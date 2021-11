Compex: i consigli per un natale ricco di regali hi-tech!

Dovete fare un regalo hi-tech per Natale? Ecco i consigli del produttore Compex, leader in soluzioni dedicate a sportivi e non

Compex non ha di certo bisogno di presentazioni, è senza dubbio uno dei leader mondiali, qualitativamente parlando, nel settore della produzioni di apparecchi elettronici all’avanguardia, sia al servizio della riabilitazione medica, sia per il settore sportivo professionale e amatoriale.

Per quest’ultima fetta di pubblico non abbiamo bisogno di spiegare cosa nello specifico realizza Compex, per chi non dovesse conoscere i loro prodotti, Compex produce prodotti destinati al Fitness a 360Gradi, spaziando dagli elettrostimolatori professionali più famosi di sempre, fino a Massage Gun (che avrete imparato a conoscere anche tramite le nostre recensioni), finendo ai più innovativi sistemi di terapia Cold Form e pressoterapia.

Vediamo dunque la vetrina di prodotti che Compex ha deciso di mettere in evidenza per le imminenti festività natalizie, così da optare per un apprezzato regalo hi-tech.

Ecco i prodotti selezionali per un natale hi-tech!

Compex Mini

Uno degli ultimi arrivati nella casa californiana, è proprio la versione Mini della famosa serie FIT e SP di elettrostimolatori.

Pensato principalmente in ottica di portabilità e facilità di utilizzo. Questo nuovo modello fa affidamento ad un App dedicata, si compone di soli due moduli collegabili tramite sistema bluetooth e tramite l’apposita App sarà possibile scaricare il manuale d’uso del prodotto, così da consultare il posizionamento degli elettrodi nel modo corretto in base alla sezione muscolare interessata.

Compex così commenta il prodotto: “può donare sollievo ai muscoli indolenziti dopo un tour tra città e borghi antichi, una lunga giornata lavorativa trascorsa in piedi o a seguito di diverse ore seduti in macchina o in aereo”. E difatti non si sbaglia, gli applicativi fanno affidamenti ai noti sistemi brevettati di Rilassamento Muscolare, TENS/Antalgico, Riscaldamento, Recupero Attivo, Forza Resistente ed infine di Resistenza Aerobica.

Un prodotto dunque Smart, wireless e portatile, tutto al prezzo di 269,00 Euro.

Compex SP 8.0

Il modello Compex SP 8.0 rappresenta la punta di diamante della casa, in questo modello è possibile trovare le più innovative tecnologie riguardanti la riabilitazione, il recupero, ed il potenziamento. Ampiamente utilizzato in campo terapeutico e sportivo, in questo modello troverete 4 funzioni estremamente interessanti per chi pratica sport ad alti livelli, o semplicemente vuole rimanere in salute facendo affidamento ad un prodotto di alta qualità.

4 le funzioni che rendono unico questo prodotto; Mi-Scan: che analizza il muscolo e adatta automaticamente i parametri di stimolazione alla fisiologia dell’utilizzatore, Mi-Tens: che facilita la regolazione delle intensità di stimolazione durante l’uso di programmi anti-dolore, per risultati ottimali e per rendere il processo automatizzato senza necessità di intervento da parte dell’utente, proprio come la funzione Mi-Autorange: una nuova funzionalità che consente di gestire in modo completamente automatico il livello di stimolazione più appropriato, ed infine Mi-Action, che ottimizza l’efficacia della sessione, associando alle contrazioni muscolari volontarie quelle indotte dalla elettrostimolazione.

Studiato appositamente per chi pratica sport intensamente, mira a programmi specifici per incrementare e mantenere la forza muscolare, aiuta a migliorare le prestazioni, lavorare sui propri punti deboli e facilitare il recupero. Lo strumento è ovviamente wireless e, grazie all’assenza di fili che lo collegano agli elettrodi posizionati sui muscoli, è possibile eseguire con assoluta agilità esercizi di potenziamento in modo sincrono con gli impulsi elettrici, per un più efficace trattamento.

Compex SP 8.0 è dotato di 40 programmi adatti per la preparazione fisica, la riabilitazione, il fitness, la fase di recupero o il massaggio e, non da ultimo, la gestione del dolore. Il costo per questo prodotto è di 1269,00 Euro, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è attualmente in offerta al prezzo scontato di 999,00 €.

Compex Ayre

Il prodotto in questione è rappresentato da gambali hi-tech per la pressoterapia. Quest’ultima per chi non lo sapesse si tratta di un tipo di trattamento basato sulla pressione esterna degli arti del paziente, originariamente progettata al fine di migliorare ritenzione idrica, il sistema linfatico, o circolatorio stressato. Compex Ayre è stato progettato in particolare per favorire un rapido recupero, aiutare a migliorare la circolazione sanguigna, favorire l’eliminazione del lattato (post allenamento) e di altre tossine.

Portatili e facili da utilizzare in qualsiasi momento, Compex Ayre lavorano in totale autonomia: ogni gambale è dotato di batteria ricaricabile ed essendo wireless non necessitano di alcun collegamento alla presa di corrente durante l’uso. Inoltre, anche i comandi di compressione sono direttamente integrati sui gambali, così da facilitare l’utilizzo ed evitare l’ingombro di eventuali cavi.

La batteria agli ioni di litio ha un’autonomia di tre ore. Sono stati progettati dal team di DJO Global, una tra le più grandi aziende ortopediche al mondo, con una grande attenzione ad efficacia del prodotto e tutela di chi lo utilizza. Il prezzo per questo prodotti è di 649,00 Euro.

Il prezzo per questo prodotti è di 649,00 Euro.