Celly e Nilox: ecco alcune idee regalo per la festa del papà

La festa del papà si avvicina e Celly e Nilox ci propongono alcune idee regalo ottime per i papà più sportivi e non solo. Vediamo i dettagli

Il 19 marzo si avvicina inesorabile e trovare un regalo adatto da donare a nostro padre non è sempre facilissimo. Per questo motivo abbiamo raccolto ogni tipo di proposta in una sezione apposita, affinché tutti trovino il regalo adatto per ogni esigenza. Tuttavia, se il vostro “vecchio” è un uomo sportivo, ecco alcune idee regalo proposte per la festa del papà da Celly e Nilox che sicuramente lo renderanno felice come un bambino il giorno di Natale.

Le idee regalo di Nilox per la festa del papà

Il nuovo S1 di Nilox è il regalo perfetto che punta su sicurezza e comfort di guida. Oltre allo smart display integrato dal quale monitorare tutte le informazioni utili, il monopattino è dotato di led frontale e posteriore e del freno a disco. La potenza del motore da 350 W è gestibile attraverso tre livelli di velocità. Per mitigare il rischio di furti, la casa ha predisposto una chiave NFC, necessaria per lo sblocco. Nilox S1 introduce inoltre gli indicatori di svolta anche nel led anteriore, in linea alle nuove norme del codice della strada.

L’Acqua Scooter di Nilox è un dispositivo pensato per “trasportare” l’utente in giro quando è in acqua. È dotato di un cambio a tre rapporti, può essere utilizzato fino a una profondità massima di 30 m e regala un’autonomia di poco più di 30 minuti. La batteria estraibile agli ioni di litio ha una potenza 25,9 V per 5 Ah. Grazie al suo peso ridotto di 3,5 Kg può essere facilmente trasportato in spiaggia e in aereo come bagaglio a mano e offre la possibilità di fissare un’action cam nell’apposita interfaccia per non perdere neanche un momento di divertimento.

Nilox 4K HOLIDAY è l’action cam dotata di schermo regolabile e grandangolo ideale per tutti i papà che amano immortalare ogni dettaglio dei momenti più belli delle gite e delle avventure all’aria aperta. Grazie alla custodia subacquea in dotazione è possibile utilizzarla per ogni avventura: dallo sport outdoor al diving, anche per immersioni fino a 30 metri di profondità. Una seconda batteria è inclusa nella confezione per migliorare e prolungare l’esperienza di utilizzo.

Le idee regalo di Celly per la festa del papà

TrainerRound è il nuovo smartwatch di Celly con un display da 1,69” full touch, che permette di rendere più semplici molte azioni quotidiane: monitora i propri allenamenti, lo stato di salute e permette di rispondere a chiamate e messaggi. Grazie alla certificazione IP67, TrainerRound è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua e ad immersioni fino a 1 metro. È possibile modificare il design del display selezionando tra diverse interfacce e personalizzazioni. Utilizzando lo smartwatch con l’applicazione dedicata Da Fit, disponibile sia per iOS ch per Android, si può anche monitorare stato di sonno grazie alle diverse funzionalità del prodotto.

MAGFOLD 2 IN 1 BK è un caricabatterie wireless compatto e pieghevole, dotato di un doppio spazio di ricarica per caricare due dispositivi contemporaneamente: un Apple Watch e un iPhone. Lo spazio di ricarica dello smartphone è compatibile con l’allineamento magnetico MagSafe presente negli ultimi modelli di iPhone, a partire dal 12. MAGFOLD 2 IN 1 BK è dotato di tecnologia Turbo Charge fino a 15W per ricaricare alla massima velocità anche due dispositivi contemporaneamente. La sua forma consente di piegarlo e richiuderlo con facilità e riporlo comodamente in borsa o nello zaino.

I True Wireless Ambiental sono auricolari senza filo con uno stile distintivo. Hanno capsule con design ad anello, che consente di non isolarsi dall’ambiente circostante: è possibile ascoltare la musica restando connessi con tutto quello che succede attorno, senza compromettere l’esperienza di ascolto. Sono pensati per essere utilizzati in più situazioni, ma sono soprattutto indicati per le attività all’aria aperta. Se utilizzati mentre si fa jogging, per esempio, permettono di avere una chiara percezione dei suoni esterni per una maggiore sicurezza.

GHOSTSUPERMAGCH è un supporto auto con ricarica wireless compatibile con l’allineamento magnetico MagSafe. Lo smartphone si aggancia al supporto grazie all’attacco magnetico circolare che garantisce massima sicurezza e stabilità. La clip per bocchetta di aerazione è stata migliorata e dotata di un super resistente sistema anti-caduta. La clip è inoltre regolabile, così che il supporto possa essere saldamente fissato sulla maggior parte delle bocchette di aerazione. La testina orientabile a 360° del supporto consente di ruotare lo smartphone per trovare l’angolazione perfetta di visualizzazione.

Queste erano le idee regalo di Celly e Nilox per la festa del papà. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!