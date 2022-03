Ecovacs DEEBOT X1: robot aspirapolvere che automatizza la pulizia al 100%

La nuove linea Ecovacs DEEBOT X1 porta su un altro livello l’automazione domestica. I nuovi robot aspirapolvere infatti sono dotati di sistema di svuotamento automatico del serbatoio e pulizia dei panni automatizzata

Da poco sono stati presentati al pubblico i nuovi robot aspirapolvere della serie Ecovacs DEEBOT X1. Possiamo dire che si tratta finalmente di una tecnologia del tutto matura del produttore che unisce tutto il know-how accumulato in questi anni di attività in un’unica serie di prodotti di fascia alta. In totale arriveranno sul mercato tre nuovi prodotti: DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1 TURBO e DEEBOT X1 PLUS. Tutti e tre vantano la stessa base tecnologica, con una eccellenza potenza di aspirazione di 5000 Pa, le tecnologie AIVI 3D e TrueMapping 2.0 e il primo assistente vocale integrato mai visto in un robot aspirapolvere chiamato YIKO. Vediamo più nel dettaglio i nuovi prodotti.

Le tecnologie dei nuovi robot aspirapolvere

La tecnologia OZMO è stata sviluppata negli anni e oggi siamo arrivati alla versione OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping System. Esso combina la rotazione ad alta velocità delle spazzole con l’elevata potenza di aspirazione che riesce a rimuovere oltre alla polvere anche macchie ed incrostazioni. La nuova tecnologia AIVI 3D migliora la percezione dell’ambiente grazie ai sensori RGBD di nuova generazione che usando anche la tecnologia HDR per garantire buone prestazioni anche al buio. Con il supporto di AIVI 3D, la tecnologia TrueMapping 2.0 è ancora più precisa e affidabile nel mappare le stanze e garantire ottime capacità di navigazione. Il tutto è mosso dal chip personalizzato chip Horizon GAI il cui firmware è aggiornabile da remoto per estendere il ciclodi vita dei nuovi robot aspirapolvere.

E poi abbiamo YIKO, l’assistente vocale che permette di interagire con il robot in modo naturale per poter dare comandi in modo semplice ed intuitivo. Si tratta del primo tentativo di integrare direttamente in un robot un assistente vocale così avanzato, basato sulla tecnologia di Google e quindi estremamente affidabile. Grazie alla camera e ai microfoni potremmo inoltre monitorare la nostra casa 24 ore su 24 e anche comunicare con i membri della nostra famiglia.

Ecovacs DEEBOT X1 PLUS: l’entry level

Partiamo con il fratellino più piccolo della gamma. Questo robot aspirapolvere è dotato di una base di ricarica con sistema di svuotamento automatico che evita di farlo manualmente. Per il lavaggio abbiamo i classici panni in microfibra su piastre vibranti.

Ecovacs DEEBOT X1 Turbo: un medio gamma

La base di ricarica di Ecovacs DEEBOT X1 Turbo è leggermente diversa ed è dotata di un sistema di auto-pulizia delle spazzole, tuttavia non abbiamo la possibilità di svuotamento automatico. Il robot mantiene tutte le funzionalità suddette.

Ecovacs DEEBOT X1 Omni: il massimo

Si tratta del top di gamma con una base di ricarica dotata di tutti gli optional ovvero il sistema di svuotamento automatico e un sistema per la pulizia automatica dei panni per la pulizia dei pavimenti. Ecovacs DEEBOT X1 Omni essenzialmente vanta entrambe le funzionalità dei precedenti.

Prezzo e disponibilità

Nonostante i prodotti Ecovacs avessero un rapporto qualità-prezzo elevato, questa nuova generazione e tutta la tecnologia associata ha fatto lievita un po’ i prezzi. partiamo dai 1.099 € IVA inclusa per DeeBot X1 Plus, passando ai 1.299 € di DeeBot X1 Turbo sino ai 1.499 € della proposta di vertice DeeBot X1 Omni. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!