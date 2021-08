Engwe EP-2 PRO: la bici elettrica dei Pokémon?

Vi parliamo di un prodotto davvero interessante in questo articolo. Si tratta di Engwe EP-2 PRO, una bici elettrica che si può piegare e riporre in un angolo e persino in uno zaino!

Vi ricordate quando si giocava ai giochi Pokémon e il personaggio tirava fuori una bici pieghevole dallo zaino e poi sfrecciava alla velocità della luce per chilometri senza mai stancarsi? Ecco, quella bici probabilmente era una Engwe EP-2 PRO. Infatti questa piccola bici elettrica con motore da 750 W che può essere piegata in pochi secondi e compattata per essere trasportata con facilità. Vediamo qualche dettaglio in più su questo prodotto così singolare.

Engwe EP-2 PRO: la bici elettrica tascabile

Questa piccola bici elettrica dal peso di circa 32 chili è davvero molto potente. Monta infatti un motore brushless da 750 W capace di spingerla fino a 45 km/h. La batteria da 48V 12.8Ah agli ioni di Litio ha un’autonomia fino a 120 km e può essere ricaricata in appena 6 ore. La bici Engwe EP-2 PRO è realizzata in alluminio che la rende leggera, ma resistente per poter reggere un carico fino a 150 kg.

Anche la parte di ciclica non scherza. Troviamo infatti un cambio a 7 rapporti ed una forcella anteriore realizzata in acciaio al carbonio ad alta resistenza e dotata di un eccellente assorbimento degli urti per un comfort maggiore. Le ruote hanno un diametro di 20 pollici e gli pneumatici hanno uno spessore di 4 pollici che li rende adatti anche a terreni più complessi come i sanpietrini delle città. I freni a disco sono più resistenti di quelli di una normale bici elettrica per garantire una maggiore sicurezza. Engwe EP-2 PRO può essere utilizzata in 3 modalità: azionamento elettrico, azionamento manuale e una modalità ibrida di pedalata assistita.

Disponibilità

La bici elettrica Engwe EP-2 PRO è disponibile in 5 colorazioni (SlateGray, Black, DarkOrange, White, Aqua) che permettono agli acquirenti di scegliere quello più adatto al loro stile. La bici sarà consegnata già quasi completamente assemblata (assieme al caricatore per la batteria e al libretto d’uso e manutenzione), quindi potrete saltare in sella dopo pochi minuti. La consegna è gratuita ed è prevista una garanzia di un anno. La bici è acquistabile sul sito ufficiale ad un prezzo non che è però bassissimo: parliamo di circa 1300 euro, che però scendono a 1172,74 grazie ad una campagna di sconti. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!