Ecco le incredibili novità di Braun per esprimerti al meglio in ogni momento

Prova un’esperienza di rasatura o rifinitura e regolazione ancora migliore con i tre nuovissimi device firmati dal brand leader nella rasatura a lamina: benvenuti Series 9 Pro, Series 8 e Series X

Si è da poco celebrato l’vento Braun dedicato al suo centenario. Ovviamente noi di tuttoteK non potevamo mancare e siamo volati in una stupenda location milanese per scoprire tutte le grandi novità firmate dall’azienda tedesca.

Innovazione, design e funzionalità: sono questi gli elementi alla base dei tre nuovi prodotti firmati Braun. Presentati oggi, il Series 9 Pro, il Series 8 e il Series X sono progettati appositamente per soddisfare le diverse esigenze di stile e rasatura di ciascuno, garantendo il meglio della tecnologia del brand che quest’anno festeggia il suo Centenario.

Qualsiasi sia il tuo stile, la barba costituisce un dettaglio fondamentale per ogni uomo, definendone un tratto peculiare della personalità. Braun questo lo sa bene, ed è alla costante ricerca del connubio perfetto tra il meglio della tecnologia e il design semplice e funzionale, per aiutarti a realizzare i tuoi look preferiti.

Ideati per un’esperienza di rasatura ancora migliore ed efficiente, ecco i tre nuovi imperdibili prodotti Braun che scriveranno un nuovo capitolo della storia del brand.

Braun Series 9 Pro

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Con una combinazione di lame uniche, Tecnologia Sonica e adattamento perfetto ai contorni del viso, il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata a ogni passata.

L’innovativa testina ProHead con il nuovo rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni, rimanendo tuttavia delicata sulla pelle. Braun Series 9 Pro è accompagnato dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio, offrendo una rasatura completa con soli 5 minuti di ricarica. Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario.

Se ve la foste persa vi consigliamo di andare a recuperare la nostra recensioni del Braun series 9.

Braun Series 8

Il Series 8, rinnovato con l’aggiunta della tecnologia Sonica, permette una rasatura profonda e delicata, a un prezzo più accessibile rispetto al Series 9. L’impugnatura ergonomica del rasoio, oltre al suo essere waterproof, consentono anche un’esperienza estremamente semplice e una presa salda in qualunque circostanza, anche sotto la doccia. Inoltre, oggi la gamma Series 8 è stata rivista in diverse colorazioni ampiamente apprezzate dal pubblico, inserendo 3 nuovi colori metallizzati cromati.

Braun Series X

Braun Series X è il nuovissimo dispositivo ibrido firmato Braun per la rifinitura, regolazione e rasatura. La peculiare tecnologia è la sua singola lama con tecnologia 4D che presenta due zone di taglio centrali e due di rifinitura laterali, per regolare, rifinire e radere la barba con rapidità e senza alcuno sforzo.

Progettato per garantire ulteriore precisione e controllo grazie al pettine a due direzioni, il Series X taglia sia verso l’altro che verso il basso, permettendo agli utenti di rifinire il look rapidamente ed efficacemente. Inoltre, il design della lama a gabbia protegge la pelle dalla lama, mentre la forma convessa è studiata appositamente per ridistribuire uniformemente la pressione sulla pelle.

Facilissimo da usare, con il manico gommato antiscivolo e l’impugnatura ergonomica, il nuovo dispositivo Braun garantisce risultati ottimali e precisi, anche per i più inesperti.

Ovviamente abbiamo trasmesso sui nostri social tutto in anteprima. Ringraziando Braun per averci invitato al suo centesimo compleanno