Robot aspirapolvere: i migliori 5 da acquistare nel 2023

Quali sono i migliori robot aspirapolvere da acquistare nel 2023? Ecco le nostre valutazioni

Il rapido sviluppo della tecnologia dei robot aspirapolvere, molti utenti in precedenza preoccupati per la mancanza di potenza di aspirazione del robot aspirapolvere, le capacità di pulizia, il problema del mop sporco, le collisioni e altri problemi che però sono stati risolti uno per uno. Oggi la potenza di aspirazione dei robot aspirapolvere raggiunge i 6.000Pa e, grazie alla funzione di vibrazione, sono in grado di rimuovere facilmente polvere, capelli e persino lo sporco più ostinato. Il sollevamento del mop impedisce allo sporco di toccare direttamente il pavimento, evitando di sporcarlo. Nel frattempo, tecnologie come la navigazione a luce strutturata 3D e l’obstacle avoidance reattivo sono in grado di rilevare gli ostacoli in tempo e di evitarli in anticipo per evitare che la macchina si blocchi. La stazione base supporta la raccolta automatica della polvere, la pulizia automatica del mop e la pulizia automatica della stazione base, risolvendo efficacemente il problema della pulizia frequente del contenitore della polvere e del lavaggio a mano del mop sporco. Per questo motivo il robot aspirapolvere è diventato il prodotto per la pulizia più popolare tra i consumatori.

Abbiamo individuato i 5 migliori robot aspirapolvere, appartenenti a marchi noti come Roborock, Ecovacs, iRobot e così via, sulla base delle valutazioni degli utenti, del gradimento dei prodotti e delle recensioni dei consumatori su piattaforme di shopping come Amazon, Aliexpress, eBay e così via. Andremo anche a definire le modalità di scelta di un buon robot aspirapolvere, che possono aiutare a capire meglio quale modello sia il migliore per la pulizia della casa.

I 5 migliori robot aspirapolvere da acquistare nel 2023

Il metodo di selezione di un robot aspirapolvere adeguato

Potenza di aspirazione: Maggiore è la potenza di aspirazione del robot aspirapolvere, più potente è il dispositivo. Più facilmente può pulire la polvere in profondità nella moquette o nelle fessure del pavimento; il valore consigliato è di 4.000-6.000 Pa. Tecnologia di mopping: Si divide principalmente in tecnologia di mopping a vibrazione e tecnologia di mopping rotativo. Con la vibrazione o la rotazione ad alta frequenza e la pressione verso il basso, il panno umido può cancellare efficacemente le macchie più ostinate e le impronte di animali domestici sul pavimento e renderlo più brillante. Funzione della stazione di ricarica: Quando si sceglie un robot aspirapolvere con stazione base, verificare se è dotato di funzioni di raccolta automatica della polvere, pulizia automatica del mop, asciugatura automatica del mop e pulizia della stazione base. Quanto più ricca è la funzione della stazione base, tanto più facile è la pulizia, evitando di dover pulire frequentemente il contenitore della polvere, di lavare a mano il mop sporco e di effettuare la manutenzione della stazione base. Tecnologia antigroviglio: La famiglia di animali domestici deve sapere se il robot aspirapolvere è dotato di tecnologia anti-groviglio. La tecnologia anti-groviglio può ridurre efficacemente l’impigliamento dei peli della spazzola, per evitare che il robot aspirapolvere, a causa dell’impigliamento dei peli, smetta di funzionare, riducendo al contempo il numero di pulizie manuali dei peli. Tecnologia di navigazione: La tecnologia di navigazione avanzata può rendere la pianificazione del percorso del robot aspirapolvere più precisa e la pulizia più completa. La pianificazione dei robot a vuoto si divide principalmente in navigazione LiDAR, navigazione visiva e navigazione con giroscopio (nota anche come navigazione con posizionamento inerziale). La tecnologia di navigazione LiDAR LDS è altamente precisa e matura ed è attualmente la tecnologia di navigazione mainstream. Anche la navigazione visiva è un’altra tecnologia di navigazione comune, ma richiede algoritmi più complessi e ha un ampio margine di sviluppo futuro. L’ordine di scelta consigliato è: navigazione con posizionamento laser > navigazione con posizionamento visivo > navigazione con giroscopio.

La lista dei migliori robot aspirapolvere

Roborock S8

Roborock S8 è il robot aspirapolvere più potente del mercato. Con una potenza di aspirazione massima di 6.000 Pa, più del doppio di quella dell’S7, rimuove rapidamente detriti, capelli, polvere, ecc. dai pavimenti duri e in profondità nei tappeti. L’S8 è dotato del sistema di pulizia VibraRise 2.0 aggiornato, che ha un raggio d’azione più ampio e pulisce fino a 3.000 volte al minuto, facilitando l’eliminazione delle macchie più ostinate e delle impronte di animali domestici dai pavimenti, lasciandoli puliti e brillanti. Quando rileva un tappeto, il mop bagnato può anche sollevarsi automaticamente di 5 mm, evitando così di bagnare il tappeto e di rimuovere manualmente il mop bagnato.

Con l’aiuto della tecnologia di navigazione 3D a luce strutturata e infrarossi e del sistema reattivo 3D per evitare gli ostacoli, Roborock S8 è in grado di tracciare mappe accurate e di riconoscere in modo intelligente i punti in cui è facile rimanere bloccati; durante la pulizia, pulisce seguendo il percorso migliore ed evitando accuratamente gli ostacoli, per un’esperienza di pulizia senza problemi, sia in una stanza luminosa che in una stanza buia. È possibile personalizzare il programma di pulizia tramite l’app, impostando zone vietate o designando aree di pulizia o pulizie temporizzate, e quando la pulizia è completata o la batteria è scarica, il Roborock S8 torna automaticamente alla stazione base per la ricarica e la garanzia di durata della batteria.

Pro:

Elevata potenza di aspirazione di 6000Pa

Design a doppia spazzola a rullo

Sollevamento del mop

Sistema di pulizia VibraRise 2.0 potenziato

Navigazione a luce strutturata 3D e tecnologia 3D reattiva per evitare gli ostacoli

Con:

La pulizia completa richiede una stazione di base aggiuntiva per tutti gli usi.

Roborock S7 Max Ultra

Roborock S7 Max Ultra è dotato di una potente forza pulente e di una stazione base all-in-one che pulisce perfettamente i pavimenti e il proprio sporco, lasciando la casa più pulita e risparmiando tempo ed energia. L’S7 Max Ultra ha una potente forza pulente per pulire perfettamente i pavimenti. L’elevata potenza di aspirazione di 5500Pa e il sistema di pulizia a vibrazione lavorano insieme per pulire rapidamente i pavimenti 3.000 volte al minuto, rimuovendo facilmente lo sporco, le macchie o le macchie più ostinate dai pavimenti. Anche in caso di pavimenti incompleti, la spazzola principale flottante si adatta perfettamente per una pulizia più accurata. Durante la pulizia, S7 Max Ultra torna periodicamente alla stazione base per lavare i panni sporchi e assicurarsi che i panni puliti stiano pulendo il pavimento. Quando si puliscono tappeti o si viaggia da e verso la stazione base, sollevare il mop di 5 mm per evitare di bagnare i tappeti o di sporcare nuovamente i pavimenti puliti con mop sporchi.

La stazione base All-In-One pulisce perfettamente i panni per mopping e lo sporco nei serbatoio. Grazie alle funzioni di raccolta automatica della polvere, pulizia automatica del mop, asciugatura del mop e pulizia della stazione base, non è necessario pulire frequentemente il contenitore della polvere, mentre il sacchetto della polvere da 2,5 l può contenere 7 settimane di rifiuti ed è facile da sostituire. La stazione base è progettata con innovative strisce raschianti doppie, che migliorano l’effetto raschiante del 50%. Non solo pulisce meglio il mop sporco, ma raschia anche il liquame e lo sporco solido nel lavandino da sinistra a destra e infine lo aspira nel serbatoio dell’acqua sporca, realizzando l’autopulizia della stazione base. L’aria calda a 45℃ asciuga il mop, evitando efficacemente che diventi maleodorante e ospiti batteri. Grazie alla navigazione laser LDS e alla tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli, S7 Max Ultra pulisce ed evita gli ostacoli con percorsi ottimali per pulire completamente e a fondo ogni angolo della stanza. È possibile migliorare l’esperienza di pulizia impostando zone vietate, mappatura multilivello, mappatura 3D e altro ancora tramite l’app.

Pro:

Potenza di aspirazione di 5.500Pa e tecnologia di pulizia a 3.000 vibrazioni/minuto

Controlavaggio automatico dei mop sporchi

Sollevamento del mop

La stazione base all-in-one supporta la raccolta automatica della polvere, la pulizia automatica del mop, l’asciugatura del mop e la pulizia della stazione base

Tecnologia di navigazione laser LDS e tecnologia di evitamento reattivo degli ostacoli

Supporta l’impostazione intelligente di zone vietate, la mappatura 3D, ecc.

Con:

La stazione base è grande e occupa molto spazio.

Roborock Q7 MAX

Roborock Q7 MAX rimuove perfettamente la polvere del pavimento e i peli degli animali domestici grazie alla sua potenza di aspirazione di 4200Pa e alle spazzole in gomma migliorate. La spazzola gommata impedisce ai peli di aggrovigliarsi ed evita che il robot aspirapolvere smetta di funzionare a causa dei peli aggrovigliati. Perfetto per le famiglie con animali domestici.

Q7 MAX è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, grazie a un serbatoio d’acqua elettronico che mantiene il mocio umido durante la pulizia e regola il flusso d’acqua in base alle diverse preferenze. Inoltre, con una pressione costante di 300 grammi, pulisce efficacemente il pavimento ed elimina le macchie più ostinate. Roborock Q7 MAX offre una navigazione laser intelligente LIDAR che mappa le stanze in modo preciso e dettagliato. Q7 MAX può memorizzare 4 mappe diverse, il che lo rende perfetto per le case a più piani. È possibile impostare zone vietate e designare aree di pulizia sulla mappa tramite l’app. È anche possibile utilizzare la voce di Alexa o Google Assistant per dare istruzioni di pulizia.

Pro:

Potenza di aspirazione di 4.200Pa

Spazzole gommate per evitare che i peli si attorciglino

Flusso d’acqua regolabile

Supporta 4 diverse mappe

Supporta il controllo vocale di Alexa o Google Assistant

Con:

Nessuna funzione di pulizia mop

Ecovacs Deebot T20 Omni

Ecovacs Deebot T20 Omni è dotato di una potenza di aspirazione di 6.000Pa e di una tecnologia di pulizia rotante che rimuove efficacemente la polvere e le macchie più ostinate. Il mop bagnato si solleva e smette di girare quando gli ultrasuoni rilevano il tappeto per evitare di bagnarlo. Una caratteristica speciale della macchina è l’uso di acqua calda a 55°C per lavare i panni sporchi; l’acqua calda può sciogliere efficacemente il grasso sui panni e renderli più puliti. Infine, l’aria calda viene utilizzata per asciugare il mop per evitare che il mop bagnato sia ammuffito e maleodorante. La stazione base dispone anche di una funzione di raccolta automatica della polvere, che aspira i rifiuti nel contenitore della polvere nel sacchetto della polvere da 3L dopo la pulizia, eliminando la necessità di pulire frequentemente il contenitore della polvere.

Pro:

Lavaggio ad acqua calda a 55℃

Sollevamento del mop

Raccolta automatica della polvere e pulizia automatica del mop, asciugatura ad aria calda

Con:

La centrifuga può lasciare una linea di sporco lungo i battiscopa.

iRobot Roomba s9+

L’iRobot Roomba s9+ ha un design a forma di D che facilita la pulizia in profondità negli angoli della stanza. Con una potenza di aspirazione di 2.200 Pa, la macchina è in grado di rimuovere sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti duri. In particolare, le doppie spazzole in gomma multisuperficie aiutano a prevenire i peli aggrovigliati e a rendere meno difficoltosa la manutenzione. Al termine della pulizia, Roomba s9+ è in grado di tornare automaticamente alla base per svuotare il cestino della polvere, in modo da non doverlo pulire spesso.

La navigazione PrecisionVision fotografa l’oggetto o il disordine in modo da poter decidere se evitarlo o pulirlo in futuro. Tuttavia, quando si tratta di ostacoli come i vestiti, tende a bloccarsi e richiede un aiuto manuale per togliersi di mezzo. Al massimo dell’aspirazione, il Roomba s9+ è rumoroso (77 dB), paragonabile a una strada trafficata, ma è possibile abbassare il volume cambiando modalità per un’esperienza più confortevole.

Pro:

Design a D per un facile accesso alla pulizia degli angoli

Doppia spazzola in gomma multisuperficie

Con:

La massima potenza di aspirazione è rumorosa

L’evitamento degli ostacoli non è intelligente, può rimanere incastrato nei vestiti

Come scegliere il robot aspirapolvere giusto per voi?

È necessario scegliere uno strumento di pulizia in base all’ambiente domestico e alle proprie esigenze di utilizzo. Se si vuole solo risparmiare tempo per le pulizie, tutti e 5 i robot sono una buona scelta. Se si desidera una pulizia profonda e ridurre al minimo l’aggrovigliamento dei capelli, Roborock S8 e Roborock S7 Max Ultra sono una buona scelta: non solo sono dotati di una potente tecnologia di aspirazione e pulizia, ma utilizzano anche la tecnologia di navigazione e di evitamento degli ostacoli più avanzata del settore per evitare gli ostacoli e pulire in modo completo. È possibile controllarli in modo intelligente tramite un’app, il che consente di evitare il fastidioso utilizzo. Entrambi i modelli sono disponibili su Amazon e eBay.

