GARMIN PAY: compatibile con carte di debito e prepagate Banco BPM e WeBank

Da oggi la tecnologia Garmin Pay è a disposizione anche per i possessori di carte di debito e prepagate Banco BPM e WeBank. I clienti degli istituti bancari potranno quindi effettuare pagamenti contactless direttamente dal proprio dispositivo indossabile Garmin, in maniera rapida, sicura e senza contatto

La possibilità di usufruire di un’alternativa contactless, veloce e sicura, anche dal punto di vista igienico, per gli acquisti di Natale, è ormai irrinunciabile per molti ed è per questo che Garmin ha integrato nei propri strumenti wearable di ultima generazione l’opzione Garmin Pay con cui è possibile effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo indossabile Garmin. Per rispondere alle esigenze di un numero di utenti in costante crescita, Garmin Pay si arricchisce di partnership sempre più importanti e annuncia che da oggi anche i possessori di carte di debito e prepagate di Banco BPM e WeBank potranno effettuare pagamenti direttamente dal proprio dispositivo indossabile Garmin compatibile con Garmin Pay.

I wearable Garmin sono parte integrante della vita quotidiana di molti utenti e il sistema di pagamento contactless Garmin Pay dà loro modo di sfruttarne le potenzialità per finalizzare i propri acquisti: pagamenti che garantiscono maggiore rapidità, evitando il contatto fisico con i POS e lettori NFC e permettendo di saltare code e lunghe attese alle biglietterie. Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia, commenta:

L’obiettivo di Garmin è quello di essere al fianco dei nostri utenti in ogni momento, durante una competizione, un’avventura o una giornata di shopping natalizio, rendendo più veloce e sicuro l’acquisto dei regali per i propri cari. La partnership con Banco BPM e WeBank implementa ulteriormente l’opportunità di utilizzare il sistema di pagamento contactless Garmin Pay disponibile su numerosi dispositivi Garmin, rendendo accessibile ad ancora più utenti l’alternativa contactless.

Garmin Pay: pagare in sicurezza tramite il proprio smartwatch Garmin

Per utilizzare Garmin Pay è necessario operare dal Wallet del menù Controllo del proprio smartwatch o sportwatch Garmin e associare una carta di credito registrata tramite l’app Garmin Connect Mobile. Per la prima operazione della giornata, all’utente sarà chiesto di inserire un passcode, pre-impostato nell’app Garmin Connect in fase di registrazione della carta di credito. Per quelle successive, si potrà effettuare immediatamente un pagamento tramite l’ultima carta utilizzata. Sarà possibile registrare più di una carta così che l’utente possa scegliere quale utilizzare. Una volta concluso il pagamento, sul display dello smartwatch apparirà un segno di spunta verde in caso di successo della transazione; diversamente, comparirà un simbolo X rosso.

Quest’ultimo apparirà anche nel caso in cui il Garmin non riesca ad “agganciarsi”, entro 60 secondi dall’apertura del Wallet, a un dispositivo POS. In questo caso la funzionalità NFC viene disattivata per motivi di sicurezza e all’utente sarà restituita la schermata predefinita dell’orologio nel quadrante orario. Infine, grazie all’accelerometro integrato nei dispositivi indossabili Garmin compatibili con Garmin Pay , ogni volta che si toglie l’orologio dal polso o si disattiva la funzione cardio Elevate , la funzione di pagamento si blocca automaticamente, consentendo l’utilizzo dopo aver inserito nuovamente il passcode: quest’ultimo sarà inoltre richiesto di default dopo ogni mezzanotte, in modo da accertare che sia proprio il titolare della carta a utilizzare il servizio.

Dispositivi compatibili

La funzione di pagamento digitale Garmin Pay è disponibile su diverse serie di smartwatch firmati Garmin. Immancabile sulla ormai iconica serie fēnix 6, così come sui modelli delle serie Wellness Venu 2 e Venu sq, vívoactive 4, gli Hybrid smartwatch vívomove Style e Luxe. Da non dimenticare i Rugged smartwatch Instinct ed Ultra Running Enduro, così come i Running smartwatch Forerunner 645 e Forerunner 745, i Golf smartwatch Approach S62, e gli indossabili per chi è appassionato di volo D2 Delta. Non manca la subacquea con la serie Descent Mk2 e la serie Military tactix Delta. A questi si aggiungono i modelli di punta appartenenti alla collezione Luxury: i MARQ.

L’elenco completo dei dispositivi Garmin che supportano la funzione Garmin Pay è disponibile a questo link. L’elenco completo degli istituti bancari è consultabile a questo link. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!