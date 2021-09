Dyson con il modello V15 Detect propone un prodotto unico nel suo genere, anzata tecnologicamente, e funzionale. Ma è davvero la migliore?

Aspirapolvere senza filo. Prodotti appartenenti alla categoria elettronica che hanno letteralmente spopolato in questi ultimi anni e che sono diventati ormai conosciuti dalla stragrande maggioranza degli utenti, esperti e non. Questo ha portato ovviamente il settore ad espandersi, e creare interesse in diversi produttori, difatti ad oggi sono svariati i prodotti presenti in commercio della categoria “aspirapolveri senza filo”.

A dominare il settore abbiamo sempre trovato però, il marchio che prende il nome del fondatore, il designer e imprenditore britannico James Dyson.

La Dyson V15 Detect è l’ultimo gioiello di casa Dyson. Un prodotto ricco di tecnologie uniche nel suo genere, che si basano sul particolare ed unico sistema Laser per la rilevazione di particelle di polvere invisibili, ma è davvero la migliore? E soprattutto, perché lo è? Cerchiamo di scoprirlo in questo approfondimento.

Perchè Dyson V15 Detect è la miglior aspirapolvere senza filo?

Predomina nel modello Dyson V15 Detect la sua peculiarità principale, ovvero la tecnologia Laser, ma V15 Detect offre molto più. Anche se questa tecnologia è la sua prima aspirapolvere dotata appunto di questa feature. La nuova gamma presentata include gli aspirapolveri Dyson più potenti e intelligenti finora progettati, capaci di individuare, rimuovere, misurare e contare la polvere microscopica, fornendo la prova scientifica di una pulizia profonda.

Nel puntare all’obiettivo di creare una casa più igienica, Dyson ha creato il modello sottoscritto, cercando di rendere più semplice questa operazione quotidiana. Progettato per rendere visibile la polvere nascosta di dimensioni fino a ben 10 micron. Ad accompagnare tutto ciò, il colosso britannico ha dotato questo prodotto di un sensore piezoelettrico, al fine di per fornire una reale prova scientifica di ciò che è stato aspirato.

Hanno lavorato allo sviluppo un team composto da ben 370 ingegneri a livello globale. La collaborazione ha portato a sviluppare il performante motore Dyson Hyperdymium.

Ecco come funziona il motore Hyperdymium di Dyson V15 Detect

Dyson Hyperdymium è il nuovo motore sviluppato dal brand, un prodotto unico in grado di generare fino a 240 air watt di aspirazione. I test effettuati dalla casa dimostrano come l’aspirazione, testata in base allo standard EN IEC62885-4 CL5.8 e Cl5.9, sia altamente efficace già a livello dell’ingresso del tubo, con contenitore pieno in modalità Boost, messo in comparazione al mercato degli aspirapolvere senza filo. Un risultato davvero grandioso.

Il prodotto è dotato di un sistema di filtrazione a cinque strati che cattura il 99,99% di particelle di polvere fino a 0,3 micron, la filtrazione è sempre certificata in base allo standard EN IEC62885-4 CL5.11. A fare la differenza in Dyson, è proprio la chiarezza di comunicazione, e le ricerche scientifiche poste a corredo della sua presentazione. La tecnologia ciclonica separa efficientemente polvere e sporco aspirati dai pavimenti e dalle superfici e la sigillatura completa del dispositivo garantisce che questi non vengano espulsi di nuovo nell’ambiente.

Il tutto ha permesso un livello di pulizia approfondita senza precedenti. E, per far fronte a più esigenze, la nuova gamma Dyson è dotata di 3 aspirapolvere, in formato small, medium e large. Le parole di James Dyson, Chief Engineer e Founder;

Come ingegneri abbiamo il compito di risolvere i problemi quotidiani e gli ultimi 12 mesi hanno creato un sacco di nuovi problemi, perché passiamo più tempo in spazi chiusi. Tutti puliamo con maggiore frequenza, cercando di rimuovere la polvere di troppo, con il desiderio di vivere serenamente in una casa davvero pulita

Come funziona il rilevamento laser della polvere in Dyson V15 Detect?

Come detto peculiarità principale di questo prodotto è il suo sistema di rilevamento laser, vediamo come funziona nel dettaglio.

Il rilevamento laser della polvere è in grado di rilevare come anticipato tutte le particelle di polvere invisibili a occhio nudo, grazie a un laser verde perfettamente inclinato integrato nella spazzola denominata Fluffy. Il rilevamento acustico della polvere dà la sicurezza di una pulizia approfondita. Si chiama tecnologia Dynamic Load Sensor, e in particolare si attiva solo in modalità Auto con spazzola High Torque agganciata. Il display LCD mostra invece le dimensioni e il numero di particelle. La spazzola di nuova concezione invece è fornita di un nuovo sistema anti-groviglio. Rimuove anche i capelli velocemente, grazie al rullo conico anti-groviglio, che produce un movimento a spirale. Un sistema che torna utile specie in condizioni di spazio ridotto.

Gli ingegneri hanno posto il laser diodo nella spazzola posizionato precisamente a un angolo di 1,5 gradi e a 7,3mm da terra. Ovviamente non è una scelta casuale, ma questo è stato fatto per creare il miglior contrasto tra polvere e pavimento.

Il sistema brevettato Dyson ha permesso di sviluppare un prodotto che rimuove, misura e classifica le particelle 15.000 volte al secondo tramite il sensore piezoelettrico sopracitato. Queste rilevazioni permetteranno di converte le vibrazioni in segnali elettrici, mostrandole in tempo reale con precisione sul display LCD.

Come è nata l’idea del rilevamento laser?

Come anticipato la tecnologia di rilevamento laser della polvere rivela le particelle che normalmente non sono visibili a occhio nudo con un laser precisamente angolato integrato nella spazzola.

L’idea è nata precisamente quando un ingegnere Dyson che ha notato come le particelle sospese nell’aria presenti in casa brillavano al sole. Da questa osservazione di vita quotidiana parte quindi una vera e propria fase di ricerca per capire come applicare questo fenomeno alla polvere fine invisibile a occhio nudo.

Il team ha condotto successivamente diversi esperimenti in laboratorio con i laser per verificare come avrebbero potuto ottenere questo risultato ed è così che è nata questa nuova soluzione.

Inoltre gli aspirapolveri della categoria sono stati progettati per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando si imbattono in una quantità maggiore di polvere. Per offrire il miglior confort all’utilizzatore. Questo avviene in modalità totalmente automatica. Sempre per il principio del rilevamento, quando il sensore piezoelettrico individua alte concentrazioni di polvere, la potenza di aspirazione reattiva si attiva di fatto per aumentarla di conseguenza. Quando il livello di polvere si normalizza, la potenza di aspirazione torna al suo livello precedente.

Con la tecnologia anti-groviglio passa la paura!

Parte fondamentale del progetto Dyson V15 Detect è proprio la nuova spazzola anti-groviglio, concepita per andare lì, dove le altre aspirapolveri senza filo si fermano. Essenzialmente per non fermarsi davanti ad ostacoli.

Gli ingegneri Dyson hanno infatti lavorato anche per risolvere il problema della rimozione dei capelli dalla spazzola dell’aspirapolvere. Una “sfida” comune a molti aspirapolvere. Il rullo conico anti-groviglio, come anticipato, tramite un movimento a spirale raccoglie i capelli dentro ad esso, e permette di gettarli all’interno del contenitore senza inceppare il processo di rotazione. Questo per prevenire l’aggrovigliamento degli stessi intorno al rullo. Progettata per i capelli e per i peli degli animali domestici, l’angolazione precisa delle setole garantisce che la forza di rilascio non aggrovigli i capelli.

La spazzola High Torque, dispone di 56 dentini in policarbonato e ha le sembianze di un pettine. I dentini in questione impediscono appunto ai capelli di aggrovigliarsi intorno alle setole durante la pulizia e rimuovono automaticamente i capelli dal rullo.

Ecco l’intera gamma Dyson

Se però Dyson V15 Detect è il top gamma indiscusso, è anche vero che la gamma offerta dal colosso britannico è molto ampia e offre svariati modelli.

Come ad esempio Dyson Omniglide. Che offre un modo completamente nuovo di pulire. Si tratta del primo aspirapolvere progettato per le pulizie quotidiane delle case “urbane”, rendendolo la scelta perfetta per chiunque ami passare spesso l’aspirapolvere e pulire gli spazi più difficili da raggiungere.

Dotato di spazzola Fluffy omnidirezionale, è progettata per muoversi in tutte le direzioni, dunque avanti, indietro e anche lateralmente. Riconfigurato in un nuovo formato lineare, il dispositivo può stendersi parallelamente al pavimento e pulire in spazi ristretti.

Oppure Dyson Outsize, membro della famiglia gamma Floorcare, come suggerisce il nome è progettato per pulire spazi ad ampia metratura e con maggiori quantità di sporco, con un contenitore più capiente del 150% e, la spazzola XL High Torque più ampia del 25%. Il suo formato extra large è pronto per sfide di qualsiasi dimensione. Dyson Outsize è dotato inoltre della spazzola Fluffy con rilevamento laser della polvere.

Ma Dyson ha pensato anche ad un modello estremamente leggero e portatile, si chiama Dyson v12 slim, è l’aspirapolvere senza filo più leggero della famiglia, con una potenza di aspirazione di 150W.

Dotato anch’esso di un laser perfettamente angolato integrato nella spazzola Fluffy, racchiude le tecnologie chiave del brand, compreso il motore Dyson Hyperdimium e il sistema di filtrazione a 5 strati. Il dispositivo è dotato di un unico tasto di accensione per cambiare mano mentre si pulisce intorno agli ostacoli, rendendo la pulizia più facile.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo dell’elettronica, continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.