Dolby Atmos arriva anche nelle tv entry-level

Lo standard audio Dolby Atmos sarà finalmente disponibile anche nei televisori entry level e medio gamma della società Vestel

Il supporto Dolby Atmos non è più riservato ai televisori di fascia alta. Vestel, la grande multinazionale dietro Toshiba, Hitachi, Panasonic e altri televisori entry-level, sta implementando un ampio supporto proprio allo standard Atmos.

Non molti televisori sono dotati di altoparlanti potenti, ma il supporto Dolby Atmos in un televisore consente anche all’utente di trasmettere l’audio verso una soundbar o ricevitore esterno tramite HDMI. Il supporto Dolby Atmos è arrivato per la prima volta sui televisori nel 2017, dove era riservato ai televisori di fascia alta. Negli anni successivi, il supporto si è esteso ai televisori di fascia media mentre i provider di streaming come iTunes, Netflix e Disney+ hanno iniziato a offrire contenuti che sfruttano lo standard audio.

Il supporto Dolby Atmos sta ora, dopo soli quattro anni, diventando una caratteristica standard anche nei televisori entry-level, come dimostrato dall’annuncio di Vestel che sta implementando il supporto per la maggior parte delle Smart TV 4K prodotte dalla società. Vestel, per chi non lo sapesse, è la società produttrice di TV entry-level e di alcuni di fascia media di Finlux, Grundig, Hitachi, JVC, Panasonic, Strong, Toshiba, Thomson e molti altri.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Baris Altinkaya, Manager del marketing e dei prodotti Vestel, ha affermato:

“Questo più ampio lancio di Dolby Atmos è uno sviluppo importante, che ci consente di contribuire ad alzare il livello dell’audio TV di tutti i giorni. Ora ancora più delle nostre gamme di televisioni saranno in grado di offrire una soluzione audio immersiva accessibile e pronta all’uso che può migliorare notevolmente l’esperienza visiva”.

Javier Foncilias, VP of Commercial Partnerships di Dolby Europe, ha dichiarato:

“È fantastico che Vestel offra ai propri clienti il meglio di entrambi i mondi con la sua ultima gamma di televisori. I consumatori potranno godere di un’incredibile qualità delle immagini e di un’esperienza audio straordinaria con Dolby Vision e Dolby Atmos, coinvolgendo spettatori nell’azione sullo schermo.”

Ricordiamo che per sfruttare appieno Dolby Atmos è necessario un sistema audio esterno compatibile. Per Dolby Atmos a piena qualità da un disco Blu-ray o da una console di gioco, la TV deve supportare anche HDMI eARC.

