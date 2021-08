EGO è una delle prime aziende ad aver rivoluzionato il mondo dei dispositivi da esterno dotati di batteria. Oggi vi parliamo di un inverter di potenza davvero fantastico!

EGO è un’azienda molto amata per i suoi dispositivi elettrici per uso domestico e/o professionale. I primi dispositivi sono stati presentati nel 2012 negli Stati Uniti e nel 2014 sono arrivati anche in Europa. Inizialmente l’utenza li accolse con un non poco scetticismo perché sembrava inverosimile che un marchio sconosciuto potesse produrre tosaerba, decespugliatore, motosega e altri accessori da giardino eliminando l’alimentazione a benzina e sfruttando unicamente la potenza di una batteria elettrica. In pochi anni, però, EGO si è affermato come leader tecnologico indiscusso per le apparecchiature cordless da esterno a elevate prestazioni.

Oggi vogliamo parlarvi, quindi, di un prodotto davvero curioso perché si pone come un degno sostituto di tutti i generatori elettrici a benzina che sono stati presentati come unica opzione per anni. Stiamo parlando dell’EGO Power+ Nexus Escape che, nella versione da noi testata, serve per alimentare piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici sia quando si è fuori sia quando ci sono problemi elettrici dentro casa o in ufficio. Si tratta, infatti, di un inverter di potenza dai mille usi e dalla versatilità incredibile. Ecco a voi la nostra recensione.

Scheda tecnica

Tensione di ingresso: 56 V

56 V Intervallo valori nominali: 37,8 – 58,8 V

37,8 – 58,8 V Uscita USB: 5 V, max 4,2 A (due prese USB combinate)

5 V, max 4,2 A (due prese USB combinate) Uscita CA: 220 – 240 V ~ 50 Hz max 50 W

220 – 240 V ~ 50 Hz max 50 W Temperatura di ricarica ottimale: da 0 °C a 40 °C

da 0 °C a 40 °C Temperatura di conservazione: da -20 °C a 70 °C

da -20 °C a 70 °C Peso: 0,53 Kg

Unboxing e design | Recensione EGO Power+ Nexus Escape

La confezione di vendita di EGO Power+ Nexus Escape è molto semplice e accattivante. All’interno di uno scatolo di cartone nero arricchito con le stampe delle specifiche tecniche del dispositivo e da immagini in alta definizione del prodotto, troviamo tutta la manualistica necessaria, lo stand di ricarica, il supporto con tutte le prese dotato di una comoda maniglia per il trasporto e, dentro un altro scatolo, la potente batteria da 56 V. Il design di EGO Power+ Nexus Escape è il più semplice ed elegante possibile e questo è già un ottimo motivo per amarlo. Apprezziamo molto quando un marchio decide di rendere semplice l’utilizzo di un dispositivo che presenta al suo interno molta tecnologia anche a coloro i quali si approcciano per la prima volta a questo genere di prodotti.

Una volta aperto lo scatolo, infatti, troverete tre elementi totalmente separati tra di loro in cui spiccano un piccolo carrellino e tre connettori metallici. Uno di loro è nero, presenta una presa e ha tre fessure al centro, capite bene che è lo stand di ricarica. Un altro è nero e verde, presenta un tasto di accensione, ha tre connettori metallici e un’esplicita scritta “56 V lithium-ion, 2,5 Ah”: questa è la potente batteria che va incastrata allo stand di ricarica per essere caricata. Infine un altro è grigio e verde con un manico di colore nero, un tasto di accensione, due porte USB-A e una presa Schuko da 150W. Al di sotto ci sono tre connettori metallici che servono per incastrarsi con la batteria. Insomma, il tutto è abbastanza immediato e di rapido utilizzo.

Funzionalità e caratteristiche principali | Recensione EGO Power+ Nexus Escape

L’EGO Power+ Nexus Escape funziona con la linea di batterie EGO da 56V, consentendo agli utenti di ottenere il massimo sfruttando sia una presa CA che due porte USB che conferiscono versatilità e forniscono 150 Watt di potenza. Il Nexus pesa appena 0,53 Kg, il che lo rende un’aggiunta portatile e leggera alle batterie. Un pulsante di accensione/spegnimento serve a gestire tutta la sua potenza e tramite i comodi LED è possibile capire quando è acceso (luce verde) e quando c’è un problema (luce rossa). La grande batteria da 2,5 Ah (ci sono versioni anche da 5.0, 7.5 e 10-0 Ah) che normalmente alimenta una motosega, in questo caso permette di alimentare una TV da 42″ per circa 3 ore, di caricare un laptop 3-4 volte e di caricare uno smartphone 11-13 volte. Oppure potete far funzionare un ventilatore o un piccolo frigorifero quando siete in campeggio.

Lo stand di ricarica può essere usato veramente ovunque perché è dotato di piccole ventole silenziose che raffreddano la batteria (e lo stand stesso) durante la carica, così da evitare problemi di surriscaldamento. Anche in questo caso potete osservare lo stato di ricarica sia tramite una corona di 5 LED presenti nel tasto di accensione della batteria (indicano i 5 stati di carica e lampeggiano quando si ricaricano o quando si scaricano) sia da due piccoli LED, uno rosso e uno verde, presenti sullo stand di ricarica: quando il verde lampeggia vuol dire che la carica sta andando bene, quando è verde fisso vuol dire che il processo di carica è terminato, quando il rosso lampeggia vuol dire che la batteria ha dei problemi e quando il rosso è fisso vuol dire che la temperatura è troppo alta. In ogni caso, nonostante la grande potenza della batteria, la carica è velocissima: arriva da 0 a 100%, con una normale presa domestica, in appena 1 ora e mezza circa.

Abbiamo testato il dispositivo anche come gruppo di continuità abitando in una zona che tende a subire delle perdite di energia molto spesso. La sua attivazione è immediata non appena vi sono anche dei piccoli abbassamenti di tensione e la sua grande potenza consente di usare gli elettrodomestici più delicati, sensibili e funzionali anche per molte ore nel caso in cui i blackout dovessero durare a lungo.

Il meglio che possiate trovare sul mercato

In conclusione, EGO Power+ Nexus Escape è un dispositivo incredibilmente versatile, potente e dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. La facilità d’uso è il suo punto di forza maggiore perché può davvero essere utilizzato da chiunque per qualsiasi occasione. Dal punto di vista costruttivo è proprio un carrarmato robusto e resistente, ma il suo peso complessivo dimostra come sia stata posta una grande cura nella scelta dei materiali e del bilanciamento dei componenti. Insomma, difficilmente potreste trovare di meglio ed è certamente la migliore alternativa possibile ai classici inverter a benzina.