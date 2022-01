Oggi è il Data Privacy Day e Amazon spiega la tutela la privacy sui dispositivi Echo

In occasione del Data Privacy Day, Amazon spiega il sistema di protezione dati che mette a disposizione propri clienti sempre connessi

Oggi è la giornata europea della protezione dei dati. Giornata internazionale, che viene celebrata annualmente il 28 gennaio, e con il nobile scopo di sensibilizzare e promuovere l’importanza della privacy e della protezione dei dati, in un settore questo, sempre più connesso forza maggiore, e sempre più pericoloso per l’utente che è ignaro di cosa può accadere in rete.

Amazon, produttrice di svariati prodotti che vantano milioni di unità, è anche responsabile della Privacy dei propri utenti, in quanto sono dispositivi sempre “in ascolto”.

I dispositivi Echo però, specifica il colosso statunitense, sono dotati di alcuni elementi fisici che consentono all’utente di avere totale controllo sulle interazioni con Alexa. Premendo ad esempio il pulsante per disattivare i microfoni, questi si spengono e si accende una luce rossa che segnala la disattivazione. Quando i microfoni sono off, il dispositivo non può registrare e trasmettere audio al cloud, anche se viene pronunciata la parola di attivazione. Per quello che invece riguarda i dispositivi Echo Show con telecamera integrata, la maggior parte di essi è dotato dell’apposito copri-telecamera, per una maggiore tranquillità.

I dispositivi dotati di Alexa, sono inoltre progettati con un indicatore visivo, l’anello luminoso blu su Echo, che segnala quando il dispositivo sta ricevendo una richiesta per trasmetterla al cloud protetto di Amazon. I dispositivi con integrazione Alexa sono progettati in modo da rilevare solo la parola di attivazione prescelta (es. Alexa, Amazon, Computer o Echo), o quando viene premuto il pulsante Azione (disponibile su alcuni dispositivi) per attivare Alexa. È anche possibile configurare i dispositivi Echo in modo che riproducano un breve suono acustico ogni volta che l’audio viene inviato al cloud, accedendo alle Impostazioni dell’App Alexa. I dispositivi Echo di Amazon ricevono inoltre aggiornamenti periodici di sicurezza, che proteggono dalle minacce e dalle vulnerabilità più recenti. Per giunta è integrato un comando che possiamo dare al nostro dispositivo, per ottenere un resoconto; “Alexa, rivedi le mie impostazioni privacy”.

È possibile inoltre abilitare la funzionalità di cancellazione delle registrazioni vocali tramite voce. Una volta attivata, si potrà eliminare l’ultima interazione con Alexa dicendo: “Alexa, elimina quello che ho appena detto” oppure “Alexa, elimina tutto quello che ho detto oggi”, per le registrazioni della giornata. In generale, è possibile rivedere e cancellare le proprie registrazioni vocali accedendo all’App Alexa e seguendo il percorso Impostazioni > Privacy Alexa. In entrambi i casi è possibile scegliere di eliminare automaticamente le registrazioni dopo 3 o 18 mesi, oppure di non salvarle affatto. Le registrazioni verranno eliminate automaticamente dopo aver elaborato la richiesta e saranno cancellate anche tutte quelle già presenti nella Cronologia voce.

Per i possessori di dispositivi con integrazione Alexa, il Portale sulla privacy di Alexa è una risorsa disponibile a livello mondiale che fornisce informazioni sul funzionamento di Alexa e dei dispositivi Echo, oltre a offrire ai clienti un unico punto d’accesso alle loro impostazioni più importanti sulla privacy. I clienti possono ottenere maggiori informazioni sulla privacy e sull’esperienza offerta da Alexa ponendo direttamente domande come “Alexa, cos’è la parola di attivazione?” o “Alexa, quali sono le mie impostazioni sulla privacy?“. Amazon invia inoltre e-mail periodiche a ogni cliente mettendo in evidenza informazioni importanti sulla privacy e su nuovi strumenti e funzionalità.

