Migliori macchine per il caffè smart con app | Agosto 2023

In questa guida andremo a vedere le migliori macchine per il caffè smart dotate di app per controllarle con il nostro cellulare

La scelta di una macchina per il caffè non è mai facile. Oltre al lato economico, vi sono molteplici fattori da tenere in considerazione. Uno fra i principali, e forse anche il più importante, è quello che riguarda la tipologia di caffè da utilizzare. Come tutti ormai ben sappiamo, vi sono macchine che funzionano solo con le cialde, altre che invece prevedono l’uso di determinate capsule e poi ci sono quelle classiche che funzionano con il caffè in polvere o direttamente con i chicchi. A proposito di questo vi consigliamo di dare uno sguardo allo store di CaffèBarbera in cui poter trovare una serie di prodotti, dal macinato ai chicchi, dalle capsule alle cialde, ad un ottimo prezzo.

Alcune sono addirittura in grado di macinare il caffè al momento della messa in funzione, per regalare un sapore più deciso alla vostra bevanda. Ma come si fa a sapere quale sia migliore fra tutti questi metodi? Bisognerà innanzitutto valutare molteplici fattori; tuttavia, sebbene non vi sia una risposta precisa, quello che sicuramente è il più importante, almeno secondo noi di tuttoteK, è il gusto personale. Vediamo adesso quali sono le migliori macchine per il caffè smart dotate di app. Prima di continuare però, vogliamo far presente che l’ordine in cui saranno elencate è dato solamente dal prezzo crescente delle stesse.

Migliori macchine per il caffè smart con app

La prima è la Krups Vertuo Next XN910N di Nespresso. Questa macchina è dotata di dimensioni veramente piccolissime, che la rendono ottima per gli appartamenti piccoli o per chi dispone di poco spazio dentro casa. Utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion: con la lettura del codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela ed eroga il caffè con infusione e forza centrifuga. Dispone di un serbatoio da 1 L e si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inattività.

Una fra le più conosciute sul mercato è sicuramente A Modo Mio Voicy di Lavazza. Questa macchina per il caffè, oltre ad essere dotata di controllo tramite app, può essere controllata direttamente anche tramite comandi vocali. Potrete inoltre personalizzare la vostra esperienza. Grazie all’apposita app, potrete selezionare lunghezza e temperatura dei vostri espressi, così da ottenere quello che più fa al caso vostro. È dotata di un comodo serbatoio da 1,1 L che vi garantirà tantissimi caffè senza dover ricaricare l’acqua.

Passiamo adesso a Philips e più precisamente a un modello della serie 3200, ovvero l’EP3546/70. Contrariamente alle precedenti, questa macchinetta del caffè funziona direttamente con i chicchi, essendo dotata di un macinacaffè in ceramica con ben 12 impostazioni di macinatura. Sulla parte frontale troviamo un display touch facile e intuitivo che permetterà di selezionare le varie impostazioni facilmente. Se ciò non vi aggrada potrete comunque utilizzare l’app sul vostro smartphone. Nel serbatoio trova alloggio poi anche un filtro per depurare l’acqua, molto utile per evitare la formazione di calcare.

Dinamica Plus Perfetto ECAM370.85.SB è la proposta di De’Longhi alle sue concorrenti. Anche questa macchina è dotata di un sistema per la macinatura dei chicchi di caffè, regalando così un sapore più intenso ad ogni tazza. L’unità di estrazione dosa e compatta il caffè per un’infusione ottimale. Per migliorare l’igiene, quest’ultima è facilmente rimovibile e lavabile con acqua. Con una capacità di 1,8 L del serbatoio potrete inoltre dimenticarvi di rimanere a corto d’acqua anche quando preparerete molti caffè contemporaneamente.

L’ultima proposta è Barista T Smart di Melitta. Come le dirette concorrenti anche quest’ultima è dotata di macinacaffè per regalarvi un gusto più intenso durante la vostra esperienza. Grazie all’apposita app sarete in grado di preparare ben 18 tipi di caffè. Ognuno potrà dunque godersi un’esperienza unica con un caffè che rispecchi il proprio gusto personale. Anche in questo caso troviamo un serbatoio da 1,8 L completamente rimovibile e un contenitore di chicchi a due camere, per una conservazione migliore del caffè.

