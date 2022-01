BRAUN: le proposte per San Valentino

Braun celebra il giorno dell’amore per eccellenza con una selezione di device per lei e per lui di cui non potrete più fare a meno

L’anno nuovo è ormai inoltrato, e con l’arrivo di febbraio ci prepariamo a una nuova festa, quella che celebra l’amore in tutte le sue forme: San Valentino! Frutto di una tradizione antichissima, il 14 febbraio gli innamorati di tutto il mondo si scambiano fiori, cioccolatini o regali, e, soprattutto, festeggiano il loro legame con una giornata all’insegna del romanticismo.

Per l’occasione, in collaborazione con Braun abbiamo stilato una selezione dei migliori articoli dedicati alla cura di uomini e donne, per la creazione del look perfetto. Che sia una cena a lume di candela o una tranquilla serata a casa, i device di Braun vengono in soccorso per prepararsi nel migliore dei modi, con una coccola per sé e una sorpresa per il partner. Scopriamoli insieme e… Keep sharing love!

I device per l’epilazione

BRAUN SILK EXPERT PRO 5

L’epilatore a luce pulsata più sicuro, veloce ed efficiente per l’epilazione permanente dei peli visibili comodamente a casa. Il sensore SensoAdapt rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato, mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di raggiungere risultati perfetti con sedute brevi. Due diverse modalità di utilizzo, Gliding a scorrimento veloce e di precisione, adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso.

BRAUN SILK-ÉPIL 9 FLEX

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Braun Silk-épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel comfort di casa propria, anche sotto la doccia.

BRAUN FACE SPA PRO

Braun Face Spa Pro è il primo device tutto in 1 per l’epilazione, la pulizia e una migliore tonificazione della pelle, studiato per permetterti di avere un salone di bellezza direttamente a casa tua. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina micro-vibrante che favorisce la stimolazione cutanea per ottenere un aspetto più luminoso. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina MicroVibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza.

I device per la rasatura, la regolazione e la rifinitura

BRAUN SERIES 9 PRO

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Con una combinazione di lame sincronizzate, Tecnologia Sonica e adattamento perfetto ai contorni del viso, il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata. L’innovativa testina ProHead con il nuovo rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni, rimanendo tuttavia delicata sulla pelle. Alcuni modelli di Braun Series 9 Pro sono accompagnati dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio, offrendo una rasatura completa con soli 5 minuti di ricarica. Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario.

BRAUN SERIES X

Braun Series X è il nuovissimo dispositivo ibrido firmato Braun per la rifinitura, regolazione e rasatura. La sua peculiarità è la sua singola lama con tecnologia 4D che presenta due zone di taglio centrali e due di rifinitura laterali, per regolare, rifinire e radere la barba con rapidità e senza alcuno sforzo. Progettato per garantire ulteriore precisione e controllo grazie al pettine a due direzioni, il Series X taglia sia verso l’altro che verso il basso, permettendo agli utenti di rifinire il look rapidamente ed efficacemente. Inoltre, il design della lama a gabbia protegge la pelle dalla lama, mentre la forma convessa è studiata appositamente per ridistribuire uniformemente la pressione sulla pelle. Facilissimo da usare, con il manico gommato antiscivolo e l’impugnatura ergonomica, il nuovo dispositivo Braun garantisce risultati ottimali e precisi, anche per i più inesperti.

BRAUN SERIES 7

Per una rasatura profonda e uniforme, anche nelle zone difficili da raggiungere. La rivoluzionaria testina Flex a 360° è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda. Il rasoio è dotato della speciale tecnologia AutoSense che rileva la densità della barba adattando la potenza del motore e della tecnologia EasyClick che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta o il rifinitore di precisione.

BRAUN BT5265

Chiunque l’abbia provato lo sa: tagliare la barba richiede molto lavoro e un buon device è ciò di cui si ha bisogno per un look preciso. Grazie alle sue performance all’avanguardia, il Braun BT5265 non è solo veloce, ma anche efficace, permettendo di ottenere risultati precisi in tempi record. Con 39 impostazioni di lunghezze diverse e una presa ergonomica, è perfetto per ogni tipo di pelo.

BRAUN MGK7220

Che sia una barba incolta o molto folta, mantenere il proprio stile è molto importante. Braun MGK7220 dà la possibilità di decidere il proprio stile dalla testa ai piedi, trattandosi di un dispositivo 10 in 1. Il rifinitore, ricaricabile e Wet&Dry, ha una batteria Li-Ion della durata di 100 minuti, permettendo di ottenere qualsiasi look desiderato. Se si è uno di quegli uomini che ama cambiare stile di tanto in tanto, questo strumento è perfetto. Il meglio della Multifunzionalità: perfetto per qualsiasi tipologia di barba e adatto per tutto il corpo, grazie al rifinitore principale con testina in metallo e motore AutoSense.

