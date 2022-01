Echo Show 15: disponibile per il preordine su Amazon

Il nuovissimo Echo Show 15 arriva in preordine su Amazon. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo dispositivo

Amazon ha deciso di rivoluzionare il design dei suoi prodotti Echo Show e da poco ha aperto il preordine per il nuovissimo Echo Show 15. Questo nuovo dispositivo che entra a far parte della famiglia però ha ben poco di simile con i suoi predecessori. Iniziamo dunque questo articolo e scopriamo con esattezza cosa differenzia la nuova versione e quali sono i suoi punti di forza.

Ecco il nuovo Echo Show 15 in preordine su Amazon

Ciò che colpisce subito all’occhio è la forma particolare di questo nuovo dispositivo. Il display da 15,6 pollici risulta veramente enorme se paragonato a quello dei suoi predecessori. Il pannello è dotato di una risoluzione Full HD (1080p) e in uno degli angoli possiamo trovare la fotocamera frontale da 5 MP, con apposito copri-telecamera scorrevole. Il dispositivo può esser montato sia in verticale che in orizzontale a seconda delle nostre preferenze.

La schermata Home personalizzabile con widget Alexa permette di gestire al meglio le giornate di tutta la famiglia mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Inoltre vi è la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi Smart Home della propria abitazione, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari grazie all’assistente vocale.

Il dispositivo si presta quindi ad esser utilizzato come una lavagna interattiva dove poter scrivere i vari promemoria, ma anche come un enorme tablet con il quale videochiamare i familiari. Ovviamente Amazon ha pensato anche all’intrattenimento della famiglia, garantendo la propria dose di intrattenimento quotidiano a portata di tutti. Un pannello così grande e con una risoluzione così elevata dà l’accesso ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix e ad altri servizi quali podcast e audiolibri.

Insomma, un uso a 360° per un dispositivo a parete che sicuramente si rivelerà molto utile nelle case dei vari utenti. Per chi avesse intenzione di acquistarlo facciamo presente che è in preordine al prezzo consigliato di 249,99 €, pagabile anche in cinque comode rate da 50 € l’una. La data d’uscita prevista per questo dispositivo è invece il 17 febbraio, quindi meno di un mese dalla stesura di questo articolo. Voi lo acquisterete in preordine o aspetterete ancora? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news dall’universo elettronico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!