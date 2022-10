Fujitsu: ecco Il nuovo tablet STYLISTIC Q7312

Il nuovo tablet Fujitsu è sinonimo di flessibilità, robustezza e praticità, in qualunque contesto, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Fujitsu, ha presentato STYLISTIC Q7312, il nuovo tablet convertibile due-in-uno che combina i vantaggi di mobilità tipici di un tablet con la produttività di un notebook. Le sue doti di flessibilità, robustezza e praticità lo rendono ideale all’interno di ambienti commerciali: dal magazzino fino al punto vendita e, persino per l’uso all’aperto, in qualunque condizione meteo.

Il tablet Fujitsu STYLISTIC è basato sugli ultimissimi processori Intel di 12a generazione, con l’aggiunta di Intel Iris Xe Graphics, supporta la nuova categoria di moduli LTE 12 e introduce la funzionalità eSIM per garantire massima mobilità possibile.

Così robusto da poter essere utilizzato dappertutto

Oltre che per l’impiego in ufficio, il modello semi-rugged STYLISTIC Q7312, è progettato per l’uso in ambienti esterni e di produzione. Il suo robusto involucro, conforme allo standard IP42, è dotato di spigoli rinforzati per la protezione dagli urti, mentre le porte di interfaccia sono tenute al riparo da schizzi e polvere grazie ad appositi cappucci. Quando si è lontani dalla scrivania si può inoltre aggiungere una cover in simil-silicone TPU con manico, tracolla e supporto integrato estraibile.

Praticità

Il tablet due-in-uno è dotato di una tastiera rimovibile. Le generose dimensioni del suo schermo da 13,3″, permettono di visualizzare documenti A4 a tutto schermo semplificandone la lettura, mentre la penna consente di aggiungere in modo rapido e sicuro le firme apposte sullo schermo ai documenti digitali. L’involucro è dotato di un vano dove poter riporre e ricaricare comodamente la penna tramite tecnologia induttiva nell’arco di pochi secondi.

Il peso del nuovo STYLISTIC Q7312 parte da soli 800 grammi, offrendo il top della portabilità e della flessibilità con un’autonomia della batteria che raggiunge le 10 ore. Per i clienti che provengono da precedenti modelli STYLISTIC, il nuovo Q7312 è compatibile con una serie di accessori della generazione passata.

Sottile, agile e sicuro

Il dispositivo permette agli utenti di lavorare in piena sicurezza sempre e ovunque senza compromessi. Le funzionalità di sicurezza integrate comprendono una videocamera a infrarossi con supporto di Windows Hello, sensore di impronte digitali e lettore di smartcard; è presente anche uno slot Kensington.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo STYLISTIC Q7312 può essere ordinato fin da subito attraverso i rivenditori autorizzati di FINIX Technology Solutions (li puoi trovare nella sezione “Dove Acquistare” del sito FINIX), che commercializza in esclusiva per l’Italia l’intera offerta di soluzioni Fujitsu. I prezzi variano a seconda delle configurazioni.

