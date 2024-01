Handheld: resoconto 2023!

Il 2023, un anno caratterizzato dall’introduzione nel mondo del gaming di un nuovo tipo di dispositivo: le handheld, che ci permettono di giocare sempre ed ovunque senza rinunciare alle prestazioni!

Nel corso di quest’anno, che sta volgendo al termine, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere una nuova opportunità di giocare in mobilità: i Pc handheld! Queste, ci si sono presentate con molteplici SO e configurazioni hardware adatte ad ogni necessità e diponibilità economica. In questo articolo vedremo, in linea generale, i principali PC handheld lanciati nel 2023.

ONEXPLAYER: ONEXPLAYER Mini Pro/ONEXPLAYER 2 | Handheld del 2023 Iniziando con la casa produttrice cine Onexplayer, parliamo di 2 prodotti:

ONEXPLAYER Mini Pro: con le sue modeste dimensioni (12,6 x 10,6 x 2,3 cm per 599g di peso) questo pc offre un display touchscreen IPS da 7 pollici (1920×1200) ed un AMD Ryzen 7 6800U capace di dare diverse soddisfazioni in termini di FPS; inoltre, possiede il suo software, il quale non corrisponde al caratteristico AYA SPACE, ma fornisce ugualmente la possibilità di modificare a proprio piacimento parametri come il TDP (max. 28W) o l’illuminazione LED.

ONEXPLAYER 2: come il suo fratello minore, questo dispositivo monta un AMD Ryzen 7 6800U, ma questa volta incontriamo un display IPS touchscreen decisamente più grande da 8,4 pollici (2560×1600); ovviamente un schermo del genere comporta un aumento di peso e di dimensioni significativo (31 x 12,7 x 2,3 cm per 848g di peso) ma anche una batteria di maggiore capacità (65,5W), che fornisce un’autonomia di poco meno di 2 ore co un utilizzo intenso. Riguardo il software incontriamo nuovamente una versione ne semplificata di AYA SPACE.



LENOVO LEGION GO | Handheld del 2023

La casa produttrice Lenovo entra quest’anno nel mercato delle handheld con la sua Lenvo Legion Go: con prestazioni paragonabili a quelle di un AMD Ryzen 7 7840U, questo PC Windows monta un AMD Ryzen Z1 caratteristico di questa tipologia di dispositivi (lo incontreremo anche in ROG Ally) ed un eccellente dispay Lenovo PureSight Gaming da 8,8 pollici (1600p/800p) che offre una luminosità fino a 500 nits e una frequenza di aggiornamento fino a 144hz! Dal punto di vista software dispone invece del classico Legion Space (che incontriamo in tutta la serie Legion di Lenovo) che ci permette di interagire con i nostri giochi e le nostre impostazioni.

Infine, ma non per importanza, come ONEXPLAYER 2, Lenovo Legion Go ci offre la possibilità di usufruire dei suoi controller anche in modalità wireless staccandoli dallo schermo.

ROG ALLY | Handheld del 2023

Passando alla linea da gaming ROG (Republic of Gamers) di Asus, ci viene proposta Rog Ally, che, con un formato simile ONEXPLAYER Mini Pro, dispone di un display touchscreen IPS da 7 pollici (FHD) con luminosità massima di 500 nits (alimentato da una batteria da 40W), ed un AMD Ryzen Z1 (6C/12T da 4,9 Ghz), i quali si traducono in un peso di 608g e dimensioni 28.0 x 11.1 x 2.12 cm; il tutto viene accompagnato dal classico pacchetto software di ROG composto da programmi come Asus ROG Armoury.

STEAM DECK | Handheld del 2023

Il famoso launcher di videogames Steam esordisce nel mercato delle handheld con un dispositivo che non definiamo un PC (come i precedenti) ma una console portatile: la Steam Deck, che presenta un SO ideato e realizzato appositamente per lei basato sul launcher del produttore chiamato Steam OS! La console presenta uno display da 7 pollici (1280×800) ed una APU AMD Zen 2, ed il suo punto di forza, dovuto probabilmente al SO dedicato, è la durata della batteria.

P.S: per i più smanettoni, c’è un modo per installare sulla Steam Deck Windows ;), il tutorial è facilmente reperibile sul web.

AYANEO: AYANEO 2S/AYANEO KUN | Handheld del 2023

Come per Onexplayer, anche per AYANEO, si possono citare 2 prodotti:

AYANEO 2S: il PC, che rientra nella categoria dei più “compatti”, vanta di un display touchscreen IPS da 7 pollici (1920×1200) con una luminosità massima di 500 nits, di un AMD Ryzen 7 7840U , ed a gran sorpresa, di una GPU dedicata: AMD Radeon 780M ; si può quindi affermare che nonostante le sue dimensioni ridotte (26,4 x 10,5 x 2,1 cm per 667g di peso), AYANEO 2S, supportato da una batteria da 50,25W ed il software AYASPACE, sia tra i più validi articoli handheld acquistabili oggi!

con una luminosità massima di 500 nits, di un , ed a gran sorpresa, di una ; si può quindi affermare che nonostante le sue dimensioni ridotte (26,4 x 10,5 x 2,1 cm per 667g di peso), AYANEO 2S, supportato da una batteria da 50,25W ed il software AYASPACE, sia tra i più validi articoli handheld acquistabili oggi! AYANEO KUN: il dispositivo offre un display IPS da 8,4 pollici (2560×1600, 350PPI) con una luminosità massima di 500 nits ed un AMD Ryzen 7 7840U. La macchina, costituita interamente da plastica liscia, ha un peso di 950 grammi con dimensioni 31.3 x 13.3 x 2.2 cm ed è alimentata da una batteria da ben 75W. In conclusione, con il classico software AYASPACE, si può impostare un TDP fino a 54W, che restituendo prestazioni incredibili, consumerà la batteria molto più rapidamente di un normale utilizzo.

Conclusioni

In conclusione, le handheld lanciate nel 2023 sono moltissime, qui abbiamo parlato solo di quelle più conosciute, ma spero che questo articolo possa tornarvi ugualmente utile per iniziare a farvi un'idea su questo mondo!