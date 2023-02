Creare un mondo ricco di emozioni per le prossime generazioni: Sony a ISE 2023

Sony partecipa a ISE 2023 per dimostrare come sta contribuendo a creare esperienze connesse e a preparare i propri clienti al futuro del lavoro

A ISE 2023, Sony presenta l’ultima gamma di soluzioni e prodotti audiovisivi, che creeranno esperienze connesse per i propri clienti. L’ampio portfolio di prodotti presente in fiera includerà il debutto sia dell’ultimo display Crystal LED 220″ di Sony che delle telecamere PTZ 4K SRG-A40 e SRG-A12 recentemente annunciate. Al padiglione 3, stand 3E400, Sony ha invitato i visitatori ad interfacciarsi con gli esperti dei settori corporate, education, retail e residenziale ed esplorare i vantaggi delle partnership di Sony. Inoltre, i partecipanti potranno scoprire l’impegno di Sony per la sostenibilità; infatti, lo stand è costruito con materiali sostenibili e una sezione dedicata che mostra le proprie storie e iniziative chiave per realizzare una società sostenibile e un futuro migliore.

Dichiarazioni in merito alle novità Sony dell’ISE 2023

Tornare a Barcellona per partecipare a ISE è sempre una fantastica opportunità per mostrare il meglio dei prodotti, delle soluzioni e delle partnership di Sony

afferma Damien Weissenburger, Head of Sony Professional Displays and Solutions Europe. Che prosegue affermando:

Dalle telecamere SRG al nostro nuovissimo modello Crystal LED, Sony sta creando un mondo ricco di emozioni grazie al potere di ispirare e connettere della tecnologia. Non possiamo offrire esperienze entusiasmanti senza trarre ispirazione dal mondo in cui viviamo; pertanto, creiamo nuovi prodotti in modo sostenibile e speriamo che mostrino la nostra vera vision creativa e stimolante a ISE 2023.

Contenuti visivi ultra realistici grandi quanto la tua immaginazione

Sony ha recentemente annunciato quattro nuovi display Crystal LED, la BH-series, luminosa e ricca, e la coinvolgente CH-series. Pensata per ambienti corporate e retail, ciascuna nuova serie è disponibile con un pixel pitch da P1,2 mm e P1,5 mm e offre una qualità delle immagini eccezionale e colori accurati dal Crystal LED, oltre a flessibilità di installazione migliorata e consumo, il tutto a un costo più basso. A ISE, i visitatori possono provare la nuova BH-series 4K 1,2 mm 220″. La soluzione di sistema per la Virtual Production Crystal LED di Sony, presentata a ISE per la prima volta, migliora la libertà di espressione dei creatori. Ciò è permesso dal metodo “VFX nella telecamera”, che combina le macchine da presa cinematografiche VENICE e B-series Crystal LED da 137″ con un sistema di tracciamento della telecamera e il motore in tempo reale.

Automazione PTZ AI per riprese video di alta qualità

Le nuove telecamere 4K SRG-A40 e SRG-A12 supportano riprese video di alta qualità ma con la tecnologia di inquadratura automatica PTZ AI integrata. Traccia automaticamente il soggetto con il movimento pan/tilt/zoom utilizzando la tecnologia sviluppata grazie all’esperienza di cameraman professionisti per un’inquadratura più naturale e una visualizzazione fantastica. Le prestazioni di tracciamento sono eccezionali indipendentemente dalla postura e dal movimento del soggetto tracciato. La soluzione di Edge Analytics di Sony può essere utilizzata con le telecamere di rete negli ambienti education. Questa tecnologia di analisi video integra il software AR e la tecnologia dell’AI per migliorare intuitivamente un’esperienza di presentazione ed accrescere la qualità dell’audio e del video.

Sony all’ISE 2023: utilizzare partnership per aggiungere creatività e valore

Informati. Intrattieniti. Collabora. Le partnership di Sony determinano compatibilità potenziata e migliore libertà creativa per quello che puoi fare con i nostri Display professionali BRAVIA 4K. Sony aumenta le proprie collaborazioni per rendere l’integrazione più semplice, i costi operativi più bassi e le connessioni tra le persone migliori. A ISE, son state mostrate molte delle partnership di terze parti. Tra cui in che modo l’applicazione BRAINware di Kramer può essere installata su BRAVIA creando un sistema completo per sale di controllo senza hardware aggiuntivo. Inoltre, è stato possibile assistere al modo in cui Sony ha unito le forze con signageOS per produrre un framework di sistema per la gestione dei contenuti e il Digital Signage. Raddoppiando così la compatibilità dei display di Sony per supportare quasi 60 opzioni CMS.

Preparare l’azienda per il futuro del lavoro

Dopo la pandemia, per Sony è diventato importante aiutare le aziende a prepararsi per il futuro. La ricerca mostra che il lavoro asincrono, in cui i dipendenti non sono online allo stesso momento, sta diventando la nuova normalità. Tuttavia, il 58% dei dipendenti intervistati da Sony afferma che le aziende non dispongono degli strumenti per supportare questo modo di lavorare. Sony desidera apportare cambiamenti utilizzando le proprie soluzioni quali TEOS, sistema di gestione del workspace, e i display professionali 4K BRAVIA per soddisfare le nuove esigenze tecnologiche dei dipendenti e fornire alle aziende attrezzatura professionale che connette i dipendenti. In fiera, sarà possibile vedere le soluzioni per il workspace, tra cui TEOS meet e TEOS Lite.

Offrire ai propri visitatori un’esperienza di acquisto più luminosa e connessa

Aiutiamo i rivenditori a creare ambienti di retail mozzafiato in cui i visitatori possono godersi il meglio del mondo reale e dello shopping digitale. Dalle insegne vivaci alle esperienze visive i display professionali BRAVIA 4K e i proiettori laser e da parete Crystal LED possono trasformare gli spazi di retail in esperienze interattive e coinvolgenti. La gamma BRAVIA è perfetta per l’uso nel Digital Signage e in tante altre soluzioni per aziende. La semplice installazione di BRAVIA e il software semplice da controllare, che supporta i sistemi di gestione dei contenuti leader di mercato, rendono BRAVIA la soluzione migliore per le aziende. La loro modalità PRO supporta utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, installazione semplice per ambienti professionali e consente di disabilitare telecomandi e pulsanti fisici.

Sony all’ISE 2023: la nuova era della proiezione domestica

Allo stand di Sony, i proiettori, annunciati di recente, VPL-PHZ51 e VPL-PHZ61 hanno mostrato la propria proiezione visiva, le proprie funzionalità operative avanzate con elevata luminosità e l’installazione flessibile. I proiettori includono la Reality Creation di Sony, le impostazioni Intelligenti e la Visione Chiara oltre a vantare fino a 7.000 lumen e5.800 lumen di luminosità.

Quest’anno la proiezione di Sony compie 50 anni, quindi l’azienda ha festeggiato con l’arrivo di due nuovi proiettori Home Cinema SXRD 4K, VPL-XW7000 e VPL-XW5000. Questi sono i proiettori laser più compatti del mondo e segnano l’inizio di una nuova era per la proiezione domestica.

