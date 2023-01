CarlinKit AIBOX: Apple CarPlay e Android Auto diventano wireless

Con questo dispositivo potrete connettere qualsiasi dispositivo alla vostra auto in modo completamente wireless. Si tratta di CarlinKit AIBOX ed è disponibile per vetture compatibile con le versione cablate di Apple CarPlay e Android Auto

Apple CarPlay e Android Auto hanno in qualche modo rivoluzionato il nostro modo di guidare. Poter accedere alle principali funzionalità del nostro smartphone in modo semplice e sicuro ha di certo aumentato la sicurezza sulle strade e anche il comfort alla guida. Anche se ormai gran parte delle auto è compatibile con questa tecnologia di serie, purtroppo però ancora oggi molte auto (soprattutto le più economiche) si affidano ad una comunicazione cablata che è molto più scomoda da utilizzare e richiede di avere sempre con noi un cavo USB. Tuttavia le recenti tecnologie wireless offrono abbastanza banda per poter gestire ogni cosa. Ecco che quindi entra in gioco CarlinKit AIBOX.

CarlinKit AIBOX: il kit che libera dia cavi Apple CarPlay e Android Auto

L’adattatore CarlinKit AIBOX che rimuovere la necessità di connettere il vostro smartphone all’auto tramite il cavo. Infatti basterà connettere questo dispositivo alla porta USB dell’auto e lasciarlo lì. Quanto entreremo in auto, connetteremo il telefono a CarlinKit AIBOX in modo totalmente wireless ed il gioco è fatto! Questo kit permette anche in alcuni casi di espandere le funzionalità perché è compatibile con tantissime app, anche quelle di video streaming come YouTube o Netflix. Utilizzando il Play Store potrete inoltre accedere ad una miriade di app direttamente dallo schermo della vostra auto (assicuratevi che sia dotato di touchscreen ovviamente!).

Caratteristiche e prezzo

CarlinKit AIBOX è basato sulla versione Android 11.0 ed è dotato di RAM da 3 GB e da ROM 32 GB (espandibili fino a 128 GB). Inoltre troviamo un processore Qualcomm Quad Core. Questo ci consente di utilizzarlo anche senza collegare il cellulare al dispositivo, possiamo semplicemente installare le app al suo interno – ne abbiamo più di 100 supportate – e utilizzarle. Abbiamo ovviamente la possibilità di accedere alle app di navigazione, ma anche ai social o app di messaggistica e perfino a molte app di streaming. Ovviamente bisogna sempre prestare attenzione durante la marcia a non utilizzare app potenzialmente pericolose che ci distraggono dalla guida. La connessione internet può essere garantita tramite Wi-Fi o tramite una scheda SIM 4G. Viene anche offerta una garanzia di 365 giorni per questo prodotto.

Il prezzo è di 199,99 euro ed è possibile acquistare CarlinKit AIBOX su Amazon, cliccando sul box di seguito. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!