Amazon ha dichiarato al CES 2022 che Alexa si unirà alla prossima missione con Callisto, incorporato nella navicella Orion della NASA

“Alexa, portami sulla Luna”. Il motto che Amazon sta lanciando in merito al suo marchio oramai affermato in tutto il settore. Insieme a Lockheed Martin, l’azienda del fondatore Jeff Bezos ha annunciato i piani per inviare Alexa nello spazio come parte di Artemis I, la prima di diverse missioni della NASA che farà atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna.

Alexa si unirà dunque alla prossima missione come parte di Callisto, un carico utile dimostrativo della tecnologia incorporato nella navicella Orion della NASA e costruito in collaborazione con ingegneri di Amazon, Lockheed Martin e Cisco. Alexa è una delle molte nuove tecnologie innovative che saranno testate come parte di Artemis I, e l’integrazione aiuterà le persone coinvolte a esplorare come la tecnologia vocale e l’IA possono assistere gli astronauti nelle missioni future.

Insieme al viaggio di Alexa nello spazio, stiamo sviluppando una serie di esperienze per rendere l’esplorazione dello spazio più accessibile a studenti, insegnanti e famiglie che vogliono seguire la missione Artemis I. I contenuti e le esperienze di Artemis per Alexa saranno lanciati in prossimità della missione, ma un’anteprima è disponibile ora. Per iniziare e impostare promemoria per le prossime pietre miliari della missione, basta dire: “Alexa, portami sulla Luna”. Leggi di più sul viaggio spaziale di Alexa.

CES 2022: le novità di Alexa presentate da Amazon

Le novità presentate da Amazon però non finiscono qui, perchè il produttore sempre più di sta concentrando sull’integrazione dei propri servizi nei veicoli. Difatti, insieme a Stellantis, una delle principali case automobilistiche e fornitori di mobilità a livello mondiale, abbiamo annunciato una serie di accordi globali e pluriennali che trasformeranno l’esperienza a bordo dei veicoli per milioni di clienti Stellantis e faranno avanzare la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e definito dal software. La collaborazione riunisce la nostra leadership e l’innovazione nelle esperienze digitali, nel cloud computing, nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico con l’eccellenza ingegneristica automobilistica di Stellantis e il portafoglio di 14 marchi iconici di veicoli, tra cui Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat e Peugeot.

Le parole del CEO Andy Jassy;

Negli ultimi due decenni, Amazon ha costruito la tecnologia, le competenze e la cultura dell’innovazione per essere un leader mondiale nel cloud computing, nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico. Abbiamo usato queste capacità per rendere la vita migliore ai clienti di tutto il mondo attraverso prodotti e servizi come Alexa, Kindle e Fire TV, e con AWS abbiamo aiutato migliaia di aziende a trasformare se stesse e le loro industrie. Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per trasformare l’industria automobilistica e reinventare l’esperienza a bordo del veicolo. Stiamo inventando soluzioni che aiuteranno Stellantis ad accelerare le esperienze connesse e personalizzate a bordo dei veicoli, in modo che ogni momento in movimento possa essere intelligente, sicuro e su misura per ogni occupante. Insieme, creeremo le basi per Stellantis per trasformarsi da una casa automobilistica tradizionale in un leader globale nello sviluppo e nell’ingegneria guidati dal software

Infine, l’azienda ha pensato ad un nuovo supporto Matter per i produttori di dispositivi. Amazon l’anno scorso ha annunciato che Matter atava arrivando sulla maggior parte dei dispositivi Echo e che i dispositivi Echo (4a generazione) ed eero diventeranno router Matter Thread border. Ora, la documentazione di Frustration-Free Setup è disponibile per i produttori di dispositivi da rivedere, e marchi come eWeLink, Ledvance, Sengled, TP-Link, Tuya e Lifx stanno lavorando con Amazon per offrire una grande esperienza di configurazione. Amazon sta anche lavorando con Philips Hue, Resideo e altri per implementare la funzionalità Commissionable Endpoint per Alexa, che consente di aggiungere dispositivi Alexa come secondi amministratori per i dispositivi Matter in modo da poter sfruttare i controlli della casa intelligente anche quando la connessione internet è fuori uso.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.