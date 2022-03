DEEBOT X1 Turbo: il robot aspirapolvere disponibile su Amazon

Arriva su Amazon il nuovo robot aspirapolvere DEEBOT X1 Turbo, un dispositivo di ultima generazione che va a posizionarsi nella fascia alta del mercato

Recentemente l’azienda cinese ha annunciato una nuova linea di prodotti di fascia alta che nulla hanno da invidiare ai top brand del settore. Il primo ad arrivare sul mercato è DEEBOT X1 Turbo, il prodotto mid-level della gamma. Vediamolo da vicino.

DEEBOT X1 Turbo: il robot aspirapolvere della maturità

I nuovi robot aspirapolvere della serie X1 sono davvero dei gioielli delle tecnologia. DEEBOT X1 Turbo fa parte della nuova generazione di dispositivi intelligente per la pulizia domestica che fanno uso di IA e sensori di ultima generazione.

La stazione di ricarica integra un sistema di pulizia automatica delle spazzole del robot, ma non solo. L’acqua sporca viene automaticamente sostituita con acqua pulita, senza la necessità di un intervento esterno da parte dell’utente finché il capiente serbatoio non di esaurisce. Inoltre, un sistema di asciugatura a freddo eviterà indesiderate gocce in giro per la casa.

Il robot integra un sistema di pulizia profonda 4 in 1. DEEBOT X1 Turbo può spazzare il pavimento, aspirare la polvere con una forza di pressione fino a 6N, lucida con le spazzole rotanti fino a 180 RPM e lava per terra con un doppio tampone di lavaggio per ottenere una pulizia perfetta sotto ogni aspetto. La collaudata tecnologia OZMO 2.0 Turbo permetterà al robot di programmare al meglio la pulizia.

La nuova tecnologia di navigazione AIVI 3D fa uso di diversi sensori per ottenere una rappresentazione tridimensionale della stanza in modo da evitare gli ostacoli ed eseguire la pulizia in modo impeccabile. Grazie alla camera RGB sarà possibile utilizzare DEEBOT X1 Turbo anche per sorvegliare la casa da remoto e, grazie a microfoni e speaker, potremo anche interagire con gli inquilini. Le funzionalità di sorveglianza automatica sono in grado di riconoscere movimenti sospetti anche in piena notte per garantire la sicurezza nella vostra casa. Infine abbiamo un assistente vocale tutto nuovo. Si chiama YIKO ed è il primo progettato appositamente per un robot aspirapolvere. Con YIKO potremo controllare DEEBOT X1 Turbo senze necessità di avere lo smartphone sotto mano.

Un design elegante e moderno, derivato dei disegni di Jacob Jensen, chiude il quadro di un prodotto che sembra quasi perfetto da ogni punto di vista.

Dove acquistare

DEEBOT X1 Turbo può essere acquistato su Amazon.it con un prezzo di listino di 1299 euro. Tuttavia fino al 31 di marzo è possibile accedere ad una offerta speciale. Tramite il codice “SAVE200EU“, potrete acquistare il robot aspirapolvere sfruttando i seguenti vantaggi:

Sconto di 200 euro , prezzo finale 1099 euro

, prezzo finale 1099 euro Una gift card Amazon del valore di 50 euro (fino ad esaurimento scorte)

del valore di 50 euro (fino ad esaurimento scorte) Ecovacs Brand Pack , uno speciale pacchetto di regali da ECOVACS

, uno speciale pacchetto di regali da ECOVACS Accessori aggiuntivi quali 2 panni per la pulizia aggiuntivi (fino ad esaurimento scorte)

quali 2 panni per la pulizia aggiuntivi (fino ad esaurimento scorte) 3 anni di garanzia (fino al 14/03)

Sevi interessa un robot aspirapolvere, vi consigliamo di cliccare sul box qui sotto immediatamente! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci.