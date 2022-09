Engwe Engine Pro 2022: la bici elettrica si evolve

In questo articolo di vi parliamo di Engwe Engine Pro 2022, la bici elettrica rinnovata per tenere il passo con i tempi!

Le bici elettriche sono diventate molto apprezzate negli ultimi tempi. Sono molto convenienti per via del caro carburante e grazie al motore elettrico ci permettono di coprire distanze anche abbastanza elevate senza troppi sforzi. Sono il mezzo di trasporto ideale per chi si deve muovere in città e permettono di evitare il traffico. Ecco perché le aziende continuano ad investire portando sul mercato nuovi modelli, come questa Engwe Engine Pro 2022. Vediamola più da vicino.

Engwe Engine Pro 2022: la bici elettrica di nuove generazione

La bici elettrica monta in motore brushless da 48 V 750 W che può raggiungere facilmente i 40 km/h. La batteria aggiornata da 16 mAh permette di viaggiare più a lungo: fino a 120 km in modalità pedalata assistita dopo essere stata completamente caricata (che prende circa 6 ore). Più che sufficienti per coprire brevi e medie distanze per tutta la settimana lavorativa. Grazie ai fanali anteriori e posteriori si può guidare sia la sera tardi che la mattina presto.

Anche la sicurezza è curata. Davanti e dietro abbiamo freni a disco con azionamento pneumatico. Il cambio ha 8 velocità per adattarsi a qualsiasi andatura e tipo di terreno. La bici elettrica Engwe Engine Pro 2022 è realizzata con telaio in lega di alluminio 6061, forcella anteriore ammortizzata con bloccaggio meccanico e sedile e manubrio regolabili, che si adattano a diverse altezze e stili di guida per un’esperienza di guida eccezionale. Il cerchio da 20 pollici in lega di alluminio è adatto sia per ambienti urbani che per sentieri in buone condizioni. Anche il comfort vuole la sua parte: il sedile è realizzato in pelle e le gomme hanno uno spessore adatto ad ammortizzare eventuali dislivelli e dissestamenti. La bici è anche pieghevole e può essere facilmente trasportate in auto o in treno per percorrere “l’ultimo miglio”.

La promozione

Grazie al codice sconto “IMBBG” potrete ottenere uno sconto extra del 3% su questa nuovissima bici elettrica su BuyBestGear. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!