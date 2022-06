De’Longhi: novità per l’estate con Pinguino Care4Me e MultiGrill

Sono in arrivo importanti novità nel mondo De’Longhi, grazie al nuovo Pinguino Care4Me e alla piastra MultiGrill con termosonda

Il periodo più caldo e torrido dell’anno è ormai alle porte e anzi, visto l’andazzo di questi giorni, potremmo dire che è arrivato con netto anticipo. Tutte le società si preparano al meglio e per questo De’Longhi ha presentato il nuovo condizionatore Pinguino Care4Me e, per gli amanti della cucina all’aperto, la nuova piastra MultiGrill. Due prodotti che potrebbero attenuare la calura estiva e donarci dell’ottimo cibo da mangiare in compagnia sotto un cielo stellato. Scopriamoli insieme.

MultiGrill e Pinguino Care4Me, ecco le novità estive di De’Longhi

Per chi è alla ricerca di ristoro dall’afa, arriva il nuovo Pinguino Care4Me. Si presenta come una versione evoluta dell’iconico condizionatore portatile e, grazie alla connessione Wi-Fi, può essere controllato da remoto e azionato anche tramite smartphone. Ha una capacità di raffreddamento di 13.000 Btu/h e può essere utilizzato in ambienti di grandi dimensioni, fino a 120 m³.

Con la tecnologia MyEco RealFeel e la Cool Surround Technology assicura il benessere totale di chi lo utilizza: la funzione MyEco Real Feel adatta il funzionamento del Pinguino in modo intelligente e, anche attraverso i feedback richiesti all’utente tramite l’app, combina temperatura e umidità per raggiungere il livello ideale di benessere, favorendo un risparmio del 30% sul consumo di energia elettrica. La Cool Surround Technology invece, indirizza autonomamente il flusso dell’aria attorno alla persona, avvolgendola in una zona di comfort grazie a uno speciale sensore che comunica la posizione di chi lo utilizza tramite tecnologia Bluetooth.

Per chi invece ama trascorrere le giornate fuori casa e le grigliate in giardino o sul proprio balcone, MultiGrill è la griglia elettrica multiuso con termosonda e tre posizioni di cottura, progettata per un controllo totale sulla preparazione di ogni pietanza. Con una potenza di 2200 W, può raggiungere una temperatura massima di 265° e si caratterizza per l’ampia superficie di cottura, ideale per 8 persone.

La modalità di cottura “a contatto” è pensata per piastrare hamburger, sandwich e panini, mentre la posizione “barbecue“, con una superficie addirittura raddoppiata e la possibilità di controllare le due piastre in modo indipendente, grazie ai termostati separati, è ideale per grigliare carni e verdure. Infine, con la posizione “forno“, è possibile grigliare con la piastra inferiore e arrostire con quella superiore, garantendo la cottura perfetta anche del pesce, della pizza e di altri cibi che non possono essere schiacciati. Multigrill ha un’App ricettario dedicata, dove è possibile seguire suggerimenti su tempi e modalità più adatte per cucinare ogni pietanza. Inoltre è dotato di tre programmi di cottura preimpostati e due set di piastre differenti, removibili e lavabili in lavastoviglie.

