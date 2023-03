Braun svela la nuova linea di styler e rasoi per il corpo

Braun presenta il restage della propria gamma di styler e rasoi per il corpo, con importanti novità che riguardano performance, qualità e durata

Braun si riconferma pioniere di innovazione nel campo della rasatura e del grooming, con il lancio di una nuova gamma di prodotti nel mondo dello styling: le novità riguardano le linee di regolabarba Beard Trimmer, rifinitori All-In-One, rasoi per il corpo Body Groomer e Series X, che promettono una performance più elevata grazie alle nuove lame ProBlade, alla maggiore durata della batteria e ai nuovissimi accessori.

La nuova linea di prodotti per la regolazione o rifinitura dei peli del corpo e del viso di Braun è pensata per tutti coloro che ricercano precisione nella creazione del proprio look, unito a migliore qualità e durata dei device.

BT9: il migliore regolabarba Braun con le nuove lame problade

Il nuovo regolabarba Braun BT Serie 9 presenta le nuove lame ProBlade, che tagliano anche i peli più difficili: infatti, rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il nuovo design con angolo 48° rende il 35% le lame più affilate per un taglio ancora più veloce.

Inoltre, l’innovazione ProBlade evita spostamenti dei peli, risultando in un miglior comfort sulla pelle e le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails garantiscono una migliore precisione e controllo. Grazie alla tecnologia AutoSense, il nuovo regolabarba firmato Braun garantisce uniformità professionale qualsiasi sia la barba, e con i nuovi cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama portando a calore minore, il consumo energetico è ridotto e il device dura più a lungo.

Infine, il BT Serie 9 è il regolabarba con maggiore autonomia della linea, garantendo fino a 180 minuti di durata dopo la ricarica.

In aggiunta ai precedenti accessori, inclusi nel pack troviamo: pettini per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni perfetti e la base di ricarica.

Rifinitore All-In-One 7: qualsiasi stile con un solo prodotto

Semplice, veloce e delicato, il nuovo rifinitore Braun All-In-One 7 presenta la nuova lama ProBlade, ancora più efficiente a ogni passata, con risultati impareggiabili anche nelle aree più difficili e una rasatura confortevole. Infatti, con il nuovo design con angolo 48°, le lame ProBlade sono il 35% più affilate, per un taglio ancora più veloce.

Inoltre, la tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, garantendo risultati incredibili per qualsiasi lunghezza, spessore o tipologia.

Infine, all’interno del pack 100% in cartone e dal nuovo design, Braun presenta tanti nuovissimi accessori per ogni stile: attraverso le novità sarà infatti possibile sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli delle sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

Braun Kit Per Lo Styling Tutto-In-Uno Series 7 MGK7491, 17-In-1 Per Barba, Capelli, Depilazione Maschile E Altro Ancora Kit per lo Styling Braun 17-In-1 per la rasatura dalla testa ai piedi: accessori studiati per la rifinitura di barba, orecchie e naso, tagliacapelli e depilazione maschile per tutto il corpo

Body Groomer 5: progettato per la rasatura del corpo

Il nuovo rasoio per il corpo Body Groomer 5 introduce all’interno della famiglia dei rasoi per il corpo la nuova testina Foil, per una rasatura ancora più profonda, veloce e completa.

Alle nuove performance di taglio, Braun abbina una durata maggiore di utilizzo che arriva fino a 100 minuti prima di una nuova ricarica: caratteristica che si traduce in meno ricariche e un risparmio energetico.

Nessun prodotto trovato.

Nuovo series XT5: precisione senza sforzo

Anche sul fronte degli styler, il nuovo rifinitore Serie XT5 Braun rade, regola e rifinisce con la nuova lama 4D che grazie alla zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi permette una migliore presa sul pelo.

La nuova lama assicura una rasatura molto più efficace e precisa.

Inoltre, sarà disponibile per il device una stazione di ricarica e una comoda pouch porta accessori.

(in offerta su amazon.it) Braun Series XT5, Rasoio Elettrico Barba Con Rifinitore per Depilazione Uomo, Custodia da Viaggio, Idea Regalo, XT5200 Grigio e Nero REGOLA, RADE E RIFINISCE: rasoio elettrico corpo uomo e regolabarba uomo tutto-in-uno; Rasatura semplice, rapida e pratica a ogni passata; Per viso (pettini da 1, 2, 3, 5 mm) e corpo (pettini da 0, 3 mm)

E voi ? Cosa ne pensate dell’arrivo di questa nuova linea di styler e rasoi ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).