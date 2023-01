CES 2023: Samsung presenta la linea Bespoke

Al CES 2023 Samsung ha presentato i nuovi prodotti della sua line-up Bespoke per esperienze connesse e personalizzate in cucina

Durante il CES 2023, Samsung (qui per maggiori info) ha svelato le ultime novità che vanno a integrare l’esclusiva gamma Bespoke Home. I nuovi elettrodomestici e servizi Samsung sono stati progettati per rispondere alla crescente richiesta di personalizzazione e soluzioni di design da parte dei consumatori. Oltre che per fornire prodotti connessi dotati di Intelligenza Artificiale, che diano agli utenti la possibilità di vivere la cucina in modo più sostenibile. La cucina diventa così uno spazio sempre più smart, versatile e interattivo, con nuovi frigoriferi Bespoke. Tra cui un modello dotato di display da 32’’, più grande e immersivo. Bespoke 4Porte Flex con Family Hub+, nonché l’avanzato sistema AI Pro Cooking per il forno Bespoke AI, che ottimizza la preparazione dei pasti.

Dichiarazioni in merito ai prodotti Bespoke presentati al CES 2023 da Samsung

Al CES 2023 continuiamo a coltivare il successo della nostra line-up Bespoke con l’introduzione di nuovi frigoriferi ed elettrodomestici da incasso Bespoke che permettono al consumatore di esprimere in ancora più modi la propria vena culinaria,

ha affermato Junhwa Lee, EVP and Head of the Customer Experience Team of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics.

Il nostro obiettivo è dare ai consumatori la massima libertà di personalizzazione e di esprimersi nelle proprie cucine, attraverso prodotti con caratteristiche nuove e più avanzate che spaziano da display ampi e reattivi per i nostri frigoriferi alla funzione di cooking assist dotata di Intelligenza Artificiale. Queste nuove funzionalità e questi prodotti più recenti non si limitano ad aiutare nella fase di preparazione dei pasti, ma permettono a chi sta cucinando di esprimersi, personalizzando e rendendo l’esperienza ancora più divertente. Inoltre, le ultime innovazioni in cucina e i design personalizzabili fanno sì che questi nuovi elettrodomestici dialoghino in modo fluido con i servizi SmartThings, per una praticità e un risparmio senza pari.

Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ tra le novità presentate al CES 2023 da Samsung

Il nuovo frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ introduce le esclusive funzioni Family Hub sul modello Bespoke 4-porte. Dotando l’hub all-in-one per la comunicazione e l’intrattenimento di un display dalle dimensioni sorprendenti. Le funzioni dinamiche del frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ vengono mostrate sul display FHD senza cornice da 32 pollici. Questo risulta quasi due volte più grande rispetto ai modelli precedenti. Anche la nuova dashboard, più grande, trae beneficio del display più ampio. Permette agli utenti di provare i servizi SmartThings e di monitorare e controllare i propri elettrodomestici compatibili ancora più facilmente.

Family Hub

Sul frigorifero è poi installato il nuovo software Family Hub. Samsung TV Plus comprende ora più di 190 canali gratuiti. Mentre l’integrazione con Google Foto trasforma la piattaforma in una cornice digitale su cui è ancor più facile condividere e visualizzare gli scatti. Ora gli utenti possono contemporaneamente seguire i programmi TV preferiti e anche verificare e monitorare lo stato degli altri elettrodomestici della cucina. Senza perdere di vista il piatto che stanno preparando. Ciò grazie alla superficie di visualizzazione più ampia e alla nuova funzione picture-in-picture (PIP) di Samsung TV Plus. Il lancio del frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ è previsto per la prima metà del 2023 in Nord America e in Corea. Inoltre, nel 2023 ci sarà il roll out di un aggiornamento software di Family Hub in tutti i mercati di vendita dei frigoriferi Family Hub, ovvero in Corea, Stati Uniti, Europa, Asia orientale e occidentale, ed America Latina.

Bespoke si espande con i modelli più apprezzati dei frigoriferi Side-by-Side e dei doppia porta

In linea con l’estetica del design Bespoke, il frigorifero Bespoke Side-by-Side esprime sobrietà e minimalismo. Con un pannello frontale personalizzabile disponibile con finiture in vetro o inox. Quanto alla porta, gli utenti avranno un’ampia scelta di colori e finiture esclusive per un abbinamento armonico con l’arredamento di casa. Il design elegante del frigorifero si completa con la porta Auto Open, con la maniglia a scomparsa che sottolinea le linee essenziali. Basta un semplice tocco per estrarre la maniglia e aprire l’anta. Bespoke Side-by-Side racchiude al suo interno le ultime tecnologie di conservazione e refrigerazione. Il Beverage Center integrato dà facile accesso al Dispenser di acqua e alla caraffa Autofill con Infusore. Per gustare in qualsiasi momento acqua fresca o naturalmente aromatizzata. Dual Auto Ice Maker, invece, tiene sempre pronti i cubetti di ghiaccio o gli Ice Bite da usare nei cocktail.

Doppia porta

Anche il nuovo modello Doppia Porta Bespoke (freezer in alto) è disponibile in diversi colori di tendenza che si inseriscono alla perfezione in un arredamento contemporaneo. All’interno, il cassetto Optimal Fresh Zone+ e il Filtro Active Fresh di Samsung conservano più a lungo la freschezza dei cibi eliminando il 99,99% dei batteri. Con Side-by-Side e Doppia Porta la line-up Bespoke di Samsung offre anche un maggiore risparmio energetico. Ciò grazie alla modalità AI Energy Mode di SmartThings Energy. AI Energy Mode ottimizza la velocità del compressore e la frequenza del ciclo di defrost, basandosi sulle abitudini d’utilizzo da parte degli utenti e sugli ambienti circostanti. Permettendo di ridurre sia le spese che le emissioni inquinanti. Il frigorifero Bespoke Side-by-Side sarà disponibile negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023. Mentre il frigorifero doppia porta Bespoke sarà disponibile in Tailandia a Marzo 2023 e successivamente verrà lanciato nel resto del mondo.

Forno Dual Cook Steam – Bespoke AI tra i successi di Samsung al CES 2023

Con il nuovo forno Bespoke AI 10 preparare pranzi e cene è un gioco da ragazzi! Grazie al suo mix di potenza intelligente e tecnologie di cottura innovative, per preparare piatti deliziosi e perfetti per ogni esigenza. AI Pro Cooking ottimizza le impostazioni di cottura mentre controlla il cibo. Se il forno è impostato per cuocere un piatto che conosce, usando la modalità, la temperatura e il tempo di cottura suggeriti, il sistema AI Pro Cooking può anche inviare all’utente notifiche per evitare che il cibo bruci. Utilizzando una telecamera interna e la potenza dell’AI, la funzione Sense Inside del forno, è in grado di consigliare le impostazioni di cottura identificando 106 piatti e ingredienti diversi. Sense Inside è il primo algoritmo per il riconoscimento delle pietanze di questo tipo ad aver ottenuto la validazione di UL Solutions per un elettrodomestico AI da cucina.

SmartThings Cooking e Samsung Health

Che l’utente voglia provare qualcosa di sano o cerchi un tocco più sofisticato per le ricette di tutti i giorni, il forno Bespoke AI offre una maggiore praticità. L’integrazione con SmartThings Cooking e Samsung Health permette al forno Bespoke AI di analizzare le statistiche di allenamento e gli obiettivi dell’utente durante la dieta. Così da poter suggerire un menù creato con gli ingredienti presenti in casa. Il tocco finale al design moderno e minimal del forno Forno Bespoke AI è la pratica porta con apertura touch, che sostituisce la maniglia tradizionale per un look più semplice ed essenziale. Disponibile in cinque versioni eleganti e moderne, il Forno Dual Cook Steam – Bespoke AI è già disponibile in Europa. Il lancio in Nord America avverrà nel terzo trimestre del 2023. Gli elettrodomestici Bespoke di Samsung portano le cucine smart a un livello superiore! Consentendo esperienze più personalizzate e semplificando l’efficientamento energetico.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova linea di prodotti Samsung presentati al CES 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).