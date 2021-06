Garmin e BikerX: siglato un nuovo accordo per la localizzazione satellitare

Le due realtà uniscono le forze: dai navigatori per moto agli orologi GPS, la sicurezza del conducente e la passione per le attività sportive outdoor sono i pilastri fondanti di questa nuova partnership. Inoltre, agli iscritti di BikerX sarà riservato uno sconto per gli acquisti a marchio Garmin

BikerX sigla una nuova prestigiosa partnership con Garmin, che metterà a disposizione della scuola di guida sicura su due ruote un’ampia gamma di prodotti, dai navigatori agli orologi da polso GPS. In piena coerenza con i principi portati avanti da BikerX, i navigatori per moto Garmin sono progettati mettendo la sicurezza del conducente al primo posto, in quanto attrezzati con chiamate vivavoce, comunicazione satellitare inReach, dati sull’info traffico, previsioni meteo e rider alert che indicano l’approssimarsi di svolte pericolose, cambi di velocità e autovelox lungo il percorso. Eliana Macrì, presidente di BikerX, ha commentato:

Siamo felici di avere al nostro fianco un alleato prezioso come Garmin per il 2021. Ci siamo rispecchiati subito nei valori di onestà, integrità e rispetto che l’azienda condivide, perché sono proprio gli stessi dettami che un motociclista dovrebbe seguire tanto in sella quanto nella vita. Con i nostri corsi, oltre a offrire le corrette nozioni per guidare in sicurezza e avere il controllo del proprio mezzo, ci proponiamo di fare esattamente questo: far passare una filosofia e un modo di rapportarsi alla moto applicabili in qualsiasi ambito della quotidianità.

Garmin e BikerX: insieme per offrire un sevizio migliore

I navigatori Garmin sono ottimi compagni di viaggio sia per chi ama godersi le strade panoramiche con la giusta playlist nelle orecchie sia per gli amanti dell’avventura, poiché sono provvisti di una struttura robusta, resistente alle intemperie, ai raggi UV e ai vapori del carburante. Non solo: per gli amanti dei tornanti è possibile selezionare le strade più ricche di curve per il massimo del divertimento.

Per quanto riguarda gli orologi GPS, invece, è possibile scegliere tra dispositivi all’avanguardia progettati per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme, modelli dal design leggero e con programmi di workout e monitoraggio integrati per tutti coloro che non temono la fatica; così come smartwatch moderni ed eleganti, per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare allo stile. Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia commenta:

Garmin è senza dubbio sinonimo di passione. Ma per viverla fino in fondo, qualunque sia l’attività sportiva o outdoor che amiamo, non bisogna dimenticare un aspetto assolutamente imprescindibile, ovvero la sicurezza. Dall’escursionismo alla corsa a piedi, dal ciclismo al motociclismo, come in questo caso, i nostri strumenti prevedono funzioni per accompagnare e assistere il nostro utente. Siamo quindi molto orgogliosi della partnership con BikerX, con cui non possiamo che condividere l’attenzione alla guida consapevole.

