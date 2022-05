Festa della mamma 2022: le migliori idee regalo tech

Ci avviciniamo a grandi passi verso la festa della mamma e in questo articolo vi proponiamo un po’ di prodotti tech interessanti da regalare

Sta per arrivare la tanto attesa festa della mamma e chiunque, in questo periodo, è alla ricerca del regalo più azzeccato da regalare alla propria. Le idee sono tantissime, ma spesso il tempo a disposizione non aiuta e, per questo motivo, sono qui per cercare di darvi qualche spunto interessante.

In questo articolo infatti troverete delle idee regalo tech che reputiamo essere un ottimo spunto per un regalo last-minute ma non solo. Praticamente tutti i prodotti che troverete sono disponibili online, quindi anche comodamente acquistabili. All’interno della lista, ne troverete anche qualcuno che abbiamo personalmente recensito su tuttoteK, di conseguenza potrete approfondire le caratteristiche tecniche e l’esperienza d’uso. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito al sodo.

Migliori idee regalo | Festa della mamma 2022

Folletto VK7 S | Sistema di pulizia

Iniziamo da un evergreen, un sistema di pulizia che a nostro modo di vedere agevola ed aiuta ogni componente della famiglia a tenere pulita l’abitazione o l’ufficio. È senza filo e garantisce gli stessi standard elevati di performance che hanno reso il brand Folletto sinonimo di pulizia e igiene profonda.

La grande novità del sistema di pulizia Folletto VK7 S è la nuova tecnologia senza filo che offre le prestazioni più elevate della sua categoria. Folletto VK7 S non è solo un sistema potente ma è anche silenziosissimo e smart.

Yeedi Vac 2 Pro | Robot aspirapolvere/lavapavimenti

Un super prodotto che riteniamo essere una perfetta idea regalo per le mamme che tengono particolarmente alla pulizia della casa è sicuramente lo Yeedi Vac 2 Pro. Di questo prodotto vi invitiamo anzitutto a leggere la nostra recensione completa.

In questo prodotto al posto del fascione di collisione troviamo un sensore ottico in grado di evitare gli ostacoli come mai prima d’ora. Mappatura visiva, potenza di aspirazione da ben 3000 Pa, rilevamento dei tappeti e autonomia da 220 minuti con una carica completa. Con Yeedi vac 2 Pro è stato inserito un movimento oscillatorio del panno che va a simulare il movimento di una persona rendendo tutto non solo più naturale ma aumentando di molto la resa.

Braun Silk Expert Pro 5 | Epilatore a luce pulsata

Un’idea regalo perfetta per prendersi cura delle nostre mamme è sicuramente un epilatore a luce pulsata più sicuro, rapido ed efficiente per una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane. Si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per assicurare un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza.

È dotato di svariate funzioni tra cui un’alimentazione senza interruzioni in quanto non necessita di batteria né di ricarica. Si collega il dispositivo e si inizia il proprio trattamento in sicurezza. Vi sono diverse intensità: normale, delicata ed extra-delicata in base alla zona di utilizzo.

Kindle Paperwhite | Leggere libri in mobilità

Ultimamente stanno andando tanto di moda e rendono possibile godersi un libro in qualsiasi momento, anche in un momento di pausa di una lunga e faticosa giornata. Ormai se ne trovano diversi in commercio ma riteniamo che questo possa essere l’idea giusta per le nostre madri. Il Kindle Paperwhite si trova ad un prezzo poco superiore ai 100€ ed ha uno schermo da 6,8″ con tonalità della luce regolabile.

10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 300 ppi e bordi sottili per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Tra l’altro acquistando un Kindle Paperwhite ci si potrà iscrivere a Kindle Unlimited ricevendo 3 mesi di abbonamento gratuiti.

Proscenic T21 | Friggitrice ad aria

Stanno andando molto di moda le friggitrici ad aria e le reputiamo un ottimo regalo da fare alla mamma che però potrà essere goduto da tutta la famiglia. La Proscenic T21 è una friggitrice ad aria recensita su tuttoteK (clicca qui per il link diretto alla recensione completa).

Si tratta di una friggitrice da 5.5 litri, con una forma simile a quella di un uovo che la rende sicuramente altamente distinguibile. Sono tantissime le funzioni principali di questa friggitrice: quella di preriscaldamento per esempio assicura la giusta croccantezza del cibo; oppure la funzione che permette di programmare la cottura e addirittura di tenere i cibi in caldo. Un regalo quindi sicuramente consigliato e che sarà apprezzato non solo dalla mamma.

Braun Face SPA Pro | Epilatore, tonificatore e detergente

Braun FaceSpa Pro è il primo dispositivo al mondo 3 in 1 che epila, deterge e tonifica la pelle. Rimuove delicatamente i peli alla radice con l’accessorio epilatore, per una pelle liscia che dura a lungo. Questa edizione è dotata di custodia per contenere le varie testine e le spazzole del dispositivo.

La testina MicroVibrante agisce insieme al siero o alla crema per un effetto tonificante sulla pelle, inoltre la spazzola Braun FaceSpa consente una routine di pulizia accurata e delicata sotto la doccia. Il dispositivo è anche dotato di un timer che dopo 20 secondi fa lampeggiare un led quando è giunto il momento di cambiare area.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro | Auricolari bluetooth

Il panorama degli auricolari come sappiamo è vastissimo, tuttavia ci sono dei prodotti che riteniamo essere dei capisaldi della categoria. Sicuramente tra questi non possiamo non menzionare le Soundcore Liberty 2 Pro di Anker.

Enorme profondità e dettagli riprodotti sulla più ampia gamma sonora, l’ascolto sarà infinitamente vicino a ciò che l’artista e l’ingegnere del suono hanno immaginato. Funzione di HearID tramite la quale viene eseguita un’analisi dell’udito e dell’orecchio che crea in modo intelligente il profilo sonoro ideale per un suono sublime. Attenzione rivolta anche al comparto microfonico, infatti grazie ai 4 microfoni con riduzione del rumore cVc 8.0, la voce viene isolata e trasmessa in modo estremamente nitido per una perfetta esperienza di chiamata in vivavoce.

Oppo Band Style | Smart band

Ormai in commercio ce ne sono centinaia, ma il noto brand Oppo è sicuramente quello che si è più avvicinato ad un prodotto maturo, economico ed efficiente. Oppo Band Style è uno smartwatch (più precisamente una smart band) con display AMOLED a colori da 1.1″. Impermeabile fino a 50 metri e dotato di diversi sensori.

12 modalità di allenamento OPPO band è in grado di seguirci in ogni nostra attività, dalla camminata allo yoga senza scordare il nuoto. L’esclusiva modalità corsa brucia grassi potrà diventare il nostro personal trainer per mantenerci in forma. Questo prodotto può monitorare la nostra attività cardiaca a riposo o mentre ci si allena, inoltre, mentre si dorme, viene rilevato il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue per avere maggiori informazioni sulla propria salute.

e-Bike Nilox J1 | Bicicletta elettrica

Un regalo sicuramente costoso, ma che non ho dubbi potrà sicuramente modificare in meglio la vita delle nostre mamme. Per chi è alla ricerca di un mezzo compatto, sicuro, confortevole e ad impatto ambientale nullo. Nilox J1 ha un telaio pieghevole e una velocità massima di 25 km/h.

Luci anteriori led, freni v-brake per una frenata sicura e una tenuta di strada ottima. Richiede circa 3 ore per una ricarica completa della sua batteria da 36 V – 6 Ah. Pesa circa 20 kilogrammi, e ha un’autonomia di ben 25 km. Per non parlare dello stile: un mix tra classico e moderno che sicuramente piacerà alle nostre mamme.

Anker PowerCore Essential | Il re dei powerbank

Ritorniamo ad un prodotto con un prezzo decisamente più abbordabile in occasione della festa della mamma, e parliamo del re incontrastato dei powerbank. Ovviamente non possiamo che parlare di Anker, e più in particolare del PowerCore Essential.

La capacità di 20000 mAh offre più di 5 ricariche per iPhone XS e più di 4 ricariche per iPhone 11. Invece la combinazione delle esclusive tecnologie PowerIQ e VoltageBoost di Anker offrono una ricarica ottimizzata, mentre la modalità di ricarica di compensazione risulta il miglior modo per caricare gli accessori a bassa potenza. Inoltre la doppia porta USB del powerbank consente di caricare due dispositivi contemporaneamente.

Echo Show 5 | L’ideale per la casa

Sicuramente uno dei regali più gettonati per la festa della mamma. Questo modello in particolare presenta uno schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MegaPixel color Antracite.

Grazie alla telecamera da 2 MP si può chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa. È possibile godere di film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedere ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify. Tra le altre funzioni ovviamente anche quella che permette di gestire la famosa “casa intelligente” e di impostare sveglie, timer, calendari etc.

Conclusioni finali

Concludiamo questa guida nella speranza di avervi messo in testa qualche idea regalo per la festa della mamma che potrà farla felice. Vi ricordiamo che, per i prodotti disponibili, abbiamo inserito il link della recensione completa. Fateci sapere con un commento qua sotto se avete altre idee regalo in mente o se invece sceglierete proprio uno di questi prodotti. Alla prossima da tuttoteK.