Forni Multifunzone Beko: cucinare non è mai stato così semplice

Forni Multifunzione Beko BIM19700DXMS e BIM19700XMS: display TFT Vega, connettività Wi-Fi HomeWhiz e funzione Pizzapro

Per la buona riuscita di qualsiasi ricetta, occorrono amore e un pizzico di creatività, oltre ad un valido alleato in cucina, tanto per le ricette speciali della domenica quanto per le ricette veloci di ogni giorno. Con i forni multifunzione BIM19700DXMS e BIM19700XMS di Beko ogni piatto diventerà speciale e cucinare con risultati da chef sarà veramente alla portata di tutti.

Questi forni sono dotati dell’innovativo display TFT Vega che permette di cucinare in maniera semplice e veloce: basta scegliere dal ricettario la pietanza da infornare tra le 82 ricette presenti, selezionare la quantità dell’alimento da preparare e il forno imposterà in modo autonomo la temperatura e i tempi di cottura più appropriati. In alternativa, si può utilizzare il programmatore in modalità manuale, scegliendo la funzione di cottura più adatta alle proprie esigenze. Lo schermo del display Vega è full touch, ma è anche dotato di una pratica manopola con la quale è possibile muoversi all’interno dei menù e delle funzioni del pannello di controllo, in modo facile ed immediato.

Pensati per tutti coloro che vogliono essere sempre “connessi”, BIM19700DXMS e BIM19700XMS sono anche dotati di connettività Wi-Fi HomeWhiz di Beko. Quante volte dimentichiamo di spegnere il forno o impostiamo la temperatura sbagliata? Con i forni connessi Beko, è possibile ricevere notifiche quando qualcosa è andato storto e da remoto ristabilire la situazione. L’app HomeWhiz, scaricabile sui dispositivi smart, permette di monitorare e selezionare tutte le impostazioni desiderate a distanza, ma non solo. È infatti possibile consultare e impostare ricette, visualizzare uno storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli sull’utilizzo del forno nelle fasce orarie più economiche.

Per tutti gli amanti della pizza, la funzione PizzaPro è perfetta perché permette di raggiungere la temperatura di ben 310°C e di preparare pizze degne di questo nome, in soli cinque minuti. Il problema sarà poi convincere tutti che non arrivano dalla pizzeria!

Forni Multifunzone Beko: caratteristiche tecniche principali

Display TFT Vega

Connettività smart con HomeWhiz

Scaricabile su smartphone, tablet, pc o smart TV, permette di monitorare e selezionare tutte le impostazioni desiderate a distanza. Il controllo e monitoraggio da remoto non è l’unico beneficio di un forno connesso Beko, sono infatti molteplici le attività che si possono svolgere con l’app: consultare e impostare ricette, visualizzare uno storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli sull’utilizzo del forno nelle fasce orarie più economiche.

Funzione PizzaPro

Chi ha detto che per avere una pizza buona bisogna avere il forno a legna? Con la funzione Beko PizzaPro, cuocere la pizza come in pizzeria non è mai stato così semplice. L’azione congiunta dell’elemento riscaldante inferiore, della ventola e della resistenza circolare garantisce le condizioni ideali per una perfetta cottura della pizza. Inoltre, grazie a una temperatura di cottura di 310° C è possibile ottenere una pizza morbida, con bordi croccanti proprio come in pizzeria. E in soli 5 minuti.

Cottura Multivassoio

Consente la cottura in contemporanea fino a tre pietanze diverse senza mischiare sapori e aromi. Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all’interno della cassa-forno è più uniforme.

Funzione Booster

Permette di accorciare i tempi di preriscaldamento del forno consentendo di raggiungere 200°C in soli 6 minuti riducendo così fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

SoftClose

Chiusura silenziosa e graduale della porta. Quando si hanno le mani occupate, spesso capita di sbattere la porta del forno per chiuderla. SoftClose è la porta da forno dotata di cerniere speciali che ne rallentano la chiusura e l’apertura.

CleanZone

Grazie allo speciale trattamento con nanorivestimento oleofobico il cristallo della controporta CleanZone può essere pulito in maniera semplice e rapida. È sufficiente effettuare la pulizia ogni 20 cicli di cottura per conservare il cristallo perfettamente pulito.

Funzione di pulizia HidroClean

Per pulire i forni Beko basta versare un bicchier d’acqua sul fondo di una teglia e infornarla, accendere il forno e aspettare che il calore faccia evaporare tutto il liquido. In questo modo lo sporco si ammorbidisce e pulire il forno diventa più semplice.

