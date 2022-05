Hekka: conoscevate questo marketplace per l’ecommerce?

In questo articolo vi parliamo di Hekka, un piattaforma per l’ecommerce forse ancora poco conosciuta dalle nostre parti, ma molto interessante per la varietà di prodotti offerti

Cercate uno smartphone? Hekka ne ha. Cercato uno smartwatch? Hekka ce l’ha. Cercate una bici elettrica? Hekka ce l’ha. L’enorme marketplace di questo portale offre praticamente di tutto, specialmente se siete interessati a prodotti ad alto contenuto tecnologico. Hekka distribuisce prodotti dei tanti brand importanti come Xiaomi, OPPO e Lenovo.

Entrare nel marketplace online di Hekka è come entrare in un megastore, di quelli aperti anche di domenica, con decine e decine di grandi scaffali allineati e più cammini, più scopri cose nuove ed interessanti. Al prezzo giusto. Perché la mission di questo portale è quella di portare i migliori prodotti nelle nostre mani, senza svuotare le nostre tasche.

Hekka: un marketplace minimale

La prima cosa che apprezziamo di questo sito di e-commerce è certamente l’interfaccia grafica. Semplice e minimale. Tutto gira attorno al prodotto, con pochi fronzoli. I vari prodotti sono organizzati in categorie e possono essere cercati direttamente.

Una volta aperta la scheda del prodotto avremo a disposizione tutte le specifiche, il prezzo e le modalità di spedizione. Possiamo pagare sia tramite carta di credito che tramite PayPal, in modo da avere una tutela completa sull’acquisto. In ogni caso Hekka offre un servizio di assistenza del cliente molto evoluta che permette di essere completamente risarciti in caso il prodotto non venga spedito oppure risarcimento parziale in caso il prodotto sia difettoso.

Realme 4K Smart Google TV Stick: il prezzo migliore del web

Per fare un esempio vi portiamo una breve recensione di Realme 4K Smart Google TV Stick, una compute stick che permette di trasformare qualsiasi TV in un dispositivo smart dotato di Android TV. Il SoC è un Amlogic S905Y4 (quad-core Cortex-A35 con GPU Mali-G21 MP2) affiancato da 2 GB di RAM e 8 GB di storage. La connettività include Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2. Lo standard HDMI, fondamentale per connetterla alla TV, è il 2.1 cioè il più recente e garantisce la compatibilità con le più recenti tecnologie. Infatti abbiamo la decodifica di contenuti fino a 4K 60p in H.265 e 30p in H.264, con compatibilità con lo standard HDR10+. Inoltre abbiamo il supporto al Dolby Digital+.

Le specifiche non sono malaccio, anche se avremmo preferito vedere una memoria un po’ più capiente. Se però vi interessa solamente installare un paio di app per lo streaming non ci saranno problemi. Il software è basato su Android 11, quindi recentissimo. L’accoppiata hardware e software rende questo dispositivo molto fluido e semplice da utilizzare! Supporta anche il cloud gaming con GeForce Now e Stadia.

Abbiamo anche un telecomando per gestire Realme 4K Smart Google TV Stick. Ci sono i pulsanti di accesso rapido alle principali app di streaming (Netflix, Prime Video, YouTube e YouTube Music) e anche i comando vocali per l’assistente Google.

Realme 4K Smart Google TV Stick è certamente una valida alternative alla classica Chromecast di Google. Ha diversi vantaggi come ad esempio una migliore connettività Wi-Fi ed un migliore telecomando. Tuttavia l’esperienza di visione è meno personalizzabile ed avanzata. Il prezzo che troviamo sul markplace di Hekka è certamente uno dei migliori sulla piazza e se volete aggiornare una vecchie TV fateci un pensierino piuttosto che buttarla! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!