Creative: presentate le nuove cuffie Outlier Free

Creative Outlier Free, le cuffie per un ascolto senza limiti. Totale libertà uditiva grazie alla tecnologia a conduzione ossea

Creative Technology (qui per maggiori info sull’azienda) lancia oggi Creative Outlier Free, le sue ultime cuffie wireless. Queste cuffie integrano la tecnologia a conduzione ossea con le caratteristiche dell’amata serie Outlier. Come la lunga durata della batteria, la resistenza all’acqua, il comfort e il peso leggero.

Dettagli sulle nuove cuffie Creative Outlier Free

Creative Outlier Free sono dotate di un design a gancio per massimizzare il comfort e la vestibilità. L’uso della tecnologia a conduzione ossea si basa sui trasduttori presenti nelle cuffie che, attraverso le vibrazioni sugli zigomi, trasmettono le onde sonore all’interno dell’orecchio interno. Liberando le orecchie dalle cuffie in-ear o over-ear, c’è più sicurezza grazie a una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante, godendo al contempo di un’acustica di alta qualità. Ciò è particolarmente utile per chi fa jogging o va in bicicletta su strade trafficate. O ancora per gli appassionati di palestra che amano chiacchierare con i propri compagni di allenamento.

Perche scegliere le nuove cuffie Creative Outlier Free

Grazie al vantaggio dell’ascolto con orecchie libere, le Outlier Free sono ideali anche per le attività di svago. Come cantare con le applicazioni per smartphone, dove gli utenti possono ascoltare la propria voce, proprio come in un ambiente naturale. Le Outlier Free sono dotate di una serie di pratiche funzioni: fino a 10 ore di durata della batteria per carica (10 minuti di ricarica rapida forniscono 2 ore di riproduzione). Ed ancora resistenza all’acqua IPX5, Bluetooth 5.3 con connettività multipoint (fino a 2 dispositivi Bluetooth alla volta) e modalità a bassa latenza per ridurre al minimo il ritardo audiovisivo. Infine abbiamo microfono integrato e supporto per Siri / Google Assistant. Sono costruite con silicone leggero e lega di titanio a memoria di forma per un comfort e una vestibilità ottimali.

Prezzo e disponibilità

Creative Outlier Free è in uscita al prezzo promozionale di €89,99 ed è disponibile sul sito ufficiale Creative.com.

