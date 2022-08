Dyson Cyclone V10 Motorhead: aspirapolvere senza filo definitivo?

Vi presentiamo il Dyson Cyclone V10 Motorhead. L’aspirapolvere senza filo che è un concentrato di tecnologia e compattezza. Conosciamolo meglio!

La tecnica e l’evoluzione dell’aspirapolvere tradizionale: una perla della tecnologia. I prodotti Dyson per la categoria aspirapolvere si presentano da soli: compatti, comodi, affidabili, silenziosi e soprattutto senza filo. Quanti problemi per trovare una presa a muro vicino al punto in cui dobbiamo passare l’aspirapolvere e proprio quando l’abbiamo trovata ci accorgiamo della necessità di avere una prolunga.

Con Dyson Cyclone V10 Motorhead niente di tutto questo importerà più, basta premere un pulsante ed ecco che l’aspirapolvere in un lampo manifesta tutta la sua potenza, lasciando le nostre superfici linde e pulite in modo impeccabile. Il costo non è esiguo, ma sicuramente abbiamo un prodotto di estrema affidabilità e garantito negli anni che ci assicura qualità e risultati ottimali in un attività pressochè quotidiana ed indispensabile. Il prezzo consigliato è di 529,00€, ma il prodotto li vale tutti per tutto ciò che si è detto poc’anzi. Il colore è rosso-grigio il design accattivante è simbolo della grande potenza generata. Per avere un’idea delle recenti offerte Dyson relative ai prodotti ultimamente immessi sul mercato è possibile consultare il sito OfferteDyson.com.

Ecco i dati tecnici del Dyson Cyclone V10 Motorhead:

Dimensioni prodotto : 80 x 27.1 x 15.4 cm, 2.5 Kg

: 80 x 27.1 x 15.4 cm, 2.5 Kg Capacità : ‎0.54 Litri

: ‎0.54 Litri Volume : ‎1 Litri

: ‎1 Litri Wattaggio :‎ 33.8 watt

:‎ 33.8 watt Voltaggio :‎ 25.2 Volt

:‎ 25.2 Volt Spegnimento automatico : ‎No

: ‎No Rumorosità : ‎87 dB

: ‎87 dB Autonomia : ‎1 ora

: ‎1 ora Caratteristiche speciali : ‎senza sacchetto

: ‎senza sacchetto Peso articolo: ‎2.5 kg

Come detto l’enorme potenza sprigionata non comporta una rumorosità elevata ed anche l’operazione di pulizia del prodotto è facile. L’autonomia di un’ora ci consente di operare a lungo ed in profondità e completare il lavoro con delle performance ottimali. Insomma Dyson ha veramente creato un aspirapolvere avveniristico e di grande utilità.

Caratteristiche salienti:

Spazzola motorizzata Direct Drive : La spazzola motorizzata Direct Drive è stata appositamente progettata per rimuovere lo sporco ostinato dai tappeti.

: La spazzola motorizzata Direct Drive è stata appositamente progettata per rimuovere lo sporco ostinato dai tappeti. Spazzola a rullo morbido : Ideata per pavimenti duri. Rimuove particelle grandi a piccole da tutti i tipi di pavimento.

: Ideata per pavimenti duri. Rimuove particelle grandi a piccole da tutti i tipi di pavimento. Filtro post motore: Posizionato appositamente in un pinto tale da permettere la rimozione degli allergeni.

Alimentato dal motore digitale Dyson Cyclone V10

Il motore digitale Dyson V10 è potentissimo e silenzioso. È difficile trovare in commercio delle alternative efficaci ed allo stesso tempo pratiche e silenziose come Dyson V10. Grazie alle tecnologia Cicloni 2 Tier Radial, sono stati predisposti quindici cicloni, su due piani, che lavorano in parallelo per incrementare il flusso d’aria e catturare anche la polvere più sottile.

Aspirazione costante senza perdita di potenza

Dyson V8 è alimentato da una batteria al nichel (Ni)-cobalto (CO)- alluminio (Al) che garantisce fino a sessanta minuti di autonomia senza perdita di potenza di aspirazione (fino a trenta minuti con spazzola motorizzata collegata).

Si trasforma per pulire lungo più direzioni. Leggero e bilanciato, può pulire dal pavimento al soffitto. Pulisce in qualunque direzione, verso l’alto, verso il basso ed in obliquo. È di una maneggevolezza eccezionale: il peso di 2,5 kg è minimo per poter essere utilizzato con continuità senza creare fastidio alle nostre braccia. In effetti, la leggerezza è una delle doti di questo fantastico aspirapolvere che è difficile ritrovare in altri prodotti di case concorrenti.

Si trasforma in aspirapolvere portatile

Qualunque aspirapolvere Dyson senza filo si trasforma immediatamente in uno strumento fondamentale per aiutarci nelle pulizie rapide ed occasionali e per venirci in aiuto lungo superfici non regolari o difficili da raggiungere. Questa capacità di trasformazione che è presente negli aspirapolveri Dyson senza filo è sicuramente una caratteristica importante che impreziosisce il prodotto e lo trasforma in un oggetto multiuso molto più utile di un aspirapolvere tradizionale che non può mutare a parte le spazzole, la sua costituzione o fisionomia e pertanto rappresenta un vantaggio sicuramente non da poco nei confronti dei competitor.

Espulsione igienica della polvere

È possibile rimuovere la polvere dall’apposito contenitore con un minimo sforzo ed un unico movimento: al contrario gli aspiratori tradizionali richiedono uno sforzo non indifferente per rimuovere il contenitore e ripulirlo dalla polvere e dalle particelle aspirate.

Mini turbospazzola

La mini turbospazzola serve per eliminare, rimuovendoli, i peli di animali domestici e lo sporco che si nasconde in profondità. Quanto spesso il nostro cane o gatto lascia per la casa il suo seguito di peli e noi ci disperiamo perchè è difficile staccarli dal cuscino del divano o dalla moquette. Con la categoria di prodotti Dyson V senza filo anche questo grosso problema viene risolto grazie all’apparato multifunzione dell’aspirapolvere.

Insomma in conclusione abbiamo non un unico prodotto ma un vero e proprio strumento e dispositivo multifunzione che ci agevola in numerose fasi della pulizia domestica. Se neanche questo vi ha convinto beh non vi resta che rileggere attentamente le caratteristiche su OfferteDyson.com. Non potrete non innamorarvi di un aspirapolvere innovativo come Dyson V10.