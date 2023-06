DEEBOT N10 PLUS : Pulizia impeccabile

ECOVACS ROBOTICS, leader mondiale nella produzione di robot domestici intelligenti, presenta la sua ultima innovazione di prodotto nel segmento “Miglior prezzo-prestazioni”

Il DEEBOT N10 PLUS utilizza una funzione di aspirazione e pulizia 2 in 1 e lavora con una mappatura precisa che gli consente di pulire in modo intelligente e perfettamente adattato alla stanza. Inoltre, il cestino della polvere viene svuotato automaticamente nella stazione di aspirazione. In breve, l’innovativo successore della serie DEEBOT N8 garantisce una pulizia altamente efficiente in una sola passata.

DEEBOT N10 PLUS rende la pulizia automatica dei pavimenti più efficiente e semplice che mai. Con una potenza di aspirazione massima di 4.300 Pa, il robot intelligente rimuove facilmente la polvere e lo sporco che si è depositato in profondità nelle fessure o nella moquette e sui tappeti.

N10 PLUS è intelligente sotto molti aspetti: dotato di sensori a ultrasuoni, evita i tappeti quando i pavimenti duri vengono lavati a umido e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando sale su un tappeto durante l’aspirazione.

È anche particolarmente efficiente dal punto di vista energetico: grazie a una batteria da 5.200 mAh, può pulire fino a 300 minuti con una sola carica e copre un’area fino a 400 m2. Rispetto al suo predecessore, DEEBOT N10 PLUS ha una potenza di aspirazione aumentata del +87% e un’autonomia prolungata del +82%. Per evitare che l’acqua fuoriesca e bagni eccessivamente il pavimento, il sistema di pulizia OZMO utilizza una micropompa di precisione.

Sistema di navigazione LiDAR con raggio di rilevamento del laser dToF migliorato rispetto alle tecnologie di mappatura precedenti

“Il nuovo DEEBOT N10 PLUS offre la massima efficienza e convenienza a un prezzo accessibile. Volevamo sviluppare un robot che non solo pulisse i vari rivestimenti del pavimento dalla polvere e dallo sporco, ma che non lasciasse residui e svuotasse anche il contenitore della polvere”, spiega Senthoorran Rajendran, Product Marketing Specialist di ECOVACS ROBOTICS.

Il DEEBOT svuota automaticamente il contenitore della polvere nella sua stazione di estrazione dopo ogni pulizia. Per garantire che possa trovare la strada in qualsiasi momento ed evitare in modo sicuro gli ostacoli sul pavimento, è dotato dell’innovativa tecnologia TrueMapping 2.0 di ECOVACS. Il nuovo sistema di navigazione LiDAR basato su laser crea percorsi di pulizia sistematici e mappe e offre un raggio di rilevamento 2 volte migliore del laser dToF.

“Inoltre, la precisione è notevolmente aumentata e la pulizia è ancora più efficiente. N10 PLUS esegue scansioni a 360° per garantire il percorso più efficiente per una pulizia rapida e approfondita. Questo porta l’esperienza di pulizia a un nuovo livello”, afferma Senthoorran Rajendran.

La compatibilità completa con la smart-home, il funzionamento intuitivo e facile da usare tramite l’app, i sacchetti per la polvere e i filtri che assorbono efficacemente gli odori con proprietà antibatteriche contribuiscono all’elevata convenienza di DEEBOT N10 PLUS.

Dal 28 giugno al 18 luglio, gli utenti riceveranno in omaggio un panno per la pulizia quando ordineranno un DEEBOT N10 PLUS.

Dal 19 luglio, il DEEBOT N10 PLUS, con un prezzo di listino di 499 euro, sarà disponibile su Amazon e sul negozio online ECOVACS.

Cosa ne pensate di DEEBOT N10 PLUS ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.