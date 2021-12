Casa domotica: 5 consigli pratici

La domotica ha rivoluzionato il concetto stesso di casa trasformandola in tecnologica e futuristica. Scopriamo 5 consigli pratici

Rendere domotica un’abitazione significa automatizzarla attraverso una serie di dispositivi e sistemi in grado di migliorarne l’efficienza, anche energetica, la funzionalità ed il comfort. Rispetto ad una casa dotata di impianto tradizionale, le cui funzioni sono scollegate, una casa dotata di un sistema domotico realizza la coordinazione della gestione di tutti i dispositivi. Predisponendo alcuni sistemi cablati all’interno dell’impianto elettrico si possono gestire tutte le funzionalità della casa concernenti l’informazione sulla sicurezza e sugli elettrodomestici. Quando invece i dispositivi sono collegati tramite rete internet, la casa domotica, già intelligente, si fa anche smart.

Come creare una casa domotica

I sistemi domotici modificano in modo stravolgente la struttura organizzativa della casa perché attraverso il loro uso diventa possibile supportare e gestire ogni tipo di attività domestica, in modo estremamente semplice. Si può gestire con un solo pulsante, da qualunque luogo, l’accensione del riscaldamento piuttosto che delle luci e degli elettrodomestici comprese le tapparelle, oppure predisporre la chiusura delle porte e attivare gli allarmi.

Una casa domotica permette di far vivere tutti gli spazi della casa in comodità e in sicurezza, grazie alle molteplici applicazioni praticamente senza limiti di utilizzo, basti pensare anche solo ad un comodo sistema di ascensore Stiltz installato all’interno di una abitazione che permette di collegare più piani di una abitazione. In questo modo una casa domotica si rivela utile per tutti, ma in modo particolare diventa ancor più preziosa per alcune categorie di persone come gli anziani o i disabili. E’ possibile inoltre abbinare la possibilità di centralizzare l’impianto di illuminazione, di riscaldamento o raffreddamento, in modo da stabilire le modalità di accensioni delle singole luci, regolare i termostati di ogni stanza, e controllare sempre tutto il sistema, anche da remoto.

Un altro consiglio su dove applicare la domotica è sicuramente sul controllo automatizzato delle tapparelle affinché possano essere chiuse e aperte a distanza, dal letto ma anche da remoto.

Naturalmente il tema sicurezza offre alla domotica molteplici argomenti, infatti è possibile, attraverso sensori disposti all’interno dell’abitazione per rilevare la presenza di intrusi e inviare al tempo stesso messaggi di soccorso. Ma non solo, perchè i sensori applicabili non sono solo di luce di vista o di movimento, ma anche di olfatto per permettere di verificare presenza di gas all’interno dell’ambiente domestico.

Tutti i vantaggi della casa domotica

La domotica dunque presenta innumerevoli vantaggi essendo capace di semplificare l’organizzazione e la gestione della casa. Tutte le funzioni legate alle attività giornaliere possono essere attivate attraverso un click e si possono realizzare degli scenari in grado di attivare contestualmente più funzioni.

Inoltre un sistema domotico riesce a combinare anche soluzioni di altri produttori per permettere una personalizzazione completa. Infine riesce a garantire un controllo totale delle funzioni sia da casa che da remoto. Altro punto forte della domotica è il potenziamento della sicurezza attraverso la predisposizione dei sistemi di allarme intelligenti.

Non va trascurato infine il vantaggio anche economico collegato al risparmio energetico che si ottiene realizzando una casa domotica, non solo perchè si possono si possono avviare, regolare e fermare gli impianti di illuminazione, riscaldamento refrigerazione attraverso una programmazione personalizzabile ma, anche in termini di bonus, incentivi e agevolazioni previsti di volta in volta dal legislatore.