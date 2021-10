Come eseguire la corretta manutenzione degli elettrodomestici per prevenire guasti? Scopriamolo in questo approfondimento

Spesso, si comprende l’importanza di eseguire una corretta manutenzione degli elettrodomestici solo dopo aver subito un guasto. Con una regolare manutenzione è possibile mantenerli efficienti, garantire una vita più lunga e, addirittura, prevenire malfunzionamenti.

Preservare l’efficienza di elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, climatizzatore e TV significa ridurre i consumi di luce e gas, quindi risparmiare in bolletta.

Se si nota un aumento del consumo energetico, una diminuzione delle performance in uno qualsiasi dei propri elettrodomestici bisogna scoprire perché o se, negli ultimi tempi, la manutenzione è stata trascurata.

E’ consigliabile il fai da te per la corretta manutenzione degli elettrodomestici?

Il fai da te è da evitare assolutamente: la manutenzione periodica non si improvvisa, soprattutto se non si è del mestiere. Bisogna rivolgersi a tecnici esperti in riparazione e manutenzione di elettrodomestici. Chi risiede nel capoluogo lombardo, può rivolgersi ad un’assistenza elettrodomestici Multimarca Milano.

Mantenere efficienti piccoli e grandi elettrodomestici significa eseguire una pulizia regolare dentro e fuori ed una serie di controlli ed interventi (come la sostituzione di filtri) in grado di mantenere gli apparecchi in condizioni ottimali.

Manutenzione è sinonimo di prevenzione e risparmio: è un po’ come il controllo annuale dal dentista. Prevenire è meglio che curare: il controllo regolare serve ad evitare di dover affrontare problemi più grandi dovuti a guasti e malfunzionamenti.

I costi relativi ai contratti di manutenzione annuale saranno ben spesi e ripagati con un paio di grandi vantaggi: evitare guasti dispendiosi e risparmiare sul consumo energetico grazie alla maggior efficienza degli elettrodomestici.

Manutenzione elettrodomestici: efficienza = risparmio

L’invecchiamento e la naturale usura degli elettrodomestici rallentano, a lungo andare, la loro efficienza, le prestazioni.

Un elettrodomestico che non funziona come dovrebbe brucia più elettricità o gas perché lavora di più, quindi i costi in bolletta aumentano. Per intenderci, un frigorifero che non si chiude correttamente per cercare di mantenere la temperatura interna ideale consuma più energia.

Una ditta di riparazione e manutenzione elettrodomestici è in grado di rilevare problemi che possono incidere in modo significativo sull’efficienza come, ad esempio, i filtri nei climatizzatori che migliorano il flusso d’aria.

L’efficienza energetica non dipende soltanto dalla classe dell’apparecchio: può dipendere anche da un problema nascosto che causa sprechi e che una manutenzione periodica può individuare attraverso strumenti di diagnostica a livello di componente.

La manutenzione degli elettrodomestici scansa i pericoli

Regolari controlli di manutenzione ordinaria degli elettrodomestici garantiscono risparmio, efficienza ma anche sicurezza. La manutenzione previene rischi e pericoli, danni o lesioni, incidenti legati soprattutto ad apparecchi alimentati ad elettricità o gas che possono causare incendi o esplosioni. Annualmente, sono migliaia gli incendi domestici provocati da elettrodomestici malfunzionanti e trascurati.

Un’asciugatrice che presenta uno sfiato ostruito può causare un incendio, mentre una lavastoviglie che non scarica correttamente può inondare la cucina. Un frigo non regolato ad una temperatura ideale può essere responsabile di intossicazioni alimentari.

Consigli utili per la manutenzione di lavatrice, frigorifero e climatizzatore

Per migliorare l’efficienza ed allungare la vita degli elettrodomestici, bisogna prendersene cura attraverso alcuni accorgimenti.

Non bisogna mai sovraccaricare la lavatrice (durante l’utilizzo potrebbe danneggiare l’agitatore) ed il tubo dell’acqua andrebbe sostituito ogni 5 anni.

Riguardo al frigorifero, è bene verificare sempre la tenuta della porta e della guarnizione in gomma. Se la porta del frigo è chiusa male il consumo di energia aumenta. La polvere che si deposita dietro al frigorifero ostacola l’isolamento provocando, di conseguenza, il surriscaldamento e riducendo la produttività.

Di solito, gli elettrodomestici tendono a subire gravi danni nel periodo estivo per via delle alte temperature che causano sbalzi di tensione o sovraccarichi di energia e ne compromettono il funzionamento. Conviene prevenire con piccoli accorgimenti come, ad esempio, lasciare il frigorifero attaccato alla corrente ma al minimo prima di partire per le vacanze. Se non si utilizza il climatizzatore per molto tempo andrebbe pulito rimuovendo la polvere: dopo aver dato una controllata generale, bisognerà riavviarlo a basso regime.