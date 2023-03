Exhibo: arrivano i prodotti di punta Pioneer al Milano Hi Fidelity 

Exhibo presenta l’eccellenza audio del proprio catalogo incluso i prodotti di punta Pioneer al Milano Hi Fidelity di Aprile

Exhibo da oltre 60 anni è tra i leader nella commercializzazione in Italia delle migliori soluzioni del segmento Audio. Quest’anno sarà presente all’appuntamento di inizio primavera di Milano Hi Fidelity l’01 e il 02 Aprile presso l’Hotel Melia di Milano in Via Masaccio 19. Tra i prodotti di punta anche quelli a marchio Pioneer, disponibili di nuovo in Italia dallo scorso anno proprio grazie a Exhibo. L’ingresso all’evento è gratuito per tutti.

Dettagli sui prodotti Pioneer presentati da Exhibo al Milan Hi Fidelity

Exhibo ha studiato un allestimento del proprio spazio presso la sala Libeskin al piano terra e al piano 4° suite 459 dell’hotel Melia. Con un’esposizione tutta da scoprire dei marchi più iconici che distribuisce in Italia. Accompagnati dal personale professionale esperto di Exhibo, ci si immerge in un’ampia esposizione interamente dedicata all’home entertainment. Questa risponde alle diverse e molteplici esigenze dei clienti, professionali e utenti finali, sempre in evoluzione e alla ricerca di soluzioni affidabili, funzionali, altamente performanti e flessibili.

Tutti i brand presenti all’esposizione di Exhibo

PIONEER è tra i marchi più iconici, prestigiosi ed accreditati del mondo Audio/Video che è di nuovo disponibile in Italia grazie ad Exhibo. Lettori CD HiFi, sistemi all-in-one, amplificatori e AV receiver saranno in esposizione e disponibili per una prova d’utilizzo in loco. In esposizione: Serie PD – Modello NC50 – Modello A40 – Linea VSX – Serie SX. Inoltre ci sarà spazio per i prodotti T+A. Il brand che progetta e realizza soluzioni audio dedicate a tutti gli audiofili raffinati ed esigenti, prodotti che non seguono l’evoluzione della tecnologia ma la anticipa. Troverete sistemi di amplificazione all-in-one, diffusori, lettori CD e lettori multimediali da provare per stupirsi. In esposizione: Serie HV – Serie Criterion – Serie Cala – Serie MP – Pulsar R21 – Serie Caruso.

Non solo Pioneer all’esposizione di Exhibo

Tra gli altri brand all’esposizione troverete:

il marchio BLOCK – Grazie ad Exhibo, dal 2021 è arrivata in Italia la passione, la raffinatezza e l’innovazione abbinate all’ingegneria teutonica a marchio Block, per un’offerta prodotto audio di alta qualità. A Milano in esposizione dispositivi hi-fi, lettori CD hi-fi, sistemi all-in-one e il giradischi di fascia alta. In esposizione: VR120 – C120 PS100+ – CVR-100+.

– Grazie ad Exhibo, dal 2021 è arrivata in Italia la passione, la raffinatezza e l’innovazione abbinate all’ingegneria teutonica a marchio Block, per un’offerta prodotto audio di alta qualità. A Milano in esposizione dispositivi hi-fi, lettori CD hi-fi, sistemi all-in-one e il giradischi di fascia alta. In esposizione: VR120 – C120 PS100+ – CVR-100+. MKIII AUDIO PRO : il marchio svedese che rappresenta il perfetto e originale cocktail di design, funzionalità e tecnologia per una smart home di tendenza. In mostra, da provare, diffusori multi-room, diffusori da terra ideali per lo streaming musicale e subwoofer. In esposizione: C10 MKII – A48 – SW10.

: il marchio svedese che rappresenta il perfetto e originale cocktail di design, funzionalità e tecnologia per una smart home di tendenza. In mostra, da provare, diffusori multi-room, diffusori da terra ideali per lo streaming musicale e subwoofer. In esposizione: C10 MKII – A48 – SW10. JAMO: il marchio scandinavo che progetta e produce soluzioni “per la vita”, offrendo uno stile contemporaneo, integrando un audio di alta gamma che riflette i diversi modi di ascoltare. In esposizione: Linea Studio 7.

Klipsch e Sennheiser

KLIPSCH è lo storico brand a stelle e strisce dal design unico e originale e che offre soluzioni dalle prestazioni elevate. Disponibili per una prova in loco diffusori da scaffale, casse orizzontali, diffusori dal design inconfondibile e soundbar. In esposizione: The Three, The Fives, The Sevens, The Nines – Serie THX – Modello PRO-180RPC LCR – sound bar CINEMA. SENNHEISER è il brand riconosciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti dalle alte prestazioni e dal design elegante e raffinato. In esposizione, da provare e ascoltare, cuffie true wireless, cuffie cablate di diversa capacità e sound bar. In esposizione: Momentum True Wireless – HD6602S – AMBEO sound bar – cuffie HD800 e HD 820.

E voi ? Cosa ne pensate di tutti questi prodotti presentati da Exhibo al Milan Hi Fidelity ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).