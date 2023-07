Cuffie TV HP Comfort Meliconi: per ascoltare le tue serie TV in totale relax

In arrivano le Cuffie TV HP Comfort di Meliconi. Le cuffie per poter ascoltare i tuoi film e le tue serie TV preferite in totale relax

Il divano ti attende per goderti un film come se fossi al cinema in totale silenzio e relax? Prova le HP COMFORT di Meliconi. Le cuffie wireless che ti consentono di ascoltare i tuoi programmi preferiti isolandoti completamente dai rumori esterni e senza l’ingombro di cavi.

Sono dotate di una comoda ed elegante base di ricarica e durano fino ad 8 ore di uso continuato. Inoltre sono compatibili anche con i TV meno recenti!

Specifiche tecniche delle nuove cuffie wireless TV HP COMFORT di Meliconi

con base di ricarica

ingresso audio analogico ( JACK 3.5MM)

Portata max: 100 metri in campo aperto

Trasmissione wireless UHF 863-865 MHz

3 canali disponibili.

Le cuffie HP COMFORT sono acquistabili sul Sito Meliconi, presso la GDO, i negozi specializzati di elettronica, i negozi di ricambi e componenti elettronici, ed i migliori siti di e-commerce.

Descrizione

Queste cuffie hanno un sistema senza fili (863 MHz) che consente l’ascolto di programmi senza l’ingombro di cavi e lasciando completa libertà di movimento. Il segnale attraversa le pareti. Portata massima 100m in campo aperto e collegamento rapido a TV e altre fonti audio analogiche tramite cavo AUX (jack 3,5mm) incluso.

Possiedono una comoda ed elegante base d’appoggio per riporre le cuffie dopo l’uso e ricaricarle per l’utilizzo successivo; garantendo ben 8 ore di uso continuato mediante le pile ricaricabili in dotazione. Presente la funzione di controllo del volume sulle cuffie, che inoltre garantiscono un eccellente isolamento acustico nei confronti dei rumori d’ambiente grazie ai padiglioni ampi e coprenti.

L’archetto regolabile garantisce un posizionamento ideale per un utilizzo prolungato. Presenti anche tre canali di trasmissione disponibili per evitare interferenze. Il prezzo consigliato al pubblico è di 65,00 euro.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove cuffie wireless TV HP COMFORT di Meliconi ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).