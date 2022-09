Confronto tra sistemi di sicurezza cablati e wireless

L’impianto antifurto è suddiviso in base alle modalità di trasmissione del segnale ai sistemi cablati e wireless. E quando si sceglie la protezione della proprietà, gli utenti spesso si chiedono quale tipo di allarme scegliere

L’impianto antifurto è suddiviso in base alle modalità di trasmissione del segnale ai sistemi cablati e wireless. E quando si sceglie la protezione della proprietà, gli utenti spesso si chiedono quale tipo di allarme scegliere: cablato o wireless. In questo articolo forniremo informazioni che ti aiuteranno a prendere la decisione giusta in base alle caratteristiche individuali di vari tipi di oggetti.

Qualche anno fa, con piena fiducia, sarebbe stato possibile consigliare sistemi cablati a tutti gli utenti. Il loro prezzo è abbordabile, l’affidabilità è elevata, è possibile installare sensori a grande distanza. Ora gli allarmi wireless hanno queste proprietà. Con lo sviluppo attivo di nuove tecnologie, è riuscita a prendere piede con sicurezza nel mercato globale della sicurezza e sta già creando una seria concorrenza per la segnalazione via cavo.

Prendere la decisione migliore quando si sceglie un allarme di sicurezza richiede la comprensione di tutti i vantaggi e gli svantaggi dei sistemi sia cablati che wireless, ne parleremo più in dettaglio:

Allarme senza fili

Il principio di funzionamento dei sistemi di sicurezza di tipo wireless è la trasmissione di dati a onde radio. I sensori wireless sono autoalimentati: batterie, accumulatori che devono solo essere sostituiti nel tempo (la loro vita dipende da molti fattori; il tipo di sensore, la frequenza con cui viene utilizzato, ecc.) quindi non dipendono dalle interruzioni di corrente.

Vantaggi dei dispositivi di sicurezza wireless:

Mobilità. La posizione dell’allarme wireless può essere modificata senza problemi. Nelle situazioni in cui l’installazione di un allarme di sicurezza viene effettuata in locali affittati per un breve periodo, tale opportunità sarà molto utile (uffici, magazzini, ecc.).

Indipendenza dall’alimentazione elettrica.

Aspetto estetico senza elementi visivamente evidenti. “Invisibile” agli intrusi. Un tale sistema è più difficile da notare e danneggiare gli intrusi.

Facilità e semplicità di installazione. Non c’è bisogno di elementi di fissaggio aggiuntivi. Semplice espansione della struttura del sistema. I componenti aggiuntivi dell’allarme di sicurezza wireless si collegano in pochi minuti. Tutto a causa della mancanza di un requisito di cavo.

La possibilità di trasferire rapidamente l’attrezzatura in una nuova posizione.

La possibilità di funzionamento congiunto di canali radio di diverse gamme, nonché con altri sistemi di trasmissione del segnale.

La trasmissione del segnale delle onde radio è affidabile ed efficiente.

È possibile aggiungere le funzioni del sistema di allarme, l’utilizzo di soluzioni originali, l’automazione degli spazi.

Svantaggi dei dispositivi di sicurezza wireless:

Il costo dei dispositivi è superiore al prezzo dei dispositivi cablati.

Le interferenze radio a volte possono portare a falsi allarmi.

Leggero indebolimento del segnale radio nel superamento di ostacoli fisici. Viene eliminato installando amplificatori di segnale o mediante un’installazione inizialmente corretta.

L’efficienza del lavoro dipende dalla qualità e dal raggio di copertura della rete dell’operatore GSM.

Allarme cablato

L’apparecchiatura è collegata alla rete, tutti i dispositivi di tale sistema di sicurezza sono collegati tramite fili.

Vantaggi dei dispositivi di sicurezza cablati:

Prezzo relativamente basso.

Il segnale è stabile e affidabile, non teme gli ostacoli fisici.

La distanza dai sensori all’unità principale è fino a 400 m.

Non è necessario cambiare le batterie regolarmente. Un ulteriore gruppo di continuità viene utilizzato in caso di interruzione di corrente.

Svantaggi dei dispositivi di sicurezza cablati:

Dipendenza dall’energia elettrica.

Possibilità di danneggiamento del cavo. I lavori di restauro possono richiedere molto tempo.

L’equipaggiamento è visivamente evidente, gli aggressori possono usarlo.

Entrambi i tipi di allarmi possono essere installati nel tuo sito e servono ai loro scopi, in base all’analisi comparativa che è stata effettuata. Tuttavia, un allarme wireless è più facile da usare. Non è necessario compromettere l’integrità strutturale delle pareti dell’edificio per installarlo.

Il funzionamento di un antifurto wireless è quasi identico a quello di un antifurto cablato, con l’ulteriore vantaggio di un’eccellente portabilità e di un design accattivante. Le soluzioni wireless saranno quindi molto utili negli uffici in affitto, nelle strutture amministrative affidabili e nelle proprietà residenziali con una manutenzione di prim’ordine. Al contrario, è preferibile installare allarmi cablati in strutture a lungo termine con un ambiente ostile (inquinamento da polvere, radiazioni elettromagnetiche, ecc.), dove la progettazione non è un problema, come aziende, garage, cottage, ecc.