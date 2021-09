Creative Stage 360: per un utilizzo senza limitazione

La nuova soundbar Creative Stage 360 mira a soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, dagli appassionati di film e serie TV, passando per coloro che ascoltano musica, fino ai gamers che vogliono immergersi a 360 gradi nell’atmosfera del gioco

Creative Technology annuncia Creative Stage 360, l’ultimo arrivo della celebre serie Stage. Questa soundbar porta l’intrattenimento tra le mura domestiche a un livello superiore grazie a un audio più chiaro e all’immersivo suono surround dato dall’integrazione della tecnologia Dolby Atmos. Oltre a ciò, la soundbar dispone di nuovi driver di sistema, doppio posizionamento del suono e una serie di opzioni di connettività inedite, che la rendono il perfetto upgrade all-in-one per godersi musica, film e videogiochi. Creative Stage 360 rende semplice godersi un surround ricco e potente direttamente dalla propria abitazione. Grazie anche alla dimensioni compatte e al design ricercato, si abbinerà bene sia ai mobili dei moderni salotti, sia alle postazioni da gaming più spinte.

Creative Stage 360: un audio da cinema

Con l’integrazione della tecnologia Dolby Atmos, Creative Stage 360 offre un audio tridimensionale simile a quello del cinema grazie al surround e alla riproduzione in altezza realistica, ottenibile riproducendo qualsiasi contenuto che supporta Dolby Atmos tra le celebri piattaforme di streaming come Netflix, Apple TV+, HBO Max, Prime Video e tante altre ancora. La soundbar vanta anche nuovi racetrack driver insieme a un subwoofer a lunga gittata e a una potenza di picco totale fino a 240W per offrire un suono più robusto a ogni beat. In aggiunta, questa soundbar è ottimizzata sia per l’ascolto near-field che per quello far-field: indipendentemente dal fatto che sia posizionata in soggiorno o sulla scrivania, è possibile passare da una modalità all’altra grazie al nuovo telecomando IR.

Connessi con eleganza

Aggiornato con opzioni di connettività wireless e cablate come una porta HDMI ARC, due HDMI 2.0, ingresso ottico e Bluetooth 5.0, Creative Stage 360 offre un’unica soluzione audio domestica per TV, computer, dispositivi mobile e console da gaming. Con una forma elegante e compatta, questa soundbar si adatta perfettamente a qualsiasi stanza e offre un importante audio se paragonato al prezzo, diventando la soluzione domestica all-in-one ideale per ogni tipo di intrattenimento.

Prezzo e disponibilità

Creative Stage 360 è disponibile al prezzo di lancio di € 229,99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito ufficiale dedicato al prodotto.