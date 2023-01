Fiido T1 Pro: la bici elettrica per ogni evenienza!

In questo articolo vi parliamo di Fiido T1 Pro, una bici elettrica davvero versatile che può essere la valida alternativa per sposarsi in città in modo ecologico e sostenibile

Fiido T1 Pro è una bici elettrica lanciata nel 2022 con prestazioni al top nella sua categoria, che la rendono un’alternativa a un veicolo più tradizionale per molteplici scopi. La T1 Pro può essere utilizzate per lo svago fuori porta come battute di caccia e pesca o negli spostamenti quotidiani tra il luogo di lavoro e l’alloggio, nella consegna di generi alimentari, merci e cibo da un punto all’altro, per andare a prendere un bambino a scuola. Grazie alla sua versatilità si adatta ad ogni tipo di terreno.

Fiido T1 Pro: una bici elettrica senza limiti

Fiido T1 Pro è una valida alternativa ecologica ai tradizionali mezzi di trasporto, che mette particolare attenzione al comfort e al relax. La sella extra-large ne è un esempio. Il manubrio ammortizzato e la solida forcella della sospensione anteriore a corsa lunga, insieme ai pneumatici fat da 20″ x 4″, assicurano che anche i percorsi più impervi diventino confortevoli.

Le caratteristiche

La batteria ad alta capacità da 960 Wh può durare fino a 100 km in modalità full electric o 150 km con la pedalata assistita. È possibile scegliere tra 4 diversi livelli di assistenza elettrica. I ciclisti possono passare dall’azionamento a pedale all’azionamento completamente elettrico. Insieme al suo motore da 750 W, Fiido T1 Pro può aiutarvi a raggiungere qualsiasi destinazione portando con voi senza fatica qualsiasi accessorio.

Fiido T1 Pro è dotato di ruote monoblocco in lega di magnesio, che non necessitano di manutenzione periodica come la sostituzione dei raggi, pur mantenendosi leggere. Una struttura di supporto in acciaio è installata all’interno del telaio per garantire che la T1 Pro sia abbastanza robusta da affrontare anche terreni dissestati ed impervi. Ha superato un test di vibrazione di 300.000 cicli, pari a 3 volte il test standard applicato alle bici elettriche.

Inoltre, questa bici elettrica è alimentata da un motore brushless da 48 V, che fornisce una potenza di uscita di picco pari a 1130 W e 750 W su base sostenuta con una coppia di 66 Nm, raggiungendo una velocità massima di 45 Kmh. Il potente motore, unito alla struttura rinforzata, offre una capacità di carico eccezionale. T1 Pro può trasportare fino a 120 kg per quanto concerne il pilota e 80 kg per il carico o il passeggero.

Per poter affrontare ogni evenienza, T1 Pro è impermeabile e antipolvere con classificazione IP54 per l’intera bicicletta, IP65 per i fari e IP65 per il display. In altre parole, la bicicletta vi aiuta a raggiungere la vostra destinazione in tempi brevi, indipendentemente dal terreno o dalle condizioni atmosferiche.

La cosa più importante è che Fiido T1 Pro è dotata di freni a disco idraulici efficienti e duraturi, che garantiscono la massima potenza di arresto e mantengono sempre i ciclisti al sicuro durante i loro viaggi. Gli ampi fari a LED permettono di illuminare più in profondità la strada, mentre il display a LED ad alto contrasto fornisce tutte le informazioni più importanti a colpo d’occhio ed è leggibile anche alla luce diretta del sole.

In sintesi, Fiido T1 Pro è una e-bike adatta a tutti gli usi con prestazioni e caratteristiche eccellenti. Rispetto ai modelli attualmente leader del mercato come Rad Runner, Fiido T1 è migliore in termini di batteria, frenata e manutenzione grazie alle ruote monoblocco in lega di magnesio. Provatela acquistandola sul sito ufficiale! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!