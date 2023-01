Creative Zen Air: gli auricolari eleganti, leggeri e tascabili

I nuovi auricolari True Wireless Zen Air di Creative offrono stile e funzionalità ad un piccolo prezzo e con formato ridotto, audio eccellente, una batteria di lunga durata e controllo del rumore

Creative Technology (qui per maggiori info) annuncia oggi Creative Zen Air! Gli auricolari caratterizzati da un nuovo design stick-shaped e da una custodia di ricarica tascabile, elegante e leggera. Sono dotati di funzioni di controllo del rumore Active Noise Cancellation e Ambient Mode, per un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Nonostante la forma compatta, Creative Zen Air è in grado di garantire un’autonomia di riproduzione totale fino a 18 ore e fino a 6 ore di riproduzione con una singola carica! Per continuare a riprodurre la musica per tutto il giorno. Grazie ai driver al neodimio da 10 mm, alla connettività Bluetooth 5.0 e alla certificazione di resistenza al sudore IPX4, Creative Zen Air sono gli auricolari wireless ideali per tutte le tasche.

Dettagli sui nuovi auricolari Creative Zen Air

Creative Zen Air offre un’esperienza di ascolto migliore grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) che aiuta a filtrare i rumori di sottofondo. In modo che si possa rimanere concentrati, sia in ufficio durante un’importante conferenza telefonica, sia ascoltando la propria musica preferita in viaggio senza subire interruzioni. Con un semplice tocco degli auricolari, è possibile facilmente passare alla Ambient Mode per filtrare la giusta quantità di suoni circostanti. Ideale quando si fanno commissioni o durante un’escursione su un sentiero affollato.

Auricolari Creative Zen Air: piccoli ma potente

Creative Zen Air pesa appena 46 g, ma è in grado di offrire un audio potente. Grazie ai driver al neodimio da 10 mm che vantano alti chiari e medi ben bilanciati per produrre prestazioni audio di alta qualità che superano di gran lunga il suo prezzo. È inoltre dotato di 4 microfoni che offrono una migliore ricezione vocale per garantire una comunicazione più chiara. In modo che si possa telefonare senza problemi e senza interruzioni, sempre e ovunque. Inoltre, gli auricolari true wireless di ultima generazione offrono fino a 18 ore di durata della batteria e fino a 6 ore di riproduzione con una sola carica. Per soddisfare ogni esigenza audio, sia mentre si viaggia che mentre si svolge attività fisica o una breve commissione. Per la ricarica rapida, è possibile semplicemente posizionare la custodia di ricarica su un pad di ricarica wireless compatibile con Qi. Grazie alla connettività Bluetooth 5.0 e alla certificazione di resistenza al sudore IPX4, Creative Zen Air ha tutte le carte in regola per diventare il compagno audio perfetto per tutti i giorni.

Audio olografico spaziale SXFI READY

Creative Zen Air supporterà i prossimi dispositivi SXFI READY (ad esempio, smart TV, PC e dispositivi mobili) dotati della pluripremiata tecnologia Super X-Fi Spatial Holography. Questa consente agli utenti di godere dell’olografia spaziale SXFI che ricrea il palcoscenico di un sistema di altoparlanti multipli all’interno delle cuffie. È possibile scaricare l’App SXFI per provare in anteprima questa tecnologia sui contenuti locali dello smartphone.

Prezzi e disponibilità

Creative Zen Air è disponibile ad un prezzo promozionale di lancio di € 39,99 su sito Creative.com.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari Creative Zen Air ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).