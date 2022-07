Come funziona il recupero dati da un hard disk danneggiato o difettoso

Tentiamo di capire come funziona il recupero dati da un hard disk danneggiato. Un’operazione che può essere complessa se si vogliono ottenere buoni risultati

É possibile recuperare i dati persi in seguito al danneggiamento di un hard disk esterno? La produzione dei dati digitalizzati, complice la digitalizzazione, è un processo ormai all’ordine del giorno che coinvolge praticamente tutti i possessori di dispositivi elettronici quali computer e smartphone: la produzione di video, foto, certificati e documenti vari fa ormai parte della routine quotidiana di ogni individuo, motivo per il quale, per non intasare le memorie interne dei propri dispositivi, è possibile memorizzare questi file ricorrendo ad hard disk esterni.

L’attenzione deve comunque essere massima poiché anche in quest’ultimo caso è possibile perdere i dati salvati: questi eventi non sono rari. Nonostante le differenze che possono esserci tra i vari modelli e le varie marche, a livello qualitativo possono esistere memorie esterne maggiormente valide, ma è opportuno sottolineare che nessuna di esse è davvero immune a danneggiamenti, che possono provocare la perdita dei dati che sono stati salvati. Le possibilità di recuperarli e ripristinarli, però, sono abbastanza elevate, soprattutto quando si opta per servizi di recupero dati su hard disk professionali.

Le cause più comuni della perdita dei dati

La perdita dei dati salvati in hard disk esterni può essere un fenomeno abbastanza frequente e le cause possono essere delle più disparate. Per esempio, tra le più comuni, occorre menzionare il danneggiamento accidentale o dovuto all’usura, la sovrascrittura dei dati, l’involontaria rimozione dei file, la presenza di virus o di malware che possono impedire di accedere ai dati, un incendio o l’allagamento della memoria esterna.

Di conseguenza, è consigliabile effettuare più salvataggi su dispositivi diversi: effettuarli sia su storage online sia su storage offline può essere la soluzione ideale per limitare gli impatti derivanti dai danni conseguenti alla perdita dei dati. Nonostante ciò, la maggior parte dei file può essere recuperata, soprattutto foto, video e contenuti multimediali vari.

Vedi anche la nostra guida ai migliori hard disk.

Come recuperare i dati che sono stati persi

Una volta presentatasi la problematica, occorre analizzare in modo oggettivo la natura del problema, senza lasciarsi prendere dal panico o agire d’impulso, compromettendo di conseguenza la possibilità di recupero dei dati persi: un’analisi corretta, seppur complicata, può rivelarsi estremamente efficace ed efficiente per individuare le cause che han causato il danneggiamento dell’hard disk, in modo da poter iniziare a intervenire operativamente sul dispositivo.

Principalmente i danni alle memorie esterne possono essere imputati a delle cause dovute al software e a delle cause dovute all’hardware: in entrambi casi è comunque opportuno rivolgersi a degli esperti che, grazie alla loro professionalità e alle loro competenze, possono adottare le migliori tecniche per recuperare in breve tempo le informazioni precedentemente perse.

Questi interventi sono realizzati in dei laboratori specializzati, dove sarà possibile ripristinare i vari documenti e contenuti multimediali senza grosse difficoltà, garantendo ai clienti la riservatezza e il rispetto della privacy relativamente ai dati che sono stati recuperati. Tale recupero sarà possibile solo una volta che è stata definita l’entità del danno: a seconda della tipologia di problema dovranno essere adottate delle tecniche ad hoc.

Recuperare i dati persi in seguito a problemi software

Se la perdita dei dati è dovuta a problemi legati al software, gli esperti del settore, di solito, tendono a procedere in maniera abbastanza autonoma, poiché le loro competenze sono sufficienti per utilizzare i numerosi programmi che sono attualmente presenti sul mercato per risolvere questo tipo di problematiche.

Addirittura alcuni di questi sono gratuiti e possono davvero essere utilizzati da chiunque (una qualsiasi persona, ad esempio, potrebbe decidere di intervenire in autonomia, pur non disponendo delle necessarie competenze e conoscenze per farlo), ma è pur sempre consigliato il ricorso a dei professionisti, che sono in grado di individuare le giuste soluzioni, in modo da risolvere in tempi brevi i problemi emersi.

Anche perché, se non si è competenti o non si conoscono le modalità di intervento corrette, il rischio è quello di pregiudicare la situazione. Solitamente le cause che provocano problematiche legate ai software sono numerose, tra cui la presenza di virus o malware che possono impedire l’accesso ai file o il corretto funzionamento della memoria esterna, un aggiornamento del software che non è andato a buon fine e che meriterebbe attenzioni per una possibile re-installazione, un arresto del sistema o l’inserimento sbagliato di una password, che può comportare anche il blocco del dispositivo, causando di conseguenza dei malfunzionamenti all’hard disk esterno.

Recuperare i dati persi in seguito a problemi hardware

Se i problemi sono relativi all’hardware, il procedimento relativo al recupero dei dati risulterà essere maggiormente delicato, poiché le cause potrebbero anche essere particolarmente gravi. Infatti, potrebbe essere richiesto un intervento in laboratorio o rivolgersi all’assistenza tecnica del venditore: di solito per la soluzione di tali problematiche è necessario intervenire in specifici laboratori o in camere bianche dove la concentrazione di polvere e di particelle inquinanti risulta essere molto bassa.

Anche in questo caso le cause possono essere numerose: per esempio, il danneggiamento può essere causato da un incendio o dall’allagamento dovuto alla caduta sul dispositivo di acqua o liquidi corrosivi sui dispositivi, da una caduta o da un urto accidentale o ancora dall’usura o dai difetti emersi da alcune componenti interne.

Di conseguenza, il recupero dei file che sono stati persi possono rivelarsi dei processi abbastanza stressanti e costosi: senza lasciarsi prendere dal panico quando si manifesta il problema, è opportuno rivolgersi a dei professionisti, affinché possano diagnosticare correttamente il problema e mettere in atto le soluzioni necessarie per recuperare correttamente i dati.