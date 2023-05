Come un frigorifero combinato può farti risparmiare spazio

Freestanding o da incasso, salvaspazio o XXL: i frigoriferi di oggi sanno soddisfare ogni esigenza di spazio, di budget e di stile

Tuttavia c’è un modello che, più degli altri, riscuote da tempo un costante successo. È il frigorifero combinato, dotato di frigorifero nella parte superiore e congelatore nella parte inferiore.

Ospitando nella stessa colonna i due elettrodomestici, il frigorifero combinato riesce a risolvere i problemi di spazio, e può essere installato anche nelle cucine più piccole.

Come funziona il frigorifero combinato

Un tempo i frigoriferi combinati funzionavano con due motori: uno alimentava il frigorifero, l’altro il refrigeratore. Oggi il motore è unico, e gestisce le due zone in modo autonomo: sebbene ognuna abbia una sua temperatura, grazie alla presenza di due termostati separati, i consumi energetici sono dunque inferiori.

Come funziona un frigorifero combinato? All’interno dell’unità circola un fluido refrigerante che, per mezzo di un compressore, si riscalda e raggiunge il condensatore, dove si raffredda cedendo calore all’ambiente esterno. Ulteriormente raffreddato grazie alla valvola di espansione, che riduce la sua pressione, il fluido passa all’interno dell’unità attraverso l’evaporatore. Assorbe dunque il calore presente nel frigorifero e nel refrigeratore, e torna al compressore andando così a completare il ciclo.

La temperatura è monitorata costantemente da diversi sensori e termostati, che regolano il funzionamento del compressore e garantiscono la corretta conservazione degli alimenti presenti nei due vani. Sia il frigorifero che il congelatore riescono dunque a mantenere i cibi alla giusta temperatura, preservandone proprietà e sicurezza.

I vantaggi del frigorifero combinato (e le differenze col frigorifero a doppia porta)

Il motivo principale per cui il frigorifero combinato viene scelto è la sussistenza nella stessa colonna di frigorifero e congelatore. Una soluzione pratica e salvaspazio, che rende questo tipo di frigorifero una scelta “obbligata” nelle cucine di dimensioni contenute.

Fondamentale è però considerare la sua differenza rispetto al frigorifero a doppia porta. Mentre quest’ultimo ha un grande vano frigo nella parte inferiore e un freezer più piccolo nella parte superiore, il frigorifero combinato ha una disposizione contraria: il frigorifero è in alto, il freezer in basso, e le dimensioni dei vani sono più simili tra loro.

Più nel dettaglio, un frigorifero combinato ha:

un volume superiore , di circa 350 litri (contro i 250-300 del frigorifero a doppia porta);

, di circa 350 litri (contro i 250-300 del frigorifero a doppia porta); un congelatore più spazioso , che lo rende adatto alle famiglie e a chi congela spesso gli alimenti;

, che lo rende adatto alle famiglie e a chi congela spesso gli alimenti; un vano frigorifero più accessibile , in quanto posto nella parte superiore;

, in quanto posto nella parte superiore; numerose funzioni salvaspazio : cassetti estraibili, ripiani regolabili ecc.;

: cassetti estraibili, ripiani regolabili ecc.; una vasta gamma di colori e finiture ;

; consumi energetici contenuti, per via del motore unico.

Come scegliere il frigorifero combinato perfetto

Pur sapendo come funzionano i frigoriferi combinati, scegliere il modello perfetto può sembrare complicato.

Per trovare la soluzione più adatta, è necessario partire dalle tue abitudini: vivi solo? Hai una famiglia? Quante volte a settimana consumi a casa i tuoi pasti? Ti capita spesso di congelare alimenti già pronti, o preferisci comprare cibi freschi ogni giorno? Rispondendo a queste domande, riuscirai a capire su quale capacità orientarti. Successivamente, dovrai stabilire un budget e prendere esattamente le misure dello spazio in cui l’elettrodomestico andrà collocato.

Un altro aspetto da considerare è rappresentato dai consumi: il frigorifero resta acceso tutto il giorno, tutta la notte, e spesso anche quando vai in vacanza. Va da sé che debba avere una classe energetica molto elevata: i frigoriferi in classe A++ o A+++ consentono di risparmiare in un anno il 50% dell’energia, rispetto ai frigoriferi di classe C o D.

Inoltre, è importante scegliere un frigorifero combinato silenzioso e con tecnologia No Frost. Impedendo la formazione della brina, non solo i consumi si riducono, ma la temperatura e l’umidità all’interno dei vani vengono mantenute ai livelli corretti.

Per il congelatore, invece, presta attenzione alle stelle riportate sull’etichetta: si riferiscono alla temperatura che è in grado di raggiungere per mantenere perfettamente congelati i tuoi alimenti. I modelli con una stella arrivano fino a -6°C, quelli a due stelle fino a – 12°C, i modelli a tre stelle raggiungono i -18°C. Infine, i modelli con quattro stelle riescono a gelare fino a -18°/-30°C.

Disponibili da incasso o a libera installazione, i frigoriferi combinati sono dunque perfetti per chi deve risparmiare spazio. Non solo: grazie all’evoluzione della tecnologia, sono anche una soluzione pratica e dal consumo energetico contenuto.