DiLo: l’armadietto diventa intelligente e sicuro

Con DiLo l’armadietto diventa intelligente! il pomolo meccatronico di Meroni, potenziato dalle funzionalità dell’app AliA trasforma mobili e armadietti in oggetti smart

DiLo è l’innovativa serratura di Meroni, basata sull’App di AliA Cloud, spin-off del gruppo, di recente fondazione, ed è un pomolo intelligente che semplifica la condivisione di armadietti e mobili da ufficio, e che vanta funzioni pensate specificamente per gli spazi di lavoro.

La diversa fruizione degli spazi, l’alternanza ufficio e “lavoro da remoto” hanno portato con sé necessità differenti rispetto al periodo pre-pandemia e hanno agevolato la nascita di nuove soluzioni in grado di soddisfare, al contempo, dipendenti e imprese. Molte aziende hanno optato per la qualità dello spazio sulla quantità, scegliendo strutture flessibili e dall’alto contenuto tecnologico in grado di accogliere un numero variabile di dipendenti.

Le parole di Carlo Costa

Carlo Costa, Direttore Commerciale e Marketing di Serrature Meroni e AliA Cloud ha commentato:

Il mondo del lavoro è innegabilmente cambiato, con esso anche il modo in cui le aziende gestiscono le proprie risorse umane o fisiche. La maggior parte di esse ha saputo capitalizzare l’opportunità. Molte realtà hanno capito di poter contenere o abbassare nettamente i costi infrastrutturali grazie all’implementazione di soluzioni IoT. DiLo, il nostro pomolo smart per armadietti, è stato progettato proprio per soddisfare molte di queste nuove esigenze. É frutto di oltre 70 anni di know-how di Meroni e della collaborazione con i clienti storici, tra cui i principali produttori di arredo ufficio.

DiLo: solido e sicuro

DiLo è una serratura semplice da installare e utilizzare ed è estremamente flessibile, può essere installato su qualsiasi materiale o spessore: legno, vetro, HPL e metallo.

La rotazione meccanica del pomolo garantisce massima affidabilità e robustezza, mentre la posizione di chiusura a filo anta lo protegge da impatti involontari, rendendolo a prova di vandalo.

La serratura è alimentata a batteria e garantisce un consumo minimo: una notifica di stato avvisa quando è necessaria la sostituzione. DiLo funziona anche senza connessione Internet e si interfaccia con lo smartphone via Bluetooth tramite il protocollo di comunicazione criptato SHA2, che previene le violazioni dei dati.

Vita più facile per il facility manager e per l’utente

La digitalizzazione ha modificato il ruolo del facility manager che ora dispone di tecno-oggetti e strumenti avanzati ma “amichevoli” che non richiedono conoscenze tecniche per la messa in opera, per la manutenzione e per l’operatività – spesso non presuppongono nemmeno la presenza fisica in loco.

Le nuove tecnologie devono consentire la creazione di un ambiente di lavoro sempre performante, permettendo il monitoraggio costantemente del sistema e dei dati, per intervenire tempestivamente a fronte di guasti o problematiche e addirittura prevenirle. DiLo risolve gran parte di queste esigenze.

Per di più consente di scalare o modificare il layout degli armadietti al bisogno, senza costi aggiuntivi e senza richiedere alcun cablaggio o configurazione, garantendo un sensibile risparmio di tempo e costi.

Soluzione adatta per qualsiasi ambiente

Le caratteristiche del pomolo ne fanno una soluzione adatta a qualsiasi ambiente di lavoro ma anche commerciale. Sviluppata nell’app AliA e implementata in DiLo, la modalità self-service è specifica per gli ambienti di lavoro e consente all’utente, previo invito, la libera selezione, l’utilizzo autonomo e promiscuo di arredi ufficio e armadietti.

DiLo è ideale in ecosistemi a tecnologia unica o mista. È disponibile sia in versione Bluetooth che a doppia tecnologia (Bluetooth e RFID). Grazie ad AliA, sfrutta il cloud per ottenere la massima efficacia e praticità nella gestione accessi, per l’attivazione e il monitoraggio dei dispositivi meccanici e meccatronici.

Ogni facility manager potrà garantire all’utente il massimo grado di confort e autonomia nell’utilizzare il mobile o l’armadietto, applicando il mix o la singola tecnologia più adatta.

Cosa ne pensate di questo pomolo meccatronico, che renderà il vostro armadietto più smart e sicuro?