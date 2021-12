Creative: i regali di Natale per gli audiofili

Ancora indecisi con i regali di Natale? Ecco alcuni consigli di Creative per rendere più coinvolgenti i film o più emozionanti le playlist

Creative Technology annuncia la guida definitiva per i regali di Natale, con un catalogo ricco di prodotti. Sul sito ufficiale è possibile acquistare sette prodotti dal prezzo irresistibile e per tutti i gusti, per chi è ancora alla ricerca del regalo perfetto. Tutti noi oggi consumiamo tonnellate di serie TV e musica sui più svariati supporti tra cui tablet, smartphone e PC. Per godersi questi contenuti servono dei dispositivi audio adatti. In questa lista troverete sicuramente quello più adatto a voi!

Cuffie Creative

SXFI AIR GAMER

Creative SXFI AIR GAMER è l’headset olografico dotato di Super X-Fi, Bluetooth 5.0 e USB-C. Tra le varie caratteristiche spiccano la funzione di controllo tattile intuitivo su uno dei padiglioni, il microfono CommanderMic di qualità eccelsa e il profilo audio SXFI BATTLE Mode in grado di offrire un’esperienza ottimizzata per i giocatori più accaniti.

Creative SXFI AIR GAMER è disponibile al prezzo scontato di €99,99 su Creative.com.

OUTLIER AIR V3

Creative Outlier Air V3 è l’ultima iterazione dei pluripremiati auricolari wireless, dotato di batteria che dura fino a 40 ore, di driver in bio-cellulosa da 6mm che incrementano la qualità audio e di tecnologia Super X-Fi READY.

Creative Outlier Air V3 è disponibile al prezzo scontato di €49,99 su Creative.com.

SOUND BLASTER JAM V2

Creative Sound Blaster JAM V2 è l’headset realizzato per un intrattenimento audio a 360 gradi. Oltre alla struttura ultra leggera e ai driver di alta qualità al neodimio, ereditati dal predecessore, Sound Blaster JAM V2 è dotato di Bluetooth 5.0, di una batteria che dura fino a 22 ore e di codec audio avanzati.

Creative Sound Blaster Jam V2 è disponibile al prezzo scontato di €29,99 su Creative.com.

Casse e soundbar Creative

PEBBLE V3

Creative Pebble V3 è l’ultima edizione della famosa serie di altoparlanti USB-C da PC. I driver full-range personalizzati da 2.25″ garantiscono un audio più forte e ricco rispetto al predecessore.

Creative Pebble V3 è disponibile al prezzo scontato di €32.99 su Creative.com.

STAGE V2

Creative Stage V2 è la nuova soundbar dotata di tecnologia Clear Dialog per sentire ogni parola amplificata senza compromettere gli effetti ambientali e di due driver mid-range personalizzati.

Creative Stage V2 è disponibile al prezzo scontato di €85,99 su Creative.com.

SOUND BLASTERX KATANA

Creative Sound BlasterX Katana è la soundbar da gaming dotata di tecnologia BlasterX Acoustic Engine, in grado di offrire un’esperienza audio sia di gioco che cinematografica coinvolgente. È inoltre presente il sistema di illuminazione Aurora Reactive, che comprende una base di 49 luci LED programmabili da un bordo all’altro.

Creative Sound BlasterX Katana è disponibile al prezzo scontato di €209,99 su Creative.com.

CREATIVE LIVE! CAM SYNC 1080p V2

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 è la nuova webcam dotata di SmartComms Kit, che offre una serie di feature per la comunicazione intelligente come il rilevamento automatico della voce, la cancellazione del rumore, due microfoni integrati e video Full HD.

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 è disponibile al prezzo scontato di €29.99 su Creative.com.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci per tante altre offerte e novità!