Dyson Purifier Formaldehyde: purificatore d’aria anti-inquinamento

Milioni di persone nel mondo passano sempre più tempo a casa e negli spazi chiusi. Con il nuovo sensore di rilevamento della formaldeide allo stato solido, il sistema di filtrazione HEPA 13 completamente sigillato e la proiezione del flusso d’aria più silenziosa del 20%, la nuova gamma Dyson Purifier Formaldehyde assicura un ambiente domestico più pulito grazie ad un purificatore d’aria all’avanguardia

Nelle nostre case si accumulano spesso tantissimi nemici nascosti per la nostra salute: polvere ultrafine e allergeni, distruggendo anche composti organici volatili (COV) potenzialmente pericolosi, tra cui la formaldeide. Quest’ultima è un gas inquinante incolore, rilasciato da mobili e altri oggetti in legno che contengono resine a base di formaldeide, come il compensato e i pannelli in fibra, materiali isolanti e prodotti per il fai-da-te come vernici, carta da parati e prodotti per la pulizia della casa. Essendo 500 volte più piccola delle particelle delle dimensioni di 0,1 micron, la formaldeide è particolarmente difficile da catturare e, se non rilevata, può portare a un’esposizione prolungata a causa del rilascio continuo di sostanze chimiche nell’aria, fenomeno noto come degassamento.

Per combattere questo nemico nascosto, l’azienda inglese ha progettato il purificatore d’aria Dyson Purifier Formaldehyde che vanta un nuovo sensore per la rilevazione della formaldeide. Gli altri sensori di formaldeide a base di gel possono deteriorarsi nel tempo e rilevare erroneamente altri inquinanti COV. Il nuovo sensore Dyson di formaldeide invece è un sensore a stato solido e lavora insieme all’algoritmo unico di Dyson per monitorare selettivamente i livelli di formaldeide, ignorando in modo intelligente altri gas che sono rilevati da un sensore COV dedicato.

Gli ingegneri Dyson hanno inoltre riprogettato il flusso d’aria del purificatore d’aria per ottenere un sistema di filtrazione HEPA 13 completamente sigillato – non solo assicurando che l’aria non fuoriesca dal filtro, ma bloccando anche qualsiasi potenziale punto di perdita attraverso cui l’aria sporca potrebbe entrare nel flusso d’aria. Questo significa che gli ultimi purificatori Dyson catturano il 99,95% di particelle fino a 0,1 micron. I miglioramenti del percorso del flusso d’aria hanno reso il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Formaldehyde il 20% più silenzioso, per ridurre il rumore indesiderato negli ambienti indoor. Questa caratteristiche lo rende uno dei migliori prodotti in commercio perché non disturba eccessivamente la quite familiare. Alex Knox, Vicepresidente della categoria Environmental Care di Dyson afferma:

La tendenza della formaldeide al degassamento fa sì che possa passare inosservata in una casa per anni. Dyson ha progettato un dispositivo che rileva, cattura e distrugge selettivamente questo inquinante. Il nostro sensore allo stato solido non si esaurisce nel tempo, ma si mantiene per tutta la durata della vita del dispositivo. La pandemia da Covid-19 ci ha resi più consapevoli a livello globale circa l’aria che respiriamo e l’impegno di Dyson per fornire aria più pulita attraverso l’innovazione e la tecnologia rimane al centro della nostra mission.

Dyson Purifier Formaldehyde: la generazione indoor

Ogni giorno gli esseri umani respirano fino a 9.000 litri di aria e, anche prima della crisi sanitaria, passavano fino al 90% del loro tempo in ambienti chiusi. Passiamo sempre più tempo in casa a lavorare e svolgere esercizio fisico, oltre che a dormire e giocare. Per questa ragione, la qualità dell’aria che respiriamo in ogni momento della nostra quotidianità non è un elemento trascurabile. Esistono una serie di fonti di inquinamento interno che rilasciano nell’aria inquinanti come PM10, PM2.5, COV, NO2 e formaldeide. In ogni momento della nostra vita quotidiana sono presenti fonti di inquinamento, sia che si tratti di PM2.5 emesso mentre cuciniamo, o di COV emessi dai prodotti per la pulizia della casa, o del continuo rilascio di formaldeide dai mobili del nostro soggiorno. Con un purificatore della gamma Dyson Purifier Formaldehyde però si potrà facilmente ovviare al problema. L’azienda ha lavorato in particolare su 3 aspetti: rilevamento, filtrazione e acustica.

Rileva con precisione e distrugge la formaldeide

In aggiunta ai sensori già esistenti in grado di rilevare particelle, NO2, COV, temperatura e umidità, l’integrazione in Dyson Purifier Formaldehyde di un sensore di formaldeide assicura un rilevamento selettivo dell’inquinante per tutta la vita del purificatore d’aria. Esistono sensori di formaldeide a base di gel, che possono deteriorarsi gradualmente seccandosi con il passare del tempo. Grazie a una cella elettrochimica, il sensore di formaldeide Dyson non si secca e il suo algoritmo unico e intelligente controlla i dati ogni secondo, rilevando selettivamente la formaldeide per non confonderla con altri COV.

Il filtro SCO (Ossidazione Catalitica Selettiva) di Dyson distrugge continuamente la formaldeide a livello molecolare. Il filtro catalitico dispone di un rivestimento unico con la stessa struttura del minerale criptomelano. I suoi miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo hanno dimensione e forma ottimali per intrappolare e distruggere la formaldeide, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2. Lo stesso filtro si rigenera poi dall’ossigeno dell’aria per continuare a distruggere la formaldeide, senza mai essere sostituito.

Sistema di filtrazione HEPA H13 completamente sigillato

Nei nuovi purificatori Dyson, non è solo il filtro a soddisfare lo standard HEPA 13, ma l’intero dispositivo. Cattura il virus H1N1 e il 99,95% delle particelle fino a 0,1 micron come allergeni, batteri, pollini e spore di muffa. Gli ingegneri Dyson hanno adottato un approccio forense per ottenere un dispositivo completamente sigillato, creando guarnizioni ad alta pressione in altri 24 punti critici per evitare che l’aria sporca fuoriesca dai filtri e riporti le sostanze inquinanti nella stanza.

Purificatore Dyson Purifier Cool: acusticamente progettato per essere il 20% più silenzioso

Gli ingegneri Dyson si sono impegnati anche nell’ulteriore riduzione delle emissioni sonore del purificatore d’aria Dyson Purifier Cool pur mantenendo le prestazioni di purificazione. Tramite un processo iterativo di progettazione, collaudo e costruzione presso la camera acustica in-house del centro di sviluppo Dyson in Malesia, il purificatore d’aria è stato riprogettato per essere il 20% più silenzioso. Per ottenere la riduzione del rumore, gli ingegneri Dyson hanno perfezionato il percorso complessivo del flusso d’aria allargando l’apertura (la fessura da cui l’aria fuoriesce dalla macchina) e hanno migliorato la sua geometria. Questo riduce la quantità di attrito tra l’aria e la superficie del dispositivo, con conseguente riduzione del suono. Il suono è stato ridotto da 64 a 61 decibel alla massima velocità della ventola.

Tecnologia Air Multiplier

Grazie alla tecnologia Dyson Air Multiplier, il dispositivo è in grado di diffondere aria purificata in ogni angolo della stanza. La modalità automatica permette al purificatore di mantenere la temperatura desiderata della stanza e il livello ottimale di qualità dell’aria. Il dispositivo può essere anche interamente controllato tramite la Dyson Link App e attivato tramite controllo vocale.

Progettato per case reali

I purificatori Dyson sono progettati per case reali. Lo standard industriale per testare i purificatori d’aria Dyson Purifier Formaldehyde misura le performance utilizzando un test di laboratorio condotto in una camera compatta di 12m², con un ventilatore a soffitto che fa circolare l’aria e un sensore all’interno della stanza che misura la qualità dell’aria. Per un test più rappresentativo, il test POLAR di Dyson avviene in una stanza di 27m² senza ventilatore aggiuntivo e sfrutta otto sensori negli angoli della stanza e un sensore al centro per raccogliere dati sulla qualità dell’aria.

I purificatori d’aria Dyson Purifier Formaldehyde sono disponibili in 5 modelli, con prezzi a partire da 599 euro con due anni di garanzia inclusi. I prodotti Dyson come sempre mirano a migliorare la qualità della nostra vita contribuendo all’igiene della casa e dell’aria. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!