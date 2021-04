Casse Bluetooth: pratica e comoda innovazione tecnologica

Dispositivi di piccole e medie dimensioni che consentono l’ascolto di file audio, non soltanto musicali, e funzionano tramite collegamento Bluetooth. Scopriamole

Le casse Bluetooth sono altoparlanti innovativi piccoli, facilmente trasportabili e collegabili ad una vasta gamma e ad un gran numero di dispositivi mobili come, ad esempio, pc, tablet e smartphone. Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo della tecnologia wireless che consente, appunto, la connettività senza fili.

Per poter utilizzare, infatti, le casse Bluetooth è sufficiente collegare il dispositivo via Bluetooth allo smartphone oppure al pc. L’ascolto della playlist personale oppure del brano scelto in quel momento sarà immediato. Inoltre, non sarà necessario preoccuparsi della distanza, in quanto le casse in commercio coprono una distanza pari a circa 10 metri.

Cosa sono le casse Bluetooth?

Si tratta di dispositivi di piccole e medie dimensioni che consentono l’ascolto di file audio, non soltanto musicali, e funzionano tramite collegamento Bluetooth.

Volendo cercare un antenato, si potrebbe affermare senza molti dubbi che le casse in oggetto sono l’evoluzione degli altoparlanti wired. L’innovazione è riscontrabile, anche, nella totale assenza di fili e nel possesso di tutte quelle funzioni necessarie che garantiscono al fruitore la possibilità di poter vivere serenamente e tranquillamente l’esperienza legata all’ascolto.

Cosa è la tecnologia Bluetooth?

La tecnologia Bluetooth, in realtà, è una tecnologia wireless utilizzata per l’interscambio di dati in forma digitale a breve distanza senza la necessità del cavo fisico eliminando, quindi, definitivamente eventuali problemi e fastidi legati alla presenza del suddetto. Generalmente, la portata massima delle casse Bluetooth maggiormente utilizzate in ambito casalingo, oppure in spazi ridotti o comunque non eccessivamente grandi, è di circa 10 metri. In commercio, però, è possibile trovare dispositivi che presentano una portata maggiore, naturalmente prevalentemente indicati per un impiego professionale. infatti, la tecnologia Bluetooth 4.0 può coprire una distanza pari di circa 60 metri, mentre quelle 5.0 può garantire una copertura di circa 240 metri.

Qual è la differenza tra casse Bluetooth e Wi-Fi?

Si potrebbe pensare che le indicazioni Bluetooth oppure Wi-Fi siano equivalenti e sinonime. Pertanto, si potrebbe essere legittimati a pensare che i dispositivi non presentino alcuna differenza. In realtà, così non è.

La tecnologia Bluetooth è definita a ridotte interferenze, stabile ed ideale per trasmettere segnali a raggio ridotto. Infatti, i dispositivi che per il proprio funzionamento utilizzano questa tecnologia riescono a coprire una distanza, come già scritto, di circa 10 metri.

La tecnologia Wi-Fi, invece, consente di trasportare una maggiore quantità di dati in grandi spazi coprendo, quindi grandi distanze. Per le sue peculiarità e caratteristiche, d’altro canto, richiede l’installazione di una rete locale, ossia rete LAN o WLAN a cui poggiarsi per la trasmissione dei dati.

Come scegliere le casse Bluetooth?

Le casse Bluetooth, caratterizzate da qualità come praticità, funzionalità e tecnologia sono, indubbiamente, un prodotto contraddistinto, inoltre, da un forte apprezzamento da parte del fruitore finale.

Prima di procedere all’acquisto del dispositivo tecnologico in analisi, sarebbe opportuno valutare e considerare alcuni parametri. Innanzitutto, l’utilizzo che se ne dovrà fare. In secondo luogo, eventuale tetto di spesa da rispettare. Non bisognerebbe sottovalutare, inoltre, l’aspetto legato alla praticità di trasporto e, quindi, alla leggerezza dello stesso.

Le casse in oggetto possono essere facilmente ricaricabili ovunque, dal pc all’auto, e possono essere connesse a qualsiasi dispositivo. A tal proposito, i modelli più recenti permettono di collegarsi agli assistenti virtuali e, quindi, consentono di effettuare telefonate, cambiare canale tv e, addirittura, di poter interagire con una casa smart.