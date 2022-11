Fixture Gaming: in arrivo il nuovo S2 per Nintendo Switch

Fixture Gaming annuncia l’ormai prossimo arrivo del suo nuovo supporto S2 compatibile con Nintendo Switch OLED

Con sede a Phoenix, in Arizona, e fondata dal designer industriale Austin Stark, Fixture Gaming progetta e produce accessori di gioco innovativi e di alta qualità per Nintendo Switch. L’azienda ha finalmente completato il suo ultimo lavoro, creando un “modo migliore e più comodo” per giocare a Switch con il controller Pro in movimento. Infatti, Mercoledì 16 Novembre, il Fixture S2, compatibile con il modello OLED di Nintendo Switch, sarà lanciato ufficialmente sul sito web di Fixture Gaming e su Amazon. Per saperne di più su Fixture Gaming, sui supporti Fixture S1 e Fixture S2 e sulla custodia per il trasporto Fixture, visitare il sito.

Maggiori dettagli sul nuovo FIXTURE S2

Un supporto che collega il modello OLED di Nintendo Switch con un controller Pro per un gioco eccezionale in movimento. Il Fixture S2 consente di portare i giochi ovunque, godendo della leggendaria precisione e del comfort del controller Pro. Per una maggiore flessibilità, Fixture S2 può essere utilizzato anche in modalità da tavolo. Trasformandosi facilmente in un supporto super stabile per il gioco in solitaria o in multiplayer. Il design accurato di Fixture S2 è caratterizzato dall’aggiunta della cerniera brevettata a due assi con attrito metallico. Questa consente di regolare rapidamente e facilmente l’altezza e l’angolazione dello schermo OLED del modello Nintendo Switch. Inoltre, permette di ripiegare l’intera unità in dimensioni estremamente compatte. È anche possibile ricaricare contemporaneamente Switch e il Controller Pro durante il gioco. Il supporto offre anche un’ottima stabilità. È sufficiente infilare la parte superiore del Pro Controller nel supporto ed esercitare una leggera pressione. Quindi inserire lo Switch, regolare l’altezza e l’angolazione dello schermo a piacimento e il gioco è fatto.

Caratteristiche principali

Progettato dai giocatori per i giocatori . Il design originale di Fixture S2 è compatibile con il modello OLED di Nintendo Switch e con il controller Pro, un’alternativa comoda e affidabile ai Joy-Con.

. Il design originale di Fixture S2 è compatibile con il modello OLED di Nintendo Switch e con il controller Pro, un’alternativa comoda e affidabile ai Joy-Con. Progettato per il comfort . Il Fixture S2 è stato progettato pensando al comfort e alle prestazioni. Bilancia il peso dello schermo direttamente sulle mani, riducendo la rotazione dello schermo e l’affaticamento dei polsi. Il suo design brevettato a due assi consente di regolare facilmente l’angolo e l’altezza dello Switch, garantendo stabilità ed equilibrio in “qualsiasi” posizione di gioco.

. Il Fixture S2 è stato progettato pensando al comfort e alle prestazioni. Bilancia il peso dello schermo direttamente sulle mani, riducendo la rotazione dello schermo e l’affaticamento dei polsi. Il suo design brevettato a due assi consente di regolare facilmente l’angolo e l’altezza dello Switch, garantendo stabilità ed equilibrio in “qualsiasi” posizione di gioco. Un solo accessorio, molteplici usi . Per giocare a mano, è sufficiente inserire il controller Pro nella Fixture S2. Per la modalità da tavolo, usatelo come supporto su qualsiasi superficie piana e divertitevi a giocare in multiplayer ovunque.

. Per giocare a mano, è sufficiente inserire il controller Pro nella Fixture S2. Per la modalità da tavolo, usatelo come supporto su qualsiasi superficie piana e divertitevi a giocare in multiplayer ovunque. Perfetto per i giochi in movimento . Portate il Fixture S2 ovunque: il suo design regolabile e la comoda ricarica lo rendono perfetto per i giochi in movimento.

. Portate il Fixture S2 ovunque: il suo design regolabile e la comoda ricarica lo rendono perfetto per i giochi in movimento. Esclusivo per il modello OLED di Switch ed il controller Pro. Fixture S2 è stato creato appositamente per adattarsi con precisione al modello OLED di Nintendo Switch e al controller ufficiale Nintendo Pro. Non è necessario alcun assemblaggio complicato. Basta montarlo sull’OLED e sul Pro Controller di Switch ed il gioco è fatto.

Prezzi e disponibilità

Il Fixture S2 sarà lanciato Mercoledì 16 Novembre al prezzo di 44,99 dollari. I possessori di Switch possono invece scegliere il bundle, che include il Fixture S2 e la custodia ufficiale per 64,99 dollari. Il tutto sarà disponibile sul sito web di Fixture Gaming e su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Fixture S2 per Nintendo Switch OLED ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).