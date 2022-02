Elgato Key Light Mini: la lampada Elgato Key Light diventa portatile

La nuova Elgato Key Light Mini è davvero uno strumento utilissimo: questa lampada portatile sarà utilissima ai content creator per gestire al meglio la luce in ogni situazione, ma anche in ufficio per le videocall

Elgato, azienda leader nella produzione di hardware e software per content creator, ha annunciato oggi Key Light Mini, una lampada portatile a LED perimetrali basata sulla pluripremiata tecnologia di Elgato Key Light. Grazie alla diffusione multilivello, alla batteria ricaricabile ed al fattore di forma portatile di soli 15 x 10 cm, Key Light Mini consente di creare contenuti professionali ovunque.

Elgato Key Light Mini: un sistema di illuminazione portatile

Compatta e resistente, questa lampada vanta un’intelaiatura in metallo che racchiude al suo interno LED OSRAM di alta qualità alimentati da una batteria intelligente a ricarica rapida che garantisce fino a 2 ore di autonomia al 100% di luminosità o 4 ore impostando quest’ultima al 50%. Inoltre, se collegata ad una presa a muro, è possibile attivare la Modalità bypass per preservare l’integrità della batteria. Elgato Key Light Mini emette luce a 800 lumen, con la possibilità di variarne la potenza luminosa, mentre il range di temperatura va da 2900 a 7000 K, per consentire ai content creator di trovare l’illuminazione perfetta sia in ambienti interni che esterni. Le impostazioni di illuminazione possono essere regolate tramite i controlli integrati oppure in modalità wireless se la lampada viene collegata ad una rete Wi-Fi utilizzando l’app Elgato Control Center su iPhone, Android, Mac o PC. Inoltre, se collegata ad un pc, l’integrazione diretta per Elgato Stream Deck consente di controllare istantaneamente illuminazione e colore con un solo tocco. Julian Fest, vice presidente senior e amministratore generale di Elgato, annuncia:

La lampada a LED perimetrali Key Light Mini rende portatile l’illuminazione. La tecnologia di questa lampada Elgato è nota per essere qualitativamente superiore e per le sue prestazioni eccezionali. I content creator potranno portarla con sé ovunque andranno, senza bisogno di utilizzare prolunghe o batterie esterne. Si tratta di una soluzione estremamente versatile che funziona benissimo sia in studio che per strada.

Streaming, VLOG e videoconference

L’attacco da 0,63 cm ed il pannello posteriore magnetico permettono di installare Elgato Key Light Mini in qualsiasi configurazione: su una videocamera, un treppiede o un piano in metallo. Ciò rende Key Light Mini l’accessorio perfetto per i content creator di TikTok e Instagram, vlogger, streamer e chiunque voglia apparire al meglio durante le videoconferenze organizzate su piattaforme come Zoom e Microsoft Teams. Key Light Mini è compatibile con il sistema Multi Mount di Elgato, così i content creator possono personalizzare facilmente il proprio sistema di illuminazione esistente usato in studio. Con la lampada portatile Key Light Mini, Elgato rende finalmente possibile l’illuminazione di qualsiasi ambiente, in qualsiasi momento.

Disponibilità

È possibile acquistare subito Elgato Key Light Mini tramite la rete internazionale di rivenditori e distributori autorizzati Elgato e CORSAIR. Key Light Mini è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR ed Elgato presente in tutto il mondo. Il prezzo consigliato è di 99,99 euro, potete consultare il sito web di Elgato per maggiori informazioni. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!