GP Batteries: si porta a case un Red Dot Award

Il prestigioso riconoscimento assegnato per il design del caricabatterie ReCyko Pro di GP Batteries

Come ogni anno, il Red Dot Award viene assegnato ai prodotti che riescono a riassumere in modo semplice e razionale i più alti standard di qualità del design. Tutti i prodotti che concorrono a questo riconoscimento vengono scelti in base a tre categorie: product design, design del marchio e della comunicazione e concept design. Ogni prodotto premiato può fregiarsi dell’etichetta Red Dot, distinguendosi dagli altri come miglior design mondiale.

GP Batteries vince ai Red Dot Award

E’ una soddisfazione immensa per GP Batteries ricevere il Red Dot Award for Product Design 2021 grazie ai caricabatterie della serie ReCyko Pro. Una giuria internazionale di specialisti del design di prodotto ha scelto i caricabatterie ReCyko Pro e i dock per caricabatterie per l’eccezionale qualità del design, l’ergonomia, robustezza e affidabilità. Lanciata nel 2020, la gamma ReCyko Pro Charger è stata creata per ricaricare tutte le batterie ricaricabili, utilizzate sia in ambito consumer che professionale, laddove è necessaria una ricarica rapida.

Potenza e velocità

In grado di caricare due batterie in appena 1,3 ore, il ReCyko Pro Charger offre massime prestazioni. Insieme alla docking station disponibile sia per 4 che per 8 batterie, ReCyko Pro ridisegna un nuovo sistema di ricarica unico nel settore. Il caratteristico design verticale permette di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania e il funzionale display LED a due colori permette di programmare lo spegnimento automatico e ottenere un controllo e sicurezza totali in un tempo di ricarica ridotto.

Il ReCyko Pro Charger Dock e le sue funzionalità avanzate di programmazione si prendono cura delle batterie in modo ottimale, attraverso la tecnologia integrata che è in grado di prolungare la durata delle stesse. Viene effettuata l’analisi nel dettaglio delle condizioni di ogni singola batteria ed è possibile scegliere fra sei modalità di ricarica: dal Fast Charging (1,3 ore) all’Eco Mode (4 ore). Lo stato di carica e tutte le informazioni sono visibili in tempo reale sul display LCD smart integrato.

Design accattivante e prestazioni

La gamma ReCyko Pro Charger è stata inserita sul sito Web Red Dot ed è stata anche protagonista della mostra “Design on Stage” nel Red Dot Design Museum Essen, dove sono esposti tutti i prodotti premiati. Il Dott. Peter Zec, fondatore e CEO di Red Dot ha dichiarato:

L’edizione del Red Dot Award: Product Design 2021 è stata particolarmente impressionante dal punto di vista della creatività. Il design dei prodotti è eccellente, sia in termini di estetica che di funzionalità e non è facile emergere e conquistare la nostra giuria. E’ un settore dove vi sono molti concorrenti e la competizione è molto forte”.

Hamid Berkadi, responsabile della pianificazione e del design del prodotto presso GP Batteries, ha commentato dopo la vittoria:

Per valorizzare la gamma ReCyko Pro e le sue prestazioni di ricarica unite a una serie di funzioni avanzate per la cura della batteria, abbiamo sviluppato un concetto di design verticale unico nel suo settore. Ci siamo impegnati a coniugare un prodotto che incorporasse contorni e finiture eleganti per attrarre i “prosumer” a cui si rivolge la gamma di caricabatterie ReCyko Pro. Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto un riconoscimento importante come il Red Dot.

Gianpaolo Radrezza, Sales Manager Consumer Division, GP Batteries, afferma:

La divisione consumer di GPBM, è impegnata quotidianamente per rendere i prodotti sempre più eco-sostenibili e performanti; puntiamo quindi moltissimo sul comparto delle batterie ricaricabili. Un prodotto come ReCyko Pro Charger è senz’altro un ottimo strumento per concretizzare ulteriormente il nostro concetto di “ricaricabile”, oltre che essere un oggetto dalle linee moderne e con molte funzionalità.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!