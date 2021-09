GOGOBEST GF600: la bici elettrica per tutti i terreni

La bici elettrica GOGOBEST GF600 potrà accompagnarvi per oltre 100 chilometri sia in città che in campagna, senza fare troppa fatica o rimanere senza energia

Le bici elettriche e i monopattini sono alcune delle novità che stanno prendendo piede nelle nostre città. Infatti sono mezzi comodi che danno una libertà simile a quella di un’auto o di una moto, ma ad un costo molto inferiore. Per chi percorre distanze brevi, sono il mezzo di trasporto ideale. Il problema è che spesso i terreni dei centri storici sono un po’ dissestati o comunque irregolari perché lastricati in pietra. Ma con GOGOBEST GF600 non ci saranno problemi grazie alle ruote larghe e il potente motore elettrico.

GOGOBEST GF600: un bici elettrica per viaggiare ovunque

Con il motore da ben 1000 W una batteria da 13 Ah, GOGOBEST GF600 è in grado id garantire un’autonomia di circa 100 chilometri e una velocità di 40 km/h. Nonostante la potenza elevata, il motore è molto silenzioso e non disturberà durante la marcia. La bici può operare in 3 diverse modalità: in “Riding mode” i motori sono spenti e l’azionamento è totalmente muscolare; in modalità “City” la bici assiste la pedalata fornendo dal 10% all’80% della potenza totale; infine la modalità “Oost” che è la modalità full electric, con il 100% della potenza erogata dal motore elettrico.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio trattata termicamente per renderlo leggero, ma resistente. Sul telaio è montata una faretto per viaggiare in sicurezza anche di notte e un display dove vengono visualizzate le principali informazioni. Sul manubrio abbiamo i vari comandi per accendere e cambiare modalità. Il tutto è ben protetto – batteria compresa – da schizzi e polvere con certificazione IP54. Chiudono il quadro le ruote da 26 x 4 pollici che rendono più confortevole il viaggio in terreni non proprio regolari. Il cambio Shimano a 7 velocità permetterà di adeguare lo sforzo a seconda della difficoltà del tragitto.

Come acquistare

La bici elettrica GOGOBEST GF600 è acquistabile al prezzo di circa 1212,99 euro, ma potrete ottenere un ulteriore sconto di 20 euro utilizzando il nostro coupon “JC3Z86W99EK1”. Questa è davvero un’ottima occasione per migliorare la vostra mobilità! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!