Fitbit Premium StrongWill: il lancio con Will Smith

Arriva su Fitbit Premium StrongWill, una serie di contenuti tutti dedicati alla salute e al benessere con il noto attore Will Smith

Il leggendario attore, rapper e produttore americano Will Smith si è recentemente unito alla famiglia Fitbit e ha annunciato pubblicamente il suo impegno per migliorare ogni aspetto della sua salute e del suo benessere. Will Smith sta creando e curando personalmente una serie esclusiva di contenuti su Fitbit Premium dedicati alla salute a 360 gradi. Nel programma StrongWill a cura di Will Smith, sono disponibili da oggi sei programmi di allenamento per bruciare calorie e stimolare le endorfine, oltre a sessioni di mindfulness. Grazie ad allenamenti di resistenza a tecniche di rilassamento, i membri Fitbit Premium possono da oggi allenarsi con Will e i suoi allenatori per rendere ancora più forte il loro fisico e la loro mente.

Fitbit Premium diventa molto più accattivante diventa con StrongWILL

Fitbit ti invita a prenderti sempre più cura della tua salute olistica – dalla forma fisica, al sonno, alla salute mentale. La spinta che ha portato Will a migliorare la sua forma fisica è stata ispirata dal desiderio di migliorare il suo benessere generale, e i contenuti di StrongWill si concentrano sia su aspetti fisici sia mentali. Come ha dichiarato Will sui suoi canali social, “ho trascorso innumerevoli giorni ad abbuffarmi di snack e non mi sentivo al meglio fisicamente. Amo il mio corpo, quindi voglio rimettermi in carreggiata con la mia salute e il mio benessere generale. Per me, essere nella “forma migliore della mia vita” significa prendermi più cura del mio corpo”.

Non importa in che punto ti trovi nel tuo percorso di ricerca del benessere, la parte più difficile è iniziare. Fitbit e Will si impegnano insieme ad aiutare gli utenti Premium a raggiungere i loro obiettivi con un approccio che si adatta al proprio stile di vita, migliorando la propria routine quotidiana e introducendo allenamenti che bruciano calorie, sessioni di mindfullness, contornate da numerose battute di Will che aiutano a mantenere alti i livelli di energia. Lasciati motivare dagli allenatori di Will e unisciti alla sessioni guidate esclusive, disponibili solo all’interno di Fitbit Premium – non è richiesta nessuna attrezzatura o palestra:

Allenamento a corpo libero : Will Smith non è estraneo al sollevamento pesi, ma a volte anche “Willy il principe di Bel-Air” non riesce ad andare in palestra. Unisciti all’allenatore Roz the Diva per imparare nuove tecniche di rafforzamento muscolare che puoi eseguire senza molti attrezzi e esplora uno degli esercizi preferiti di Will.

Sfida principale : per raggiungere nuovi obiettivi di fitness, inizia con il tuo punto di forza, perchè è lì che le tue massime prestazioni sono "nate e cresciute". Unisciti all'allenatore Jahdy per esplorare le tecniche preferite di Will per rafforzare, coinvolgere e migliorare il tuo punto di forza.

Trova il tuo centro : Will Smith lo chiarisce spesso: quando alleni il tuo corpo, è altrettanto importante allenare la tua mente. Unisciti all'allenatore Faith Hunter per trovare la tua forma mentale grazie ad esercizi di respirazione profonda e meditazione.

Mobility Yoga : praticare Yoga è stato fondamentale per il successo di Will verso il suo benessere. Segui l'allenatore Hiro Landazuri nelle sue lezioni di mobility yoga per lavorare sulla tua abilità fisica, flessibilità e stabilità. Namaste!

Let's Go Cardio! : in questo allenamento, l'allenatore Maya Monza ti guida dal riscaldamento, attraverso 10 esercizi cardio alta intensità, fino al defaticamento. Prepara dell'acqua e un asciugamano, perchè qui si tratta di aumentare la frequenza cardiaca e sudare. Come dice Will, "Accendiamo questo forno!"

HIIT (High Intensity Interval Training) per la parte superiore del corpo: più veloce è, meglio è! L'allenatore Bianca G offre un allenamento ad alta energia ed alta intensità incentrato sulla parte superiore del corpo con l'obiettivo di bruciare calorie, aumentare la resistenza e aumentare velocemente massa muscolare.

Con l’obiettivo di migliorare il suo benessere, Will ha cominciato ad indossare Charge 5, il nuovo tracker di Fitbit più avanzato di sempre, che integra il suo regime alimentare, gli ricorda di fare movimento costante e lo supporta nella gestione dello stress e della salute mentale.

Finire l’anno col “botto”

Ci stiamo avvicinando all’ultima parte dell’anno e tutti desideriamo concludere al meglio e instaurare abitudini migliori per il nuovo anno – ma ciò cosa implica esattamente? Essere “forti” è un concetto differente per ognuno di noi, che sia forza nel corpo, nella mente o nel cuore. Prendete esempio da Will che ci dice:

Sono arrivato a comprendere che la forza è molto più di un’abilità fisica, è anche mentale ed emotiva. Non si tratta solamente degli addominali o di quanto sono grandi i tuoi bicipiti, riusciresti a spingere te stesso a sperimentare cose nuove, migliorare il lavoro che stai già facendo e continuare a farlo? Queste cose richiedono un concetto diverso di forza.

Non dovete provarci da soli: provate a coinvolgere un amico, un familiare o un vicino, esattamente come la community di Will ha condiviso con lui le proprie storie ispiratrici. Potete sbirciare in anteprima i progressi di Will per concludere l’anno in perfetta forma nella nuova serie originale di YouTube Originals, “Best Shape of My Life“, da lunedì 8 novembre sul suo canale YouTube. Questa emozionante serie della durata di cinque giorni, prodotta da Westbrook Media, mostrerà ciò che spinge Will Smith a superare i suoi limiti e ad analizzare i fattori che lo hanno portato al successo – ed è proprio da questa ricerca che potrà iniziare la sua guarigione.

Sempre a novembre, Fitbit sarà sponsor del tour promozionale in cinque città dell’autobiografia di Will, “Will”, per supportare il suo percorso verso il benessere ed i molti “passi” ancora da compiere durante il tour internazionale del libro. L’autobiografia di “Will” rivelerà le tappe dalle quali è stato possibile comprendere che il successo esteriore, la felicità interiore e la connessione umana devono essere in sintonia. Basterà seguire Fitbit sui social per ulteriori aggiornamenti sugli sforzi di Will per raggiungere il propio benessere e per restare aggiornato sulle nuove collezioni StrongWill in arrivo su Fitbit Premium nel 2022 con metodi sempre nuovi per continuare a crescere più forti. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!